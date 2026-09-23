தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிரடி சோதனை - கணக்கில் வராத ரூ.1.73 கோடி பறிமுதல்
சோதனையின்போது கைப்பற்றப்பட்ட பணம், கண்டறியப்பட்ட டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள், போலி ரசீதுகள் உள்ளிட்ட விவரங்களின் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
Published : September 23, 2026 at 3:53 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு அரசு அலுவலங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அதிகாரிகள் இணைந்து நடத்திய திடீர் சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ.13.78 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் ரூ.1.59 கோடி அளவுக்கு ஜிபே பணப் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றிருப்பதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் மற்றும் முறைகேடுகள் தொடர்பாக அவ்வப்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில் செவ்வாய்க்கிழமை (செப்.22) காலை முதல் பல்வேறு மாவட்டங்களிலுள்ள அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அலுவலகங்களில் ஒரே நேரத்தில் திடீர் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகளுடன் மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அதிகாரிகளும் இணைந்து மேற்கொண்ட இந்தச் சோதனையில், மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி, வட்டாட்சியர் அலுவலகம், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. அதில் கணக்கில் வராத ரொக்கம், சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் ஜிபே பரிவத்தனைகள் நடைபெற்றிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அந்த விவரங்கள் பின்வருமாறு:-
|மாவட்டம்
|அலுவலகம்
|கைப்பற்றப்பட்ட ரொக்கம்
|சந்தேகத்திற்குரிய ஜிபே பரிவர்த்தனைகள்
|சென்னை
|பெருங்குடி மண்டல அலுவலகம்
|ரூ.4,260
|ரூ.43,42,563
|சென்னை
|தண்டையார்பேட்டை மண்டல அலுவலகம்
|ரூ. 46,000
|-
|சென்னை
|மாதவரம் மண்டல அலுவலகம்
|ரூ. 2,000
|ரூ.1,85,550
|சென்னை
|ஆலந்தூர் சென்னை குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரிய அலுவலகம்
|ரூ. 27,000
|ரூ.1,95,000
|திருவள்ளூர்
|திருவள்ளூர் நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.42,180
|ரூ.8,52,500
|காஞ்சிபுரம்
|குன்றத்தூர் நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.80,650
|-
|வேலூர்
|காட்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
|ரூ.2,300
|ரூ.11,040
|ராணிப்பேட்டை
|அரக்கோணம் நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.7,64,500
|-
|செங்கல்பட்டு
|மறைமலைநகர் நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.14,56,356
|-
|கள்ளக்குறிச்சி
|உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.7,70,000
|-
|கடலூர்
|பண்ருட்டி வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
|ரூ.4,600
|ரூ.6,84,221
|விழுப்புரம்
|கண்டாச்சிபுரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
|ரூ.80,650
|-
|திருவண்ணாமலை
|செய்யாறு நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.1,90,000
|-
|திருப்பத்தூர்
|வாணியம்பாடி நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.41,000
|-
|திருச்சி
|அரியமங்கலம் மண்டல அலுவலகம்
|ரூ.15100
|-
|அரியலூர்
|ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.8,000
|-
|பெரம்பலூர்
|பெரம்பலூர் நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.25,450
|-
|கரூர்
|குளித்தலை நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.51,000
|ரூ.4,02,000
|புதுக்கோட்டை
|அறந்தாங்கி நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.32500
|-
|தஞ்சாவூர்
|பட்டுக்கோட்டை நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.32,000
|-
|திருவாரூர்
|கூத்தாநல்லூர் நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.13,000
|-
|நாகப்பட்டினம்
|வேளாங்கண்ணி பேரூராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.8,200
|ரூ.19,16,280
|மயிலாடுதுறை
|சீர்காழி நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.52,280
|-
|கோவை
|மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.1,38,900
|ரூ.4,68,999
|ஈரோடு
|சத்தியமங்கலம் நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.15,4000
|-
|தருமபுரி
|பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பேரூராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.5,750
|ரூ.31,3000
|திருப்பூர்
|அவிநாசி நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.5,53,767
|ரூ.1,00,000
|மதுரை
|மாநகராட்சி பொறியாளர் பிரிவு அலுவலகம்
|ரூ.1,35,000
|-
|விருதுநகர்
|சிவகாசி பட்டாசு மற்றும் தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை சிறப்பு வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
|ரூ.10,500
|-
|தேனி
|ஆண்டிப்பட்டி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்
|ரூ.12,000
|-
|திருநெல்வேலி
|மேலப்பாளையம் வார்டு அலுவலகம்
|ரூ.9,300
|ரூ.91,500
|கன்னியாகுமரி
|திங்கள்நகர் பேரூராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.10,000
|-
|தென்காசி
|கடையம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்
|ரூ.16,000
|ரூ.10,00,200
|தூத்துக்குடி
|காயல்பட்டினம் நகராட்சி அலுவலகம்
|ரூ.7,500
|ரூ.19,66,500
அதேபோல், ராமநாதபுரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் செயல்பட்டு வருகிற நகர இருசக்கர வாகன காப்பகத்தில் அசல் ரசீதுகளுடன் ரூ. 20 மதிப்பிலான போலி வாகன நிறுத்த ரசீதிகளும் வழங்கப்படுவதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் அங்கு செயல்பட்டு வருகிற இரண்டு இருசக்கர வாகன காப்பங்களிலும் சோதனை நடத்தப்பட்டது. அதில், தலா 100 ரசீதுகள் கொண்ட 59 போலி ரசீது புத்தகங்கள் கண்டறியப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், கணக்கில் காட்டப்படாத ரூ.12,750 ரொக்கப் பணமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தமிழகம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட இந்த ஒருங்கிணைந்த திடீர் சோதனையில் மொத்தம் ரூ.13,78,207 கணக்கில் வராத ரொக்கப் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனுடன் ரூ.1,59,70,459 அளவுக்கு சந்தேகத்திற்குரிய ஜிபே பணப் பரிவர்த்தனைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இதன்படி, ரொக்கப் பணம் மற்றும் ஜிபே பரிவர்த்தனைகள் என மொத்தம் ரூ.1,73,48,666 தொகை சோதனையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
சோதனையின்போது கைப்பற்றப்பட்ட பணம், கண்டறியப்பட்ட டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள், போலி ரசீதுகள் உள்ளிட்ட விவரங்களின் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், சோதனையில் கிடைத்த ஆவணங்கள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாகவும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.