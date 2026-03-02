ETV Bharat / state

தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ்? சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் கொடுத்த 'அப்டேட்'

தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் கூட கூட்டணியில் மாற்றம் ஏற்படலாம். மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளும் கூட்டணியை நிச்சயம் எங்கள் தலைவர் விஜய் விரைவில் அறிவிப்பார் என சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

தவெக துணைப் பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி
தவெக துணைப் பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 2, 2026 at 7:21 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் கூட கூட்டணியில் மாற்றம் ஏற்படலாம் என்றும், கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் வருமா? என்பதற்கு காலம் தான் பதில் சொல்லும் என்றும் தவெக துணைப் பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியின் துணைப் பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "234 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தலுக்கு தயாராகி கொண்டு இருக்கிறது. திருப்பரங்குன்றம் கோயிலில் பிரதமர் தரிசனம் செய்தது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் வெறுப்பு அரசியல் மதம் சார்ந்த அரசியலை பாஜக கைவிட வேண்டும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் அமைதியை விரும்புபவர்கள். மதம் சார்ந்த அரசியலை இங்கு அனுமதிக்க மாட்டார்கள். திருப்பரங்குன்றம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மக்கள் அது அமைதியான இடமாக இருக்க வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள். திருப்பரங்குன்றம் அயோத்தி போல் சர்ச்சைக்குரிய பகுதியாக மாற மக்கள் விரும்ப மாட்டார்கள்" என்றார்.

மேலும், திமுக கூட்டணி பற்றி பேசிய அவர், "திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இல்லையென்றால், அந்த கட்சியால் 25 தொகுதிகளில் கூட வெற்றி பெற முடியாது. காங்கிரஸ் ஒரு தேசிய கட்சி. தமிழக மக்கள் எப்போதும் விரும்பக் கூடிய கட்சி அது. கடந்த 25 ஆண்டு காலமாக திமுகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருக்கிறது. அவர்களுக்கு மரியாதை வேண்டும் என அவர்கள் கேட்கிறார்கள். அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோ.தளபதி ஆகியோர் தான் காங்கிரஸை கீழ்தரமாக பேசி விமர்சனம் செய்தனர்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், "திமுக ஒவ்வொரு நாளும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வளர்ச்சியை பார்த்து பயப்படுகிறது. அதனால் தான் யார் வந்தாலும் கூட்டணியில் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். முதல்வர் மகளிர் உரிமைத் தொகையாக அண்மையில் 5000 ரூபாய் வழங்கிய பின்னரும் அவருக்கு கூட்டணி மீது நம்பிக்கை இல்லை. இதனால் தான் தேமுதிகவை கூட்டணியில் இணைத்துக் கொண்டார்.

தவெகவுடன் திமுகவை தவிர மற்ற அனைவரும் கூட்டணி வைக்க ஆசைப்பட்டனர். எல்லாரும் எங்களுடன் கூட்டணி அமைக்க காத்திருந்தாலும் யார் எங்களின் கூட்டணிக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுடன் தான் நாங்கள் கூட்டணி வைப்போம். தமிழ்நாட்டில் எந்த கூட்டணியும் வலுவாக இல்லை. நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் இது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்கிறார். ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி இது அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி என்கிறார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை பொருத்தவரை கடைசி நேரம் வரை கூட்டணி மாறுவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் கூட கூட்டணியில் மாற்றம் ஏற்படலாம். மக்கள் ஏற்றும் கொள்ளும் கூட்டணியை நிச்சயம் எங்கள் தலைவர் விஜய் விரைவில் அறிவிப்பார்.

தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தவிர அனைத்து கட்சிகளுக்கும் பொதுக்கூட்டம் நடத்த எந்த பிரச்சனையும் வருவதில்லை. விமான நிலையம் அருகே பாஜகவிற்கு பொதுக் கூட்டம் நடத்த அனுமதி தருகிறார்கள். அதன் தலைவர்கள் தங்கும் ஓட்டல்களில் காவல் துறையினர் பாதுகாப்புக்கு நிற்கிறார்கள். ஆனால் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அனைத்து ஆவணங்களையும் கொடுத்து அனுமதி வாங்குவதற்கு 20 நாட்கள் ஆகிறது. காங்கிரஸ் கட்சி தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைக்குமா என்பதை காலம் தான் முடிவு செய்யும்" என்றும் அவர் கூறினார்.

சென்னை சிடிஆர் நிர்மல்குமார் பேட்டி
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION
TVK

