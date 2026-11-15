மயிலாடுதுறையில் கொத்து கொத்தாக மடியும் காகங்கள் - பொதுமக்கள் பீதி
அண்மையில் அண்டை மாவட்டமான கடலூர் மாவட்டத்தில் பறவை காய்ச்சல் நோய் தென்பட்டதன் காரணமாக, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திலும் இந்நோய் பரவி வருகிறதோ என மக்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர்.
Published : November 15, 2026 at 11:12 PM IST
நாகப்பட்டினம்: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கோழிகள் இறந்ததை தொடர்ந்து தற்போது காகங்களும் ஆங்காங்கே உயிரிழப்பதால் பொதுமக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர். உயிரிழந்த காகங்களின் உடல்கள் ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கால்நடைத்துறை இணை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் செம்பனார்கோவில் அருகேயுள்ள முடிகண்டநல்லூர் கிராமத்தில் கடந்த வாரம் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கோழிகள் ஓரிரண்டு நாட்களில் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி இருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து ஆங்காங்கே கொக்குகள் வான்கோழிகள் ஆகியனவும் உயிரிழந்தன.
இந்த நிலையில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் காகங்கள் உயிரிழக்கும் சம்பவமானது தற்போது தொடர்ந்து வருகிறது. மயிலாடுதுறை, மன்னம்பந்தல், சித்தமல்லி, கஞ்சாநகரம், செம்பனார்கோவில், முடிகண்டநல்லூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த நான்கு நாட்களாக பல்வேறு இடங்களில் காகங்கள் இறந்து சாலையிலும், வீட்டுக்கூரைகளின் மேலும் விழுவதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
காக்கைகள் உயிரிழப்பதற்கான காரணம் என்ன என்பது தெரியாத நிலையில், நோய் பாதிப்பு காரணமாக உயிரிழக்கின்றனவா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என பொதுமக்கள் மத்தியில் கேள்வி எழுந்துள்ளது.
அண்மையில் அண்டை மாவட்டமான கடலூர் மாவட்டத்தில் பறவை காய்ச்சல் நோய் தென்பட்டதன் காரணமாக, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திலும் இந்நோய் பரவி வருகிறதோ என மக்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர். உயிரிழந்த காகங்களின் உடலை ஆய்வுக்காக அனுப்பி உள்ளதாகவும், ப்ளூ காச்சல் காரணமாக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கால்நடைத்துறை இணை இயக்குனர் அன்பரசன் தெரிவித்துள்ளார்.