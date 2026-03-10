தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது வெளியாகும்? சிடிஆர் நிர்மல்குமார் கொடுத்த அப்டேட்
முதற்கட்டமாக தவெக சார்பில் போட்டியிட 60 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை விஜய் தேர்வு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : March 10, 2026 at 9:50 PM IST
சென்னை: வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை கட்சித் தலைவர் விஜய் விரைவில் வெளியிடுவார் என சிடிஆர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.
2026 தேர்தல் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தவெக சார்பில் போட்டியிட விருப்பமுள்ளவர்கள் விருப்ப மனு அளிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, பிப்.6 முதல் 14ஆம் தேதி வரை விருப்ப மனு விநியோகிக்கப்பட்டது.
தற்போது, தவெக தனது தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி, இன்று தவெக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு வாங்கியவர்களிடம், முதல்கட்டமாக விஜய் இன்று நேர்காணல் நடத்தினார். இதற்காக பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்துக்கு வருகை தந்தனர்.
பெறப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான மனுக்களில், தகுதி மற்றும் களப்பணி அடிப்படையில் முதற்கட்டமாக சில நிர்வாகிகளின் பெயர்கள் பட்டியலிடப்பட்டன. அவர்களை வேட்பாளர்களாக அறிவிப்பதற்கான இறுதிக்கட்ட நடவடிக்கையாகவே இந்த நேர்காணல் பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நேர்காணலில், முதற்கட்டமாக தவெக சார்பில் போட்டியிட 60 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை விஜய் தேர்வு செய்துள்ளதாகவும், விரைவில் 234 தொகுதிகளின் வேட்பாளர்களையும் முடிவு செய்து வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும் எனவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி, ‘அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு வந்துள்ளேன். அரசியலைத் தவிர எனக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை. நான் அரசியலுக்கு வந்த பிறகு நடப்பதெல்லாம், உங்களுக்கு தெரியும். எனவே துணிந்து செயல்படவும்’ என நேர்காணலுக்கு வந்தவர்களிடம் விஜய் கூறியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தவெக இணைப் பொதுச்செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார், “தலைவர் விஜய் இன்று முக்கிய நிர்வாகிகளை நேர்காணல் செய்தார். அதன்படி, தவெக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை விஜய் விரைவில் வெளியிடுவார்.
பாஜகவும், தவெகவும் மறைமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றன என்பது உண்மையல்ல. பாஜகவுடன் கூட்டணி இல்லை என்ற எங்கள் நிலைப்பாட்டில் மாற்றம் இல்லை. தேவையற்ற யூகங்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை” என்றார்.
சிபிஐ விசாரணை குறித்த கேள்விக்கு, “சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராக சம்மன் வந்தது. கட்சி சார்பில் நேர்காணல் போன்ற பணிகள் இருந்ததாலும், ஏற்கெனவே இரண்டு முறை டெல்லிக்கு தலைவர் (விஜய்) நேரில் சென்றதாலும், சென்னையில் ஆஜராக வாய்ப்பு அல்லது கால அவகாசம் கேட்டோம். தொடர்ந்து, வரும் 15 தேதி ஆஜராக சம்மன் வந்துள்ளது.
அதேசமயம் செந்தில் பாலாஜிக்கும் சம்மன் வந்துள்ளாதாக கேள்விப்பட்டேன். கரூர் விவகாரத்தில் முதலில் விசாரிக்க வேண்டிய நபர் அவர் தான். அவரை விசாரணை செய்ய வேண்டும் என நயினார் நாகேந்திரனே பேசியிருந்தார்” என்றார்.
மேலும், “திமுகவின் தோல்விக்கு திருச்சி மாநாடு முக்கிய பங்கு வகிக்கும். ரூ.250 கோடியில் மாநாட்டை நடத்தியுள்ளனர். சமையல் எரிவாயு பிரச்சனை நிலவும் சூழலில், இந்த ஆடம்பரமான மாநாடு தேவையா? முன்னதாக கலைஞரின் ஆட்சி கவிழ திருச்சி மாநாடு எப்படி காரணமாக அமைந்ததோ, அதேபோல தான் தற்போதும் நடக்கும்.
தோல்வி பயத்தில் திமுக உள்ளது. அதனால் தான் வருகின்ற அனைத்து கட்சிகளையும் கூட்டணியில் சேர்த்து கொள்கின்றனர். இல்லையென்றால், ஆளுங்கட்சியாக இருப்பவர்கள் ஏன் 28 கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டும். நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு கட்சி ஆரம்பித்தால், 29வது கட்சியாக அழைத்து, உங்களுக்கும் ஒரு சீட்டு வழங்குவார்கள்” என நிர்மல் குமார் விமர்சித்தார்.