5 ஆண்டுகளில் குற்றச் சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளன- சொல்கிறார் தமிழக உள்துறைச் செயலர்

ஒரு குற்றச் சம்பவம் நடந்தால் உடனடியாக குற்றவாளியை கண்டுபிடித்து அதற்குரிய தண்டனை பெற்றுத் தருகிறோம என்று பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் தெரிவித்தார்.

கூட்டாக பத்திரிகையாளர்களை சந்திந்த உள்துறை செயலர், காவல் துறை அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 12, 2026 at 10:37 PM IST

2 Min Read
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் குற்றச் சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளன என்று தமிழக அரசின் உள்துறை செயலாளர் தீரஜ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், தமிழ்நாடு அரசின் உள்துறை செயலாளர் தீரஜ் குமார், சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபி (பொறுப்பு) வெங்கட்ராமன் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தனர். அப்போது, தீரஜ் குமார் கூறியதாவது:

தமிழ்நாட்டின் சட்டம்- ஒழுங்கை கணக்கெடுத்து பார்க்கும்போது, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் குற்றச் சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது.குறிப்பாக, கொலைக் குற்றங்கள், ஆதாய கொலைகள், திருட்டு வழக்குகள், பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகள் குறைந்துள்ளன. ஊடகங்களில் அண்மை காலமாக தரவுகள் மாறுதலாக இருக்கிறது என்பதை தெளிவுப்படுத்தவே இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்துகிறோம் என்று தெரிவித்தார்.

சிவகங்கையில் ஆகாஷ் என்ற இளைஞர் காவல் துறையின் விசாரணையின்போது இறந்தது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "காவல் மரணங்கள் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் அரசின் கொள்கை. அதனால்தான் அஜித் குமார் மரணவ வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது. சிபிசிஐடி நன்றாக வசாரித்தாலும், மக்கள் மத்தியில் நம்பகத்தன்மை வரவேண்டும் என்பதற்காக சிபிஐ விசாரணைக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஆகாஷ் லாக்கப் மரணம் குறித்து சிபிசிஐடி விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். அதன்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மக்களிடம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று காவல்துறைக்கு கடுமையான உத்தரவுகள் போடப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற சம்பவங்களில், அரசின் செயல்பாடு எப்படி இருக்கிறது என்பதைத்தான் பார்க்க வேண்டும். பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களில், மிகத் தீவிரமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதேபோல், குழந்தைகளுக்கு எதிரான போக்சோ வழக்குகளில் உடனடியாக எந்தவொரு பாரபட்சமும் இல்லாமல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன." என்று தீரஜ் குமார் பதில் அளித்தார்.

போதைப்பொருள் விவகாரம்தான் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைக்கு முக்கிய காரணமா? என்று எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த தீரஜ் குமார், "போதைப்பொருள் முக்கிய காரணமா என்பதை விவாதிக்க வேண்டாம். ஆனால், கடந்த 5 ஆண்டுகளாக போதைப்பொருட்களை தடை செய்ய பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. போதைப்பொருள் சம்பந்தமாக கடந்த 2021-இல் 6,800 வழக்குக்குள் இருந்த நிலையில் கடுமையான நடவடிக்கைகளால் 2025-இல் 11,000 வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு பள்ளியிலும், கல்லூரியிலும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு போதைப் பொருள்கள் பயன்படுத்துவதை கண்காணித்து தீவிரமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 25 மருத்துவமனைகளில் போதை மறுவாழ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன." என்று தெரிவித்தார்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் FL 2 மதுபான பார்களின் எண்ணிக்கை 800-ஆக உயர்ந்திருக்கிறதே? என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த தீரஜ் குமார், "அந்த விவரங்கள் என்னிடம் இல்லை" என்றார்.

தமிழ்நாட்டில் முழுநேர டிஜிபி இல்லாத சூழ்நிலையில் விமர்சனங்களை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? என்று கேட்டதற்கு, "அப்படி சொல்வது தவறு, நமக்கு சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி இருக்கிறார். அவருக்கு எல்லா விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுப்பதற்கான அதிகாரம் இருக்கிறது என்று தீரஜ் குமார் பதில் கூறினார்.

நிரந்தர டிஜிபி நியமிப்பதில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு என்ன பிரச்சனை? என்று கேட்டதற்கு, "நிரந்தர டிஜிபியை நியமனம் செய்வதற்கு, ஒரு பரிந்துரையை அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம். UPSC ஒரு கமிட்டி அமைத்து பின்னர் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று பதில் அளித்தார்.

இதையடுத்து பேசிய பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன், "காவல் துறையை பொருத்தவரை சிறிய குற்றமாக இருந்தாலும், பெரிய குற்றமாக இருந்தாலும், உடனடியாக விரைந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் உடனே புகார் அளிக்க வேண்டும் என மக்களிடம் கூறி வருகிறோம். போக்சோ வழக்குகள் பற்றி பள்ளிகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம். மேலும் SC,ST சம்பந்தமான புகார்களிலும் உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ளதால், நிறைய வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன என்று தெரிவித்தார்.

தென்மாவட்டங்களில் சாதி ரீதியான கொலைகள் அதிகரித்து வருவது ஏன்? என்று கேட்டதற்கு, "நாங்குநேரி சம்பவத்தில் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சாதிய கொலை என்ற கண்ணோட்டம் இருக்கலாம்; ஆனால், ஒவ்வொரு கொலைக்கும் ஒரு காரணம் உள்ளது. ஒரு குற்றம் நடந்தால் குற்றவாளியை கண்டுபிடித்து அதற்குரிய தண்டனை பெற்றுத் தருகிறோம்" என்று பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் பதில் அளித்தார்.

சட்டம் ஒழுங்கு
குற்றச் சம்பவங்கள்
தமிழ்நாடு அரசு
LAW AND ORDER
CRIME INCIDENTS DECLINED IN TN

