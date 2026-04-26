நெல்லை ரயில் நிலையத்தில் 3ஆம் நாளான அலைமோதிய மக்கள் கூட்டம்: கால் வைக்கக்கூட இடம் இல்லாதபோதிலும் பயணம்

ரயிலில் பயணம் செய்ய போதிய இருக்கை இல்லாமல் இருந்தபோதிலும் ஆண், பெண் மற்றும் முதியவர்கள் என அனைவரும் அந்தியோதயா விரைவு ரயிலில் பயணித்தனர்.

மூன்றாம் நாளான இன்றும் நெல்லை ரயில் நிலையத்தில் அலைமோதிய மக்கள் கூட்டம்
Published : April 26, 2026 at 9:59 PM IST

நெல்லை: நெல்லை ரயில் நிலையத்தில் மூன்றாவது நாளான இன்றும் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலை மோதியது. போதிய இருக்கை இல்லாத நிலையிலும் அந்தியோதயா விரைவு ரயிலில் மக்கள் பயணம் செய்தனர்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு வாக்களிக்கச் சென்றவர்கள் தற்போது மீண்டும் அந்தந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப ஆரம்பித்துள்ளனர். இதனால், தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் உள்ள பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்கள் மக்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிகிறது.

இந்த நிலையில், தேர்தல் முடிந்து மூன்றாம் நாளான இன்றும் (ஏப்ரல் 26) நெல்லை ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளின் கூட்டம் அலை மோதியது. சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி சென்னை, கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு பொதுமக்கள் வாக்களிக்க வந்திருந்தனர். அவர்கள் தற்போது தேர்தல் மற்றும் தொடர் விடுமுறையை முடித்து சென்னை மற்றும் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளுக்குத் திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

பயணிகள் இறங்குவதற்குள் முண்டியடித்து ஏறிய மக்கள்
இந்த சூழலில், நெல்லை ரயில் நிலையத்தில் மக்கள் இன்று அதிக அளவில் குவிந்தனர். அப்போது, நாகர்கோவிலில் இருந்து தாம்பரம் வரை செல்லும் முழுமையான முன்பதிவில்லா அந்தியோதியா விரைவு ரயில் அங்கு வந்தது. அதில் இடம் பிடிக்க மக்கள் முண்டியடித்துக் கொண்டு சென்றனர். இறங்க வேண்டியவர்களுக்குகூட வழி விடாமல் மக்கள் அவசரகதியில் ரயிலில் ஏறினர்.

ரயிலில் பயணம் செய்ய போதிய இருக்கை இல்லாமல் இருந்தபோதிலும் ஆண், பெண் மற்றும் முதியவர்கள் என அனைவரும் அந்த ரயிலில் ஏறி பயணித்தனர். குறிப்பாக, பொருட்கள் வைக்கும் பகுதி, கழிவறை பகுதி, தரைப்பகுதி என பல்வேறு பகுதிகளில் அமர்ந்தும், நின்றும் மக்கள் மிகுந்த சிரமத்துடன் பயணம் செய்தனர்.

இன்று மதியம் ஏற்கனவே சிறப்பு ரயில் ஒன்று இயக்கப்பட்ட போதிலும், மாலை நேரத்தில் ரயில் நிலையத்தில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாகவே இருந்தது. சிறப்பு பேருந்துகள் இன்று வரை இயக்கப்படுவதாக அரசு தரப்பில் அறிவித்திருந்த நிலையிலும் போதிய போக்குவரத்து வசதி இல்லாமல் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர்.

14 ஆயிரம் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன

தேர்தலுக்கு சொந்த ஊர் சென்ற மக்கள் அந்தந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப ஏதுவாக மொத்தம் 14 ஆயிரத்து 508 பேருந்துகளை இயக்கப்போவதாக நேற்று முன்தினம் அரசு விரைவுப் போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்திருந்தது. இதில் இன்றைய நாளுக்கு மட்டும், சென்னைக்கு தினசரி இயக்க கூடிய 2,092 பேருந்துகளுடன் 3,184 சிறப்பு பேருந்துகளும், பிற ஊர்களுக்கு 3,345 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், பேருந்து நிலையம் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகின்றது.

