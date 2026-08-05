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2,500 ஹெக்டேரில் புதிய அலையாத்திக் காடுகள் - தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டில் சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறைக்கு 1,762 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம், வனத்துறை
சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம், வனத்துறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 2:09 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ரூ. 40 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சுமார் 2,500 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் புதிய அலையாத்திக் காடுகள் உருவாக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டு மக்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் 2026- 2027- ஆம் ஆண்டிற்கான முழு பட்ஜெட்டை முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று (ஆக.05) தாக்கல் செய்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் முதன்முறையாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து சுமார் 2.30 மணி நேரம் உரையாற்றினார்.

தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் 2026-ல் சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம், வனத்துறைக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் குறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

புதிய அலையாத்திக் காடுகள் உருவாக்கம்

கடற்கரை அரிப்பு, புயல்கள், கடல்மட்டம் உயர்வு மற்றும் பிற கடலோர இயற்கைப் பேரிடர்களின் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாப்பதில் கடற்கரையோரங்களில் காணப்படும் அலையாத்திக் காடுகள் (மாங்குரோவ் காடுகள்) முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. மேலும், அவை பல்லுயிர் பெருக்கம், மீன்வளம் கார்பன் சேமிப்பை அதிகரித்தல் மற்றும் கடலோர மக்களின் வாழ்வாதாரம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துகிறது.

கடலோரச் சூழலமைப்பை வலுப்படுத்தவும், பருவநிலை மாற்றத்தின் பாதிப்புகளைத் தணிக்கவும், "பசுமைத் தமிழ்நாடு" இயக்கத்தின் மூலம் தமிழ்நாடு நெய்தல் மீட்சி இயக்கத்தின் (TN.SHORE) கீழ் கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர் மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மொத்தம் 40 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 2,500 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அலையாத்திக் காடுகள் புதிதாக உருவாக்கப்படுவதுடன், சேதமடைந்த அலையாத்திக் காடுகள் மீட்டெடுக்கப்படும்.

தமிழ்நாடு நெய்தல் மீட்சி இயக்கத்தினைச் செயல்படுத்துவதற்கு திருத்த வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் 322 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மனித- வனவிலங்கு மோதல்களைத் தடுக்க நடவடிக்கை

மனித வனவிலங்கு மோதல்களைத் தணிக்கும் வகையில் அறிவியல் சார்ந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் உள்ளடக்கிய விரிவான திட்டம் ஒன்று செயல்படுத்தப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ் சூரிய மின்வேலி மற்றும் எஃகு கம்பி வேலி அமைத்தல், சமூகப் பங்களிப்புடன் கூடிய வனப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுதல், வனப் பாதுகாப்புப் பணியாளர்களை நியமித்தல், மனித- வனவிலங்கு மோதல் மேலாண்மை, இரவு நேரச் சுற்றுக்காவல், பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகளுக்காக புவியிடங்காட்டி (GPS) வசதியுடன் கூடிய வாகனங்களை பயன்படுத்துதல் ஆகிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

இந்த திட்டம், கோயம்புத்தூர், தருமபுரி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி, சேலம், தேனி, திருநெல்வேலி, தென்காசி மற்றும் திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மனித வனவிலங்கு மோதல்கள் அதிகமாக ஏற்படும் 100 கிராமங்கள் செயல்படுத்தப்படும். இதற்காக நடப்பு நிதியாண்டில் ரூபாய் 20 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திருத்த வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறைக்கு 1,762 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

TN BUDGET 2026
CLIMATE CHANGE AND FOREST
சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றம்
வனத்துறைக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள்
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