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காரையாறு அணையில் பத்திரமாக விடப்பட்ட முதலை - யானைகளை தொடர்ந்து அடைக்கலம் கொடுத்த நெல்லை

மாவட்ட வன அலுவலர் இளங்கோ அறிவுறுத்தலின்பேரில் கன்னியாகுமரி மற்றும் நெல்லை மாவட்ட வனத்துறை இணைந்து முதலையை பாதுகாப்பாக அணையில் விட்டனர்.

காரையாறு அணையில் பத்திரமாக விடப்பட்ட முதலை
காரையாறு அணையில் பத்திரமாக விடப்பட்ட முதலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 2:03 PM IST

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திருநெல்வேலி: கன்னியாகுமரி கோதை ஆற்றில் பிடிபட்ட முதலையை, வனத் துறையினர் பாதுகாப்புடன் நெல்லை காரையாறு அணையில் விட்டனர்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திறப்பரப்பு அருகே கோதை ஆற்றில் கடந்த ஒரு வருடங்களுக்கு முன்பு முதலை நடமாட்டம் இருப்பதை அந்த பகுதியில் மக்கள் சிலர் பார்த்தனர். இது தொடர்பாக, பொதுமக்கள் வனத் துறையினரிடம் புகார் அளித்தனர். இதையடுத்து, அந்த முதலையை பிடிக்க வனத் துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.

தொடர்ந்து, சென்னையில் இருந்து சிறப்பு குழுவினரும் வரவழைக்கப்பட்டனர். ஆனாலும் முதலை பிடிப்படாமல் போக்கு காட்டியது. இதனால் அந்த வழியாக செல்லும் பொதுமக்கள் மிகுந்த அச்சத்துடன் இருந்தனர். இந்த நிலையில் நேற்று (செப்டம்பர் 21) ஆற்றுப் பாலம் அருகே கட்டப்பட்டிருந்த வலையில் அந்த முதலை சிக்கியது.

எனவே அந்த பகுதி மக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர். இந்நிலையில் கோதை ஆற்றில் பிடிபட்ட அந்த முதலையை மருத்துவ பரிசோதனைக்குப் பின் வனத் துறையினர் பாதுகாப்புடன் நெல்லை மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே உள்ள காரையாறு அணையில் விட்டனர்.

மாவட்ட வன அலுவலர் இளங்கோ அறிவுறுத்தலின்பேரில் கன்னியாகுமரி மற்றும் நெல்லை மாவட்ட வனத்துறை இணைந்து முதலையை பாதுகாப்பாக அணையில் விட்டனர்.

முதலையை அணையில் விடுவது போன்ற வீடியோ காட்சிகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் முதலை அணையின் நிலப்பரப்பிலிருந்து தண்ணீரை நோக்கி ஓடுவது போன்ற காட்சிகள் உள்ளது. ஏற்கனவே பிற மாவட்டங்களில் மக்களை அச்சுறுத்தி வந்த அரிக்கொம்பன், புல்லட் ராஜா, ராதாகிருஷ்ணன் ஆகிய மூன்று யானைகள் நெல்லைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு வனப் பகுதியில் விடப்பட்டன.

தற்போது யானைகளை தொடர்ந்து முதலையும் நெல்லைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு, காரையாறு அணையில் விடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பொது மக்களை அச்சுறுத்தும் வன விலங்குகளுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கும் மாவட்டமாக நெல்லை மாறியுள்ளது.

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அணையின் மேல் பகுதியில் உள்ள காணி பழங்குடி மக்கள் சில நேரங்களில் இந்த அணையை கடந்து தான் காரையாறு பகுதிக்கு வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே அணையில் முதலை இருப்பது அவர்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது கூடுதலாக முதலை விடப்பட்டிருப்பது காணி பழங்குடி மக்களிடையே மேலும் அச்சத்தை ஏற்படுத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

CROCODILE
KARAIYAR DAM
FOREST DEPARTMENT
காரையாறு அணையில் விடப்பட்ட முதலை
CROCODILE RELEASED KARAIYAR DAM

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