உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி திருப்பரங்குன்றம் வந்தடைந்தது மத்திய அதிரடிப் படை - கோயில் மற்றும் தர்காவை சுற்றி பலத்த பாதுகாப்பு
மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றப்படும் நேரத்தில் சட்டம்-ஒழுங்குப் பிரச்சினைகள் ஏற்படாமல் தடுப்பது, பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது உள்ளிட்ட பணிகளில் மத்தியப் படையினர் ஈடுபட உள்ளனர்.
Published : November 28, 2026 at 8:16 AM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் இன்று தீபம் ஏற்றப்படவுள்ள நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி பாதுகாப்புப் பணிக்காக கோயம்புத்தூரிலிருந்து மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையின் (CRPF) ஒரு பிரிவான விரைவு அதிரடிப் படை (Rapid Action Force – RAF) பட்டாலியன் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் வந்தடைந்தது. இதையடுத்து திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியிலுள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபத் திருநாளான கடந்த 24-ஆம் தேதி தீபம் ஏற்ற வேண்டுமென உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. ஆனால், தமிழக அரசுத் தரப்பில் வழக்கமாக உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள இடத்தில் மட்டுமே தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இதனால் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் தொடர்பாக பல்வேறு விவாதங்களும் போராட்டங்களும் நடைபெற்று வந்தன.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு நேற்று (நவ.27) மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தமிழக அரசின் நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்த நீதிபதிகள், இன்று திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற வேண்டுமென உத்தரவிட்டனர். மேலும், திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் மற்றும் மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள சிக்கந்தர் தர்கா ஆகிய இரு வழிபாட்டுத் தலங்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் வகையில் மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையினரைப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்த உத்தரவிட்டனர்.
இதற்கிடையே, கோயில் அறங்காவலர் குழு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டு, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் எஸ். வைத்தியநாதன் மற்றும் வி. பார்த்திபன் ஆகியோர் நிர்வாகப் பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் நேற்று இரவே மதுரை வந்தடைந்த நிலையில், இன்று தீபம் ஏற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையின் விரைவு அதிரடிப் படையைச் சேர்ந்த ஒரு பட்டாலியன் கோயம்புத்தூரில் இருந்து புறப்பட்டு இன்று திருப்பரங்குன்றம் வந்தடைந்தது.
இந்தப் படையினருக்கு பெண் உதவி கமாண்டன்ட் ஒருவர் தலைமை வகித்து பாதுகாப்புப் பணிகளை ஒருங்கிணைக்க உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் கூடுதல் மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையினர் மதுரைக்கு வரவழைக்கப்பட்டு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
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குறிப்பாக, மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றப்படும் நேரத்தில் சட்டம்-ஒழுங்குப் பிரச்சினைகள் ஏற்படாமல் தடுப்பது, பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது, திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் மற்றும் சிக்கந்தர் தர்கா ஆகிய இரு வழிபாட்டுத் தலங்களிலும் பாதுகாப்பைப் பலப்படுத்துவது உள்ளிட்ட பணிகளில் மத்தியப் படையினர் ஈடுபட உள்ளனர்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி இன்று திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றப்பட உள்ள நிலையில், மத்திய அதிரடிப் படையினர் வருகை மற்றும் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளால் திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.