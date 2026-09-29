பணியில் உள்ள காவலர்களுக்கு எதிரான குற்ற வழக்குகள்; அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
காவல்துறையில் பணியாற்றி வரும் காவலர்களுக்கு எதிராக நிலுவையில் உள்ள குற்ற வழக்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அதன் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை தொடர்பான விபரத்தை அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : September 29, 2026 at 10:48 PM IST
மதுரை: பணியில் உள்ள காவலர்களுக்கு எதிராக நிலுவையில் உள்ள குற்ற வழக்குகளின் எண்ணிக்கை விபரங்களை தமிழக உள்துறை செயலர் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தேனியை சேர்ந்த சௌந்தரபாண்டியன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய தேர்வில் தேர்வான நிலையில், காவல் நிலையத்தில் என் மீது பதிவான வழக்கை காரணம் காட்டி, தேனி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் எனக்கு பணி நியமனத்தை நிராகரித்தார். கம்பம் காவல் நிலையத்தில் என் மீது பதியப்பட்ட வழக்கில் உத்தமபாளையம் நீதிமன்றம் என்னை முழுமையாக விடுவித்தது. எனவே சீருடை பணியாளர் தேர்வில் தேர்வான எனக்கு பணி நியமனம் வழங்க வேண்டும்" என தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி புகழேந்தி, "தமிழ்நாடு காவல்துறை பணியாளர் விதிகளின்படி குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள் காவல்துறையில் பணியில் சேர தகுதியற்றவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஒழுக்கம் மிக்க பணியான காவல்துறையில் ஒருவர் சேர்வதற்கு முன்பு அவரது தகுதி மற்றும் வரலாறு ஆய்வு செய்யப்படுவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பணியில் சேரும் நிலையிலேயே அத்தகைய ஆய்வு அவசியம் என்றால், ஏற்கனவே காவல்துறையில் பணியில் சேர்ந்து பின்னர் குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய காவலர்களின் நிலை குறித்தும் நீதிமன்றம் பரிசீலித்தது.
அதன் அடிப்படையில், காவல்துறையில் பணியாற்றி வரும் காவலர்களுக்கு எதிராக நிலுவையில் உள்ள குற்ற வழக்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அதன் அடிப்படையில் ஏதேனும் துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பது தொடர்பான விபரத்தை அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய காவல்துறை தலைமை இயக்குனருக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. அந்த அறிக்கை இன்று தாக்கல் செய்யப்படாத நிலையில், அரசுத் தரப்பில் கால அவகாசம் கோரப்பட்டது.
2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான கொள்கையின்படி காவல்துறையை கணினி மயமாக்குவதற்கும், மின்னணு முறையில் பதிவுகளை பராமரிப்பதற்கும் கணிசமான நிதி செலவிடப்படுகிறது. பதிவுகளை டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றுவதற்கும், ஒருங்கிணைப்பதற்கும் 71.48 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் காவல்துறையில் முதல் தகவல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் முறையில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்வது உள்ளிட்ட குற்றவியல் நடவடிக்கைகளின் அடுத்தடுத்த நிலைகளும் மின்னணு முறையில் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றன. அவர்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களை காவல்துறை பராமரித்து வரும் பதிவுகளில் இருந்து கண்டறிய முடியும்.
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காவல்துறை தலைமை இயக்குனரால் இந்த விவரங்களை வழங்க முடியவில்லை என்றால், தமிழக உள்துறை செயலர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும், இந்த வழக்கில் உதவுவதற்காக கூடுதல் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என நீதிமன்றம் எதிர்பார்க்கிறது.
எனவே தற்போது பணியில் உள்ள காவலர்களுக்கு எதிரான நிலுவையில் உள்ள குற்ற வழக்குகளின் எண்ணிக்கை, எவ்வளவு காலம் அவை நிலுவையில் உள்ளன? சம்பந்தப்பட்ட காவலர்களுக்கு எதிராக ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா? என்பது தொடர்பான விபரங்களை தமிழக உள்துறை செயலர் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு வழக்கை அக்டோபர் 1-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.