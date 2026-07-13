இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய சிஆர்பிஎஃப் வீரர் கைது
இருசக்கர வாகன திருட்டில் கைது செய்யப்பட்ட முனியப்பன், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
Published : July 13, 2026 at 6:51 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 7:09 PM IST
வேலூர்: காட்பாடியில் பொது இடத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய சிஆர்பிஎஃப் வீரரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம் பெருமாள்பேட்டை பிள்ளையார் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் திருநாவுக்கரசு (36). இவர் கடந்த ஜூன் 29-ஆம் தேதி காலை 6 மணிக்கு தனது இருசக்கர வாகனத்தை காட்பாடி உழவர் சந்தை அருகே நிறுத்திவிட்டு பணிக்குச் சென்றுள்ளார். பணி முடிந்து மாலை 7.30 மணிக்கு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது, அவர் நிறுத்தி வைத்திருந்த இருசக்கர வாகனம் காணாமல் போனது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
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இதையடுத்து, இருசக்கர வாகனம் திருடுபோனது குறித்து காட்பாடி காவல் நிலையத்தில் திருநாவுக்கரசு புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, வாகனம் திருடு போன இடம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையின் போது, குடியாத்தம் பிச்சானூர்பேட்டை, அழகுபெருமாள் கோயில் தெருவை சேர்ந்த முனியப்பன் என்பவர், திருநாவுக்கரசின் இருசக்கர வாகனத்தை திருடியது தெரியவந்தது. பூந்தமல்லியில் உள்ள சிஆர்பிஎஃப் படைப் பிரிவில் பணியாற்றி வரும் முனியப்பன், விடுமுறையில் சொந்த ஊருக்கு வந்திருந்தபோது, இருசக்கர வாகனத்தை திருடியுள்ளார்.
இதையடுத்து, முனியப்பனை போலீசார் இன்று காலை (ஜூலை 13) கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் முனியப்பன் இருசக்கர வாகனத்தை திருடியதை போலீசார் உறுதி செய்தனர். மேலும், திருடப்பட்ட வாகனத்தை அவரிடம் இருந்து மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகளை போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட முனியப்பன், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
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விடுமுறைக்காக சொந்த ஊருக்கு வந்திருந்த மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை வீரர் ஒருவர் இருசக்கர வாகனத் திருட்டு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் வேலூர் மாவட்டத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கில் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.