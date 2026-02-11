8 மாவட்டங்களுக்கு பறவைக் காய்ச்சல் 'அலர்ட்' - கோழிகளுக்கு வராமல் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கைகள் தீவிரம்!
இறந்த காகங்களில் இருந்து பிற பறவைகளுக்கு தொற்று பரவுவதை தடுக்க நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மனிதர்களுக்கு இதுவரை இந்த நோய் தாக்குதல் இதுவரை இல்லை என கால்நடை பராமரிப்பு துறை இயக்குநர் அம்ரித் கூறினார்.
Published : February 11, 2026 at 3:17 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் காகங்களின் உயிரிழப்புகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே வருவதால், கோழிகளுக்கு பறவை காய்ச்சல் வருவதை தடுக்க 8 மாவட்டங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சென்னை அடையாறு பகுதியில் கடந்த மாதம் திடீரென ஆங்காங்கே காகங்கள் செத்து விழுந்தன. ஒரே நாளில் அதிகபட்சமாக 8 காகங்கள் உயிரிழந்ததால் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். விபரீதத்தை உணர்ந்த அதிகாரிகள், இறந்த காகங்களை மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தின் தலைநகர் போபாலில் உள்ள விலங்குகள் நோய் ஆராய்ச்சி தேசிய நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு, இறந்த காகங்கள் பறவைக் காய்ச்சல் என அழைக்கப்படும் H5N1 ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து, விலங்குகள் நோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தது.
தீவிரப்படுத்தப்பட்ட கண்காணிப்பு
இதையடுத்து, தமிழ்நாடு அரசின் கால்நடை பராமரிப்பு துறை இயக்குநரகம், காகங்கள் இறப்பு குறித்த கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியது. மேலும் அண்டை மாநிலங்களான கேரளா, ஆந்திராவின் சித்தூர் மாவட்டத்திலும் பறவை காய்ச்சல் பரவல் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதால் எல்லைகளில் சோதனைச் சாவடிகள் அமைத்து கண்காணிக்கத் தொடங்கியது.
கேரளாவை ஒட்டிய தமிழ்நாட்டின் 26 இடங்களில் சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டன. அதே போல் ஆந்திர எல்லையில் உள்ள வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, திருவள்ளூர் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களிலும் சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு 24 மணி நேரமும் கால்நடை மருத்துவத் துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர். கேரளா மற்றும் ஆந்திராவில் இருந்து வரும் அனைத்து வாகனங்களும் கிருமிநாசினி தெளித்த பின்பே அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
காகங்கள் இறப்பை ஏன் அலட்சியப்படுத்த முடியாது?
காகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வசிக்காமல், பல்வேறு இடங்களுக்கும் பறந்து செல்லக் கூடியவை. ஒரு காகம் தினமும் சுமார் 20 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை பறக்கும் தன்மை கொண்டது. இதனால், ஒரு காகத்திற்கு நோய் ஏற்பட்டால் அது மற்ற பறவைகளுக்கும் பரவும் வாய்ப்புகள் அதிகம்.
8 மாவட்டங்களில் காககங்கள் உயிரிழப்பு
சென்னையில் பறவைக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு காகங்கள் இறந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அதிகாரிகள் மீள்வதற்குள், திருவள்ளூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் காகங்கள் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தன. மேலும் நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, மதுரை, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் காகங்களின் இறப்புகள் பதிவாகின. தமிழ்நாடு முழுவதும் இதுவரை 100-க்கும் மேற்பட்ட காகங்களின் உடல்களை புதைத்திருப்பதாக கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம்
காகங்கள் இறப்பு அதிகரித்து வந்த நிலையில் கடந்த 9 ஆம் தேதி தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து கால்நடை பாராமரிப்புத் துறை செயலாளர், இயக்குநர் தலைமையிலும் ஆய்வு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு, நிலைமையை அதிகாரிகள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர்.
மேலும், இறந்த காகங்களின் உடலில் உள்ள H5N1 வைரஸ் தொற்று மனிதர்களுக்கு இதுவரை பரவியதாக கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. ஆனால் அதே நேரம், கோழிகளுக்கு பரவும் வாய்ப்பு அதிகம் இருப்பதால், அதனை தடுக்க கால்நடை பராமரிப்புத் துறை தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
அதிகாரிகளுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்
இதனிடையே, கால்நடை மருத்துவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பரிசோதனை மற்றும் ஆய்வு முறைகளை கால்நடை பராமரிப்பு துறை இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ளது.
- காகங்கள், கோழிகள் திடீரென இறந்தாலோ அல்லது நோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளானாலோ மாநில மையத்திற்கு உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும்
- காககங்களை அதே இடத்தில் பிரதேப் பரிசோதனை செய்யக் கூடாது
- இறந்த பறவைகளை வெறும் கைகளால் தொடக் கூடாது - கையுறைகள் மற்றும் முகமூடி கட்டாயம்
- இறந்த பறவைகளை ஆழமாக குழி தோண்டி புதைக்க வேண்டும்
- பறவைகள் உயிரிழந்த பகுதிகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் இணைந்து கிருமிநாசினி தெளிக்க வேண்டும்
- இறந்த பறவைகளை ஆய்வுக்காக போபாலில் உள்ள விலங்குகள் நோய்கள் ஆராய்ச்சி தேசிய நிறுவனத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும்
கோழிப் பண்ணைகளுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்
காகங்களுக்கு பரவிய பறவைக் காய்ச்சல் என அழைக்கப்படும் H5N1 வைரஸ் தொற்று, கோழிகளை தாக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதால், நாமக்கல் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர்களுக்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
- பண்ணைகளுக்குள் வெளியாட்களை அனுமதிக்கக் கூடாது
- கோழிகளை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களை கிருமிநாசினி கொண்டு அடிக்கடி சுத்தம் செய்ய வேண்டும்
- பண்ணை பகுதிக்குள் காகம் வராதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்
- நோய் தாக்குதலால் கோழிகள் உயிரிழந்தால், H5N1 வைரஸ் இருக்கிறதா? என்பதை அறிய நாமக்கல், ஈரோடு மாவட்டங்களில் உள்ள ஆய்வகங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும்
- பண்ணை கழிவுகளை திறந்த வெளியில் கொட்டக் கூடாது
- பண்ணை நுழைவாயிலில் தொழிலாளர்கள் கை, கால்களை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள சுகாதார வசதிகள் இருக்க வேண்டும்
- கோழிப் பண்ணை தொழிலாளர்கள் தும்மல் அல்லது இருமல் வந்தால் மூக்கு மற்றும் வாயை மூடிக் கொள்ள வேண்டும்.
பொதுமக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்
மேலும், பொதுமக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்களையும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
- கோழி, காடை இறைச்சிகளை முழுவதுமாக வேக வைத்து சாப்பிட வேண்டும்
- அரைகுறையாக வேக வைக்கப்பட்ட இறைச்சி உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்
- வீடுகள் அல்லது கோழிப் பண்ணைகளுக்குள் காட்டுப் பறவைகள், விலங்குகள் நுழைவதை தடுக்க வேண்டும்
- காய்ச்சல், தசை வலி, இருமல் மற்றும் சுவாசப் பிரச்சனைகள் இருந்தால் பொதுமக்கள் சுயமாக மருந்து எடுத்துக் கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும். அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்று மருத்துவரை உடனடியாக அணுகி சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும்.
காகங்கள் இறந்தால் 1962-ல் தெரிவிக்க வேண்டும்
மேலும் காகங்கள் உள்ளிட்ட பறவைகள் உயிரிழப்பது தெரிந்தால் 1962 என்ற கால்நடை பராமரிப்புத் துறையின் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணிற்கு உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் பேசிய கால்நடை பராமரிப்புத் துறை இயக்குநர் அம்ரித், "வட்டார அளவில் நடமாடும் ஆய்வு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு தீவிரமாக கண்காணிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளபப்ட்டு வருகின்றன. இறந்த காகங்களில் இருந்து பிற பறவைகளுக்கு தொற்று வருவதை தடுக்க நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மனிதர்களை இதுவரை இந்த நோய் தாக்கவில்லை" என கூறினார்.