'டிஜிட்டல்' திரையில் ஒளிரும் கைதிகள் குறித்த தகவல் - டிஎஸ்பியின் நடவடிக்கைக்கு தூத்துக்குடி மக்கள் பாராட்டு

மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள டிஜிட்டல் திரையில் கைதிகள் குறித்த தகவல்கள் வெளியிடப்படுகின்றன.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் புதிய காவல் கண்காணிப்பாளராக (SP) 2022-ஆம் ஆண்டு பேட்ச் IPS அதிகாரியான டாக்டர் சி. மதன் பிப்ரவரி 16, 2026 அன்று பொறுப்பேற்றார். மாவட்டத்தில் குற்றத்தடுப்பு, சமூக விரோத செயல்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், கஞ்சா விற்பனைக்கு எதிரான நடவடிக்கை மற்றும் சாதிய மோதல்களைத் தடுப்பதில் முக்கிய கவனம் செலுத்தப்படும் என்று அவர் தெரிவித்திருந்தார். தீவிர ரோந்துப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், சட்டத்திற்குப் புறம்பான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் எச்சரித்திருந்தார். மேலும், சிறப்பாக செயல்படும் காவலர்களை பாராட்டியும் ஊக்குவித்து வருகிறார்.
மேலும், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோரை கண்டறிவதிலும், கடலோரப் பகுதிகளில் நடக்கும் குற்றங்களைத் தடுக்க தீவிர ரோந்து மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகளையும் முடுக்கிவிட்டு வருகிறார். சட்டமன்றத் தேர்தல் காலங்களில், சமூக விரோதக் கும்பல்களைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையும் அவர் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இதுபோன்ற அதிரடி நடவடிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக தற்போது, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்களில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்படுபவர்கள் பற்றிய தகவலை BNSS பிரிவு 37-ன் படி வெளிப்படைத்தன்மையாகத் தெரிவிக்கும் நடவடிக்கையை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் எடுத்துள்ளார். அதாவது குற்ற வழக்குகளில் கைது செய்யப்படும் நபர்கள் பற்றிய விவரங்களை பொதுமக்கள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் தெரிந்து கொள்ளும்படி, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் டிஜிட்டல் திரையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வெளிப்படைத்தன்மையுடன் கூடிய இந்த நடவடிக்கையால் சட்டவிரோத கைதும், காவல் நிலைய மரணங்களும் முற்றிலும் தவிர்க்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சமீபகாலமாக, காவல் நிலைய மரணங்கள் அவ்வபோது நிகழ்ந்து வரும் நிலையில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரின் வெளிப்படைதன்மையான இந்த நடவடிக்கையை தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்கள் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர்.