கரூர் பரப்புரையில் சினிமா சூட்டிங்? சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் விளக்கம்

கரூர் விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை நிறைவு பெற்றுவிட்டதா? என்பதை சிபிஐ அதிகாரிகள் தான் விளக்க வேண்டும் என சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் பேட்டி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 20, 2026 at 8:52 PM IST

சென்னை: அடிப்படை அறிவு இல்லாதவர்கள் கரூர் பரப்புரை கூட்டத்தில் சினிமா சூட்டிங் நடைபெற்றதாக கூறி வருவதாக தவெக இணைப் பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக சென்னையில் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது, "தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் இன்று இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் நேர்காணல் நடைபெற்றது. விருப்ப மனு கொடுத்தவர்களிடம் தவெக தலைவர் நேரில் சந்தித்து தொகுதி நிலவரம் குறித்து கேட்டறிந்தார். தற்போது பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் தேர்தல் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. புதுச்சேரி வேட்பாளர்கள் குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும்.

களம் எங்களுக்கு சாதகமாக உள்ளதாக நிர்வாகிகள் செல்லும் இடங்களில் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். புதுச்சேரியில் இறுதி கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை தயாரித்து தலைவர் விரைவில் அறிவிப்பார். தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வேட்பாளர் தேர்வு செய்வது நிறைவு பெற்றுள்ளது" என்றார்.

கரூர் சம்பவத்தின்போது அங்கு ஷூட்டிங் நடந்ததா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அடிப்படை அறிவு இருப்பவர்களுக்கு அங்கு சூட்டிங் நடந்ததா? என்பது தெரியும். எங்கு நடக்கும், எங்கு நடக்காது என்பது அடிப்படை அறிவு உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். அரசியல் காழ்புணர்ச்சியில் புரோக்கர்கள் ஏதாவது பேசுகிறார்கள். ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு நிமிடமும் எங்களோடு இருந்தவர்களை இழந்து தவித்து வருகிறோம். கரூர் விஷயத்தை அரசியலாக்க வேண்டும் என பார்க்கிறார்கள். இதை நாங்கள் அரசியலாக்க மாட்டோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தாக்கத்தால் திமுகவின் பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் தொகுதி மாறலாமா? என நினைக்கிறார்கள். சேகர் பாபு உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் தொகுதி மாற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சென்னையில் எந்த தொகுதியும் வெற்றி பெற முடியாது என எண்ணி வேறு தொகுதிக்கு மாறலாமா? என திமுக அமைச்சர்கள் தங்களுக்குள் விவாதித்து வருகிறார்கள்" என்றார்.

சிபிஐ விசாரணை தொடர்பாக பேசிய அவர், "சிபிஐ விசாரணைக்கு நிறைய ஆதாரத்தை கொடுத்துள்ளோம். முதல் நாளில் இருந்து சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆதாரங்களை கொடுத்து வருகிறோம். அங்கு என்ன நடந்தது என்பது எங்களுக்கு தான் தெரியும். சிபிஐ விசாரணை நிறைவு பெற்றுவிட்டதா? என்பதை சிபிஐ தான் தெரிவிக்க வேண்டும்" என்றார்.

தேர்தல் கூட்டணி தொடர்பாக பேசிய அவர், "திமுகவில் எத்தனை கட்சிக்கு கூட்டணியில் உள்ளது என்பது அவர்களுக்கே தெரியாது. வரும் கட்சிகள் எல்லாம் கூட்டணியில் சேர்க்கிறார்கள். அதிமுகவில் யார் தலைமையில் கூட்டணி என்பது தெரியவில்லை. தமிழ்நாட்டில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு தமிழகத்திலிருந்து சென்று டெல்லியில் கூட்டணி விவகாரத்தை பேசுவது புதிதாக உள்ளது. அதிமுக என்ற மிகப்பெரிய கட்சி வருத்தத்துக்குரியதாக தற்போது மாறியுள்ளது. ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலினிடமோ கூட்டணி கட்சி பட்டியலை கூற சொன்னால் தெரியாது, அந்த அளவுக்கு கூட்டணி லிஸ்ட் பெரிதாக உள்ளது" என்றார்.

