தவெகவிற்கு ஆதரவா? கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை நாடிய சிடிஆர் நிர்மல்குமார்

தே.ஜ கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு ஆதரவு கேட்டு கடிதம் கொடுக்கவில்லை, அதற்கான எண்ணமும் எங்களுக்கு இல்லை என தவெகவின் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகத்தை நேரில் சந்தித்த தவெக நிர்மல் குமார்
Published : May 7, 2026 at 9:15 PM IST

சென்னை: தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தருமாறு, அக்கட்சியின் இணை பொதுச் செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் நேரில் கேட்டுள்ளார்.

2026 தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றும், ஆட்சியமைக்க தனிப்பெரும்பான்மை இல்லாமல் தவெக தவித்து வருகிறது. இதுபோன்ற சூழலில், தவெக திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பின்மை கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளின் ஆதரவை நாடியுள்ளது.

அந்த வகையில், சிபிஐ மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன், சிபிஎம் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகத்தை சந்தித்த சிடிஆர் நிர்மல் குமார், தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமாறு கேட்டுள்ளார்.

சிபிஐ மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியனை சந்தித்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தவெக இணை பொதுச்செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார், “ஆதரவு அளிக்க வேண்டுமென முதலில் இ-மெயில் மூலம் கடிதம் அனுப்பியிருந்தோம். தற்போது நேரடியாக வந்து கடிதம் கொடுத்துள்ளோம். கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அவர்களின் கட்சி கூட்டத்தில் ஆலோசித்து விட்டு முடிவைக் கூறுவார்கள்.

தவெக ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என தமிழக மக்கள் பெரும்பான்மையாக வாக்களித்துள்ளனர். எனவே, ஆளுநர் எங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும். அதற்கான கடிதத்தை ஆளுநரிடம் கொடுத்துள்ளோம், பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் ஆளுநரிடம் நேற்று கடிதம் கொடுத்த நிலையில், இன்று மீண்டும் சந்தித்து கடிதம் அளித்துள்ளோம். ஆளுநர் சட்டப்பூர்வமாக செய்ய வேண்டியதை செய்வார் என நினைக்கிறேன்.

அதேசமயம், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளும் ஆதரவு அளிக்க வேண்டுமென கடிதம் கொடுத்துள்ளோம். அவர்கள் ஆலோசித்து கூறுவதாக தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால், தே.ஜ கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு ஆதரவு கேட்டு கடிதம் கொடுக்கவில்லை, அதற்கான எண்ணமும் எங்களுக்கு இல்லை.

ஆதரவு கொடுக்கும் அனைவருக்கும் ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு என ஏற்கனவே கூறியுள்ளோம். ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். அவர்களின் கொள்கையை நிறைவேற்றுவதற்கு ஆட்சியில் பங்கு இருந்தால்தான் செய்ய முடியும். தவெக தலைவரே முதல் மாநில மாநாட்டில் ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் என கூறியுள்ளார். எனவே, அதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இருக்காது.

தவெகவிற்கு எந்த நெருக்கடியும் இல்லை. தமிழகத்தில் 1.75 கோடி மக்களுக்கு மேல் வாக்களித்துள்ளனர். தமிழக மக்கள் விஜய் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என வாக்களித்துள்ளனர். யாரும் பார்க்காத தேர்தலாக இருக்கும் என கூறி வந்தோம். மக்கள் திருவிழா போல் மாற்றத்தை விரும்பி வாக்களித்துள்ளனர். மக்கள் நினைத்ததை 100% நிறைவேற்றுவோம். முதலமைச்சருக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் வேண்டாம் என தவெக தலைவர் விஜய் முடிவெடுத்து கூறிய பின்னரே பாதுகாப்பு நீக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

