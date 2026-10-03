நிலுவை பயிர்க்கடன் வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை - வாட்ஸ்ஆப் எண்ணை வெளியிட்டு கூட்டுறவுத்துறை அறிவிப்பு
பயிர்க்கடனை முழுமையாக நிலுவையின்றி திருப்பிச் செலுத்திய விவசாயிகளுக்கு செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிக்குள் புதிய பயிர்க் கடன் வழங்க வேண்டும் என்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு கூட்டுறவுத்துறை அறிவித்துள்ளது.
Published : October 3, 2026 at 12:40 PM IST
சென்னை: கூட்டுறவு சங்கங்களில் பயிர்க்கடன் வசூல் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், நிலுவை பயிர்க்கடன் வசூலிப்பது தொடர்பாக புகார் அளிக்க வாட்ஸ்ஆப் எண்ணையும் கூட்டுறவுத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளர் அலுவலகம் வெளியிட்டிருந்த சுற்றறிக்கையில், 2026 - 27 ஆம் நிதியாண்டில் தகுதியுள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும், பயிர்க்கடன் வழங்குவது தொடர்பாக ஏற்கனவே தெளிவான அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பயிர்க்கடன் வசூலை தற்காலிகமாக நிறுத்த வேண்டும்.
தொடரும் புகார்கள்
மேலும் பயிர்க்கடனை முழுமையாக நிலுவையின்றி திருப்பிச் செலுத்திய விவசாயிகளுக்கு செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிக்குள் புதிய பயிர்க் கடன் வழங்க வேண்டும் என்று கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது. இருந்தபோதிலும், விவசாயிகளிடம் நிலுவையிலுள்ள பயிர்க்கடன்களை வசூலிக்க முயற்சிப்பதாக புகார்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருந்தது.
இந்நிலையில், மீண்டும் கூட்டுறவுத்துறை சார்பில், கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள நிலுவையிலுள்ள பயிர்க்கடன்களை வசூலிப்பது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், நிலுவை பயிர்க்கடன் வசூலித்தால் புகார் அளிக்க வாட்ஸ்ஆப் எண் வெளியீட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக கூட்டுறவுத்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ”கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாயிகள் பெற்று நிலுவையில் உள்ள பயிர்க்கடன்கள் வசூலிக்கப்படுவது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளரால் மண்டல இணைப்பதிவாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளின் மேலாண்மை இயக்குநர்களுக்கு சுற்றறிக்கை வாயிலாக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
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மேலும், இந்த அறிவுறுத்தலை அனைத்து கூட்டுறவு சங்கங்களும் தவறாமல் கடைப்பிடிக்க ஏற்கனவே அறிவுறுத்தப்பட்டு, அது கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், சில விவசாயிகளிடம் தொலைபேசி வாயிலாக நிலுவையில் உள்ள பயிர்க்கடன்களை வசூலிக்க முயற்சிப்பதாக புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளதாக கூட்டுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
வாட்ஸ்ஆப் எண்
எனவே, கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள நிலுவையிலுள்ள பயிர்க்கடனை வசூலிப்பது முற்றிலும் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அனைத்து விவசாயிகளும் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மேலும், நிலுவையிலுள்ள பயிர்க்கடன் வசூலிப்பது தொடர்பாக கூட்டுறவு சங்கத்தில் இருந்து யாரேனும் விவசாயிகளை தொடர்புகொண்டால், தொடர்பு கொண்ட கைபேசி எண் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கத்தின் விவரங்களை கூட்டுறவுத்துறையின் அதிகாரபூர்வ குறைதீர்வு எண்ணான 98840 00845 (WhatsApp) என்ற எண்ணில் புகாராக தெரிவிக்கலாம்” என தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.