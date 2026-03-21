கலங்கரை விளக்கம் - பூவிருந்தவல்லி மெட்ரோ ரயில் பாதையில் உள்ள வளைவு பகுதி: நெகிழ்வுத்தன்மையை கண்காணிக்கும் சிஎஸ்ஐஆர்
தூண்கள் இல்லாத இப்பாதையில் ரயில் போக்குவரத்தின்போது, ஒரு சிறிய அளவிலான நெகிழ்வு ஏற்படலாம் என்பதால் அதன் உறுதி மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை குறித்து ஆய்வு செய்ய ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
Published : March 21, 2026 at 5:03 PM IST
சென்னை : கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூவிருந்தமல்லி வரையிலான மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத்தில் 61.2 மீட்டர் நீளமுள்ள உயர்மட்ட வளைவான பாலத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மையை கண்காணிக்க சிஎஸ்ஐஆர்-கட்டமைப்புப் பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம் (CSIR-SERC) சென்சார் கருவிகளை பொறுத்தியுள்ளது.
கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூவிருந்தமல்லி வரை மெட்ரோ ரயில் பாதை அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் பூவிருந்தமல்லிக்கு அருகே இரண்டு தூண்களுக்கு நடுவே 61.2 மீட்டர் அளவில் வளைவான பாதை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்த பாதையில் உறுதித்தன்மை மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மையை கண்காணிக்கும் வகையில் சிஎஸ்ஐஆர்-கட்டமைப்புப் பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையத்துடன் (CSIR-SERC) மெட்ரோ 6 மாதம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில், சென்சார் கருவிகளின் உதவியுடன் அப்பாதையில் ரயில் செல்லும்போது ஏற்படும் நெகிழ்வை கண்காணிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சிஎஸ்ஐஆர்-கட்டமைப்புப் பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் இயக்குநர் ஆனந்தவல்லி கூறுகையில், ”நான்காவது வழித்தடமான கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூவிருந்தமல்லி வரையிலான மெட்ரோ பாதை புறவழிச்சாலையுடன் இணைக்கும் வகையில் அமைக்கப்படுகிறது. இதில் பூவிருந்தமல்லி அருகே நசரத்பேட்டை பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உயர்மட்டப் பாலத்தில் தூண் எண் 509 முதல் 512 வரை இடைப்பட்ட பகுதியில் 61.2 மீட்டர் தூரத்திற்கு இரும்பு மற்றும் கான்கிரீட் இணைத்து பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பாலமானது வளைந்து இருக்கும் வகையிலும், நிலையான உறுதித்தன்மையை கொண்டிருப்பதாகவும் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. தூண்கள் இல்லாமல் நிலைக்கொண்டிருக்கும் இப்பாதையில் ரயில் போக்குவரத்தின்போது, ஒரு சிறிய அளவிலான நெகிழ்வு ஏற்படலாம். அதன்படி, இதன் உறுதித்தன்மை மற்றும் நெகிழ்வு குறித்து ஆய்வு செய்ய ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையம் உத்தரவு வழங்கி உள்ளது.
சென்சார் கருவிகள் பொருத்தம்
அதன் அடிப்படையில், நெகிழ்வு தன்மையை கண்காணிப்பதற்காக சென்சார் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் தரவுகளை கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகமும் இணைந்து கண்காணிக்க முடியும்” எனவும் கூறினார்.
கருவி எப்படி பயன்படும்?
இப்பாலத்தில் ரயில் செல்லும்போது 25 மில்லி மீட்டர் வரை நெகிழ்வுத்தன்மை இருக்கலாம். தற்போது பாலத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சென்சார் கருவிகள் மூலம் ரயில் செல்லும்போது ஏற்படும் நெகிழ்வு எத்தனை அளவு என்பது சேகரிக்கப்படும். சோதனை ஓட்டத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட தரவில் 10 மில்லி மீட்டர் வரை நெகிழ்வு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. வரும் காலங்களில் இந்த அளவில் இருந்து கூடுதல் அளவு பாலம் விரிந்தால், அதற்கான உரிய காரணம் கண்டறிந்து சரிசெய்ய உதவியாக இருக்கும். விரிசல் உள்ளிட்டவை ஏற்பட்டால் இந்த சென்சார் கருவிகளில் ஏற்படும் மாற்றம் கொண்டு கண்டறிய முடியும்" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்தப் பாலத்தை கண்காணிக்க மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகத்திடம் 6 மாதம் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது. பாலத்தை கண்காணிப்பதற்கான சென்சார் கருவிகளை இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி செய்வதற்கான ஆராய்ச்சிகளை துவக்கி மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
சென்னை பரங்கிமலை - வேளச்சேரி இடையே பறக்கும் ரயில் மேம்பாலம் பணிகள் முடிவடைந்து 8 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பயன்பாட்டில் இல்லாமல் இருந்ததால், அதன் உறுதி தன்மை குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பித்தோம். அதன் பின்னரே அது பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரபட்டுள்ளது" என அவர் கூறினார்.