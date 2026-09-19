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பிள்ளையார் சிலையோடு போன 7 பவுன் நகை - கண்டுபிடித்து மூதாட்டியிடம் ஒப்படைத்த போலீசார்

போலீசார் குப்பை போட்ட இடத்தில் தேடிய நிலையில், அங்கு 7 சவரன் தங்க நகை மின்னியுள்ளது. உடனடியாக நகையை எடுத்து, உரிமையாளர் கோகிலாவை அழைத்து பத்திரமாக ஒப்படைத்தனர்.

மூதாட்டியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட 7 சவரன் நெக்லஸ்
மூதாட்டியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட 7 சவரன் நெக்லஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 1:28 PM IST

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சென்னை: பிள்ளையார் சிலையோடு 7 சவரன் தங்க நகையை மூதாட்டி ஒருவர் விட்டுச் சென்ற நிலையில், பள்ளிக்கரணை குற்றப்பிரிவு போலீசார் அதனை மீட்டு அவரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

சென்னை மேடவாக்கம் அடுத்த பள்ளிக்கரணை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோகிலா (வயது 65). இவர் விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி வீட்டில் சிறிய பிள்ளையார் சிலை வைத்து வழிபாடு நடத்தியுள்ளார். அப்போது பிள்ளையாருக்கு 7 சவரன் தங்க நெக்லஸை அணிவித்து பூமாலை போட்டு பூஜை செய்துள்ளார்.

நேற்று பூஜை முடிந்த பின்னர் வீட்டில் வைத்து வழிபட்ட சிறிய பிள்ளையார் சிலையை கொண்டு சென்று, வீட்டின் அருகே வைக்கப்பட்டிருந்த பெரிய பிள்ளையார் சிலையின் அருகே வைத்து விட்டு வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளார்.

இந்த நிலையில் இன்று காலை தான் பிள்ளையாருக்கு 7 சவரன் தங்க நெக்லஸ் அணிவித்ததே ஞாபகம் வந்திருக்கிறது. உடனடியாக பதறியடித்துக் கொண்டு பெரிய சிலை வைத்திருந்த இடத்திற்குச் சென்று பார்த்துள்ளார். ஆனால் அங்கு அவர் வைத்துச் சென்ற சிலை இல்லை, பிள்ளையாருக்கு தான் அணிவித்திருந்த நகையும் இல்லை என்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.

இதனால் பதற்றமடைந்த கோகிலா, உடனடியாக பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையத்துக்குச் சென்று அங்கு குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் நடந்ததை கூறியுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து அந்த பகுதிக்குச் சென்ற போலீசார், பெரிய பிள்ளையார் சிலை வைத்திருந்த பலராமன் என்பவரிடம் விசாரித்துள்ளனர். அப்போது அவர் சிறிய பிள்ளையார் சிலைகளையெல்லாம் எடுத்து கரைத்து விட்டதாகவும், அங்கிருந்த பூக்களை எல்லாம் அருகிலுள்ள குப்பையில் போட்டு விட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

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உடனே போலீசார் குப்பை போட்ட இடத்தை கேட்டறிந்து அங்கு சென்று தேடியுள்ளனர். அங்கு குப்பையில் 7 சவரன் தங்க நகை மின்னியுள்ளது. உடனடியாக நகையை எடுத்து, உரிமையாளர் கோகிலாவை அழைத்து பத்திரமாக ஒப்படைத்தனர்.

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பலர் தங்கள் வீடுகளில் பெரிய மற்றும் சிறிய அளவிலான பிள்ளையார் சிலைகளை வைத்து வழிபாடு நடத்தி, அந்த சிலைகளை அருகிலுள்ள நீர்நிலைகளில் கரைத்து வழிபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் விநாயருக்கு அணிவித்த 7 சவரன் நகை தொலைந்த நிலையில் துரிதமாக செயல்பட்டு அதனை கண்டுபிடித்த பள்ளிக்கரணை போலீசாருக்கு அப்பகுதி மக்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

PALLIKARANAI CRIME BRANCH
7 SOVEREIGNS OF JEWEL
பள்ளிக்கரணை குற்றப்பிரிவு போலீஸ்
7 சவரன் நெக்லஸ் மீட்பு
7 SOVEREIGNS OF JEWEL MISSING

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