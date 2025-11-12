'தேசிய தலைவர் தேவர் பெருமான்' திரைப்படத்திற்கு தடை கோரிய மனு - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு!
Published : November 12, 2025 at 3:44 PM IST
சென்னை: முத்துராமலிங்க தேவர் வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படத்தில் இருந்து காமராஜர் குறித்த அவதூறு காட்சிகளை நீக்க உத்தரவிட்டால் மக்களிடையே அது தேவையில்லாத விளம்பரமாகி விடும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
அருண்ராஜ் இயக்கத்தில் கடந்த அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி வெளியான 'தேசிய தலைவர் தேவர் பெருமான்' திரைப்படத்தில், முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் குறித்து எந்த ஆதாரங்களும் இல்லாமல், அவமதிக்கும் வகையில் காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால், திரைப்படத்துக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என சத்திரிய சான்றோர் படை நிறுவனத் தலைவர் ஹரி நாடார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
ஹரி நாடார் தாக்கல் செய்த மனுவில், கடந்த 1939 ஆம் ஆண்டு விருதுநகர நகராட்சி தேர்தலில், ஆடு வாங்கிக் கொடுத்து, வரி செலுத்தி, காமராஜர் போட்டியிட பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் உதவியதாக காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. உண்மைக்கு புறம்பான இந்த தகவல் ஏழாம் வகுப்பு பாடத்தில் இடம் பெற்றிருந்தது. அதை நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்று, 2019 ஆம் ஆண்டு இந்த பகுதிகள் பாட புத்தகத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டன.
தமிழ்நாட்டில் தனது ஆட்சி காலத்தில் 19 அணைகளை கட்டி, நீர் பாசனத் துறையில் புரட்சி ஏற்படுத்தியவர் காமராஜர். பல்வேறு இடங்களில் தொழிற்பேட்டைகளை அமைத்ததுடன், 1,200 பள்ளிகளை துவங்கி, மதிய உணவு திட்டத்தை தமிழகத்தில் காமராஜர் கொண்டு வந்தார்.
இந்நலையில், உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்களுடன் இரு சமூகத்தினரிடையே மோதலை ஏற்படுத்தும் வகையில், காமராஜரை தவறாக சித்தரித்து காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ள தேசிய தலைவர் தேவர் பெருமான் திரைப்படத்தை தடை செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மனு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம் ஶ்ரீவஸ்தா, நீதிபதி அருள்முருகன் அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் ஹரி நாடார் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், திரைப்படத்தை வெளியிட அனுமதிக்க கூடாது. உடனே திரைப்படத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.
இதையடுத்து நீதிபதிகள், தற்போது தடை விதித்தால் படத்தை விளம்பரம் செய்வதாக மாறிவிடும். அனைவரும் வேறு ஏதாவது ஒரு வகையில் படத்தை பார்க்க தொடங்கி விடுவார்கள். அதனால், மனு குறித்து தமிழக அரசு விளக்கம் அளிக்கும் படி உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.