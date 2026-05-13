அடுக்கடுக்காக வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்கள் - அவையில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்த முதல்வர் விஜய்

சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்வைத்த விமர்சனங்களுக்கு அப்போதே பதில் அளிக்காமல், பேரவை கூட்டம் முடிந்த பிறகு முதலமைச்சர் விஜய் அறிக்கையின் வாயிலாக பதில் அளித்தார்.

Published : May 13, 2026 at 10:32 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அடுக்கடுக்காய் விமர்சனங்கள் வைத்த போதும் ஆளும் கட்சி சார்பில், முதல்வர் விஜய் பதில் கூறாமல் மௌனம் காத்ததால் அரசியல் ரீதியாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

17-ஆவது சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின் இன்றைய நிகழ்வில், முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சியின் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது.

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு மீதான தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் அவையில் முன்மொழிய, தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெற்று நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.

சட்டப்பேரவையில் நடத்தப்பட்ட நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தமிழக வெற்றிக்கழக அரசிற்கு 144 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கப்பெற்று தவெக பெரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சியை தக்க வைத்தது.

முன்னதாக நடைபெற்ற சட்டமன்ற நிகழ்வில், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், ஆளும் கட்சி மீது காட்டமான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். பொதுவாக சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அல்லது எதிர் அணியை சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆளும் கட்சி மீது குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கும் பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்ட ஆளும் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோ அல்லது அமைச்சர்களோ முதல்வரோ குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும் இடம்கொடுக்காமல் அதனை மறுத்து பேசுவார்கள். அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டிற்கு தகுந்த பதிலை வழங்குவார்.

முன்னாள் முதல்வர்கள் அண்ணா துவங்கி கருணாநிதி, ஜெயலலிதா, எடப்பாடி பழனிசாமி, மு.க ஸ்டாலின் வரை ஆளும் கட்சியின் மீது வைக்கப்படும் விமர்சனத்திற்கும், குற்றச்சாட்டிற்கும் உடனுக்குடன் பதில் அளிப்பதை அறிந்துள்ளோம்.

அந்த வகையில் இன்று நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை கூட்டத்தொடரில் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதற்கான வாக்கெடுப்பின்போது எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தவெகவிற்கு தங்களின் ஆதரவு இல்லை எனக் கூறி ஆளும் கட்சியை விமர்சனம் செய்து பேரவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தார்.

வெளிநடப்பு செய்யும் முன்பாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என பெரும்பான்மையான மக்கள் வாக்களிக்கவில்லை என்றும், கிட்டத்தட்ட 65% மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு அட்சிதான் தவெக ஆட்சி என்றும், தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு வாக்களித்தவர்கள் தற்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருத்தப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார்.

மேலும் எங்கள் தலைவர் அமைத்த கூட்டணியில் போட்டியிட்ட கட்சிகளை எல்லாம் இன்றைக்கு சேர்த்துக்கொண்டு பெரும்பான்மைக்கான கடிதத்தை ஆளுநருக்கு கொடுத்து தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைத்துள்ளதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்தார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தனது வெற்றியின் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டுபோட்டு அதில் ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். ஆனால் இதுவரை வெற்றிப்பெறச் செய்த தொகுதி மக்களை நேரில் சந்தித்தோ அறிக்கை மூலமாகவோ ஒரு நன்றியை கூட தெரிவிக்கவில்லை எனறு முதல்வர் விஜய்யை தனிப்பட்ட முறையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்தார்.

கொள்கை எதிரி என்று கூறிய பாஜகவின் கூட்டணியில் வெற்றிபெற்ற ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரை பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க குதிரை பேரத்தில் தவெக அரசு ஈடுபட்டதாகவும், இது மாற்றம் அல்ல துர்நாற்றம் என விமர்சிக்கப்படுவதாகவும் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டினார்.

தூய்மையான ஆட்சி நடத்துவதாக சொன்ன தமிழக வெற்றி கழகத்தில் புஷ்பா பட பாணியில் ஆட்சி நடைபெற்று வருவதாகவும், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் ஆட்சி செய்யாமல் இனி ரியலாக ஆட்சி செய்ய வேண்டுமெனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

இவ்வாறாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அடுக்கடுக்காய் விமர்சனங்கள் வைத்த போதும் ஆளும் கட்சி சார்பில், முதல்வர் விஜய் பதில் கூறாமல் மௌனம் காத்தது அரசியல் ரீதியாக விமர்சனங்களை சந்தித்துள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் முதல்வரான பின்பு சட்டப்பேரவையில் முதல்வராக விஜய்யும் எதிர்க்கட்சி தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலினும் இருப்பதால் இருவருக்கும் இடையே பேரவையில் அனல் பறக்கும் விவாதங்கள் எழும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு விஜய் மௌனம் காத்தது விஜய்யின் அரசியல் அனுபவமின்மையை காட்டுவதாக பலர் விமர்சனம் செய்யத் துவங்கியுள்ளனர்.

இருப்பினும் பேரவை நிறைவாக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பேச்சுக்களுக்கு பதில் அளித்தாலும், உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மையான விமர்சனங்களுக்கு குறிப்பாக எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் விமர்சனத்திற்கும் முதல்வர் பதிலளிக்காமல் சென்றார்.

பின்னர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டுக்கு பேரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அறிக்கையின் வாயிலாக பதில் அளித்துள்ளார். ஆனால், சட்டப்பேரவையில் உறுப்பினர்கள் பேசும் பேச்சுக்கள் அனைத்தும் அவை குறிப்பில் பதிவு செய்யப்படுவதால் அது வரலாற்றுப் பதிவாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

அவ்வாறிருக்க பேரவையில் வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளிக்காமல் வெளியே அறிக்கையின் வாயிலாக பதில் அளிப்பது, ஆளும் கட்சியின் அனுபவமின்மையை காட்டுவதாக பொதுமக்கள் மத்தியில் கூறப்படுகிறது.

