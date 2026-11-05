சென்னை தீவுத்திடலில் களை கட்டிய பட்டாசு விற்பனை: இந்த ஆண்டு புதிய வரவு என்னென்ன?
"தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனைக்கு இந்த ஆண்டு 4 நாட்கள் மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் எங்களது வியாபாரம் குறைந்துள்ளது" என்று பட்டாசு கடை உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 5, 2026 at 5:13 PM IST
- By எஸ். ஹுசைன்
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனை களை கட்டியுள்ளது. 30 கடைகளில் புதிய ரக பட்டாசுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தீப ஒளித் திருநாளாம் தீபாவளி பண்டிகை, வரும் 8-ஆம் தேதி கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படவுள்ளது. தீபாவளி என்றாலே புத்தாடை, இனிப்பு, பட்டாசு ஆகியவை பிரதானமாகக் கருதப்படுகின்றன. ஜவுளி உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்குவதற்காகக் கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.
அதிகாலையில் எழுந்து புத்தாடை உடுத்தி, உற்சாகமாகப் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டாடினால் தான் தீபாவளியின் முழுத் திருப்தியும் கிடைக்கும் என்பது பலரது எண்ணமாக உள்ளது. பட்டாசு இல்லாமல் தீபாவளியா என்ற அளவுக்கு, விதவிதமான பட்டாசுகளை மக்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வாங்கி வருகின்றனர்.
சென்னையில் உள்ள மக்கள், பட்டாசு வாங்குவதற்காக பல ஆண்டுகளாகத் தீவுத்திடலில் பட்டாசுக் கடைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஆண்டும் தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனை நேற்று முதல் தொடங்கியுள்ளது. விற்பனையாளர்கள் தங்களது கடைகளில் பல்வேறு வகையான பட்டாசுகளை கொண்டு வந்து விற்பனைக்கு வைத்துள்ளனர்.
நவம்பர் 9-ம் தேதி வரை பட்டாசு விற்பனை நடைபெறவுள்ள நிலையில், இங்குள்ள பட்டாசு கடைகளுக்கு தீயணைப்புத் துறை மற்றும் காவல் துறை சார்பில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
தீவுத்திடலில் மொத்தம் 30 பட்டாசுக் கடைகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து கடைகளிலும் தீயணைப்புப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தீயணைப்பான் கருவிகள், மணல், தண்ணீர் உள்ளிட்டவை தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
தீயணைப்பு வாகனம், தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களுக்குத் தேவையான கழிவறை வசதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை ஏற்பாடுகளும் தீவுத்திடலில் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தீவுத்திடலில் உள்ள பட்டாசுக் கடைகள், காலை 10 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை செயல்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தீவுத்திடலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பட்டாசுக் கடைகளுக்கு ஆர்வத்துடன் வரும் பொதுமக்கள், தங்களுக்கு பிடித்தமான பட்டாசுகளை வாங்கிச் செல்கின்றனர். இதில், புதிய ரக பட்டாசுகளும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் வெடிப்பதற்கு ஏதுவான வகையில் பல்வேறு வகையான பட்டாசுகள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து பட்டாசு கடை உரிமையாளர் சிக்கந்தர் பாஷா கூறுகையில், "கடந்த ஆண்டு தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனை செய்வதற்கு 15 நாட்கள் வரை அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு வெறும் 4 நாட்கள் மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
6 நாட்களுக்கு முன்பாகவே அனுமதி கிடைத்திருந்தால், ஒரு கடைக்கு சுமார் ரூ.10 லட்சம் முதல் ரூ.12 லட்சம் வரை வியாபாரம் நடந்திருக்கும். சென்னையின் மற்ற பகுதிகளில் உள்ள பட்டாசுக் கடைகளுக்கு 15 நாட்களுக்கு முன்பாகவே அனுமதி கிடைத்த நிலையில், தீவுத்திடலில் உள்ள கடைகளுக்கு மட்டும் காலதாமதமாக அனுமதி கிடைத்தது. இதனால் எங்களது வியாபாரம் குறைந்துள்ளது.
இனி வரும் நாட்களில் மக்கள் கூட்டத்தைப் பொறுத்து தான் எங்களது வியாபாரம் அமையும். அடுத்த முறையாவது 15 நாட்களுக்கு முன்பே அனுமதி வழங்க வேண்டும். சென்னையின் மற்ற பகுதிகளில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்ல வியாபாரம் நடைபெற்றுள்ளது. ஆனால், நாங்கள் தற்போது தான் கடைகளில் விற்பனையை ஆரம்பித்துள்ளோம்.
இங்குள்ள பட்டாசு கடைகளில் ரூ.100 முதல் ரூ.15,000 வரை பல்வேறு விலைகளில் பட்டாசுகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. குறிப்பாக, குழந்தைகளை கவரும் வகையில் புதிய ரக பட்டாசுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. குழந்தைகள் கைகளில் பிடித்து வெடிக்கும் வகையிலான பட்டாசுகள், வாட்டர் புரூப் பட்டாசுகளையும் அறிமுகம் செய்துள்ளோம். பணமழை பெய்யும் வெடி, கிட்டார், ஃபைவ் ஸ்டார் சாக்லெட் உள்ளிட்ட பட்டாசுகள் புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன" என்றார்.
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தீவுத்திடலில் பட்டாசு வாங்க வந்த தீபக் கூறுகையில், "தீவுத்திடலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பட்டாசுக் கடைகளில் புதிய ரக பட்டாசுகள் அதிகளவில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு அடுத்தடுத்து 30 கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், நமக்குப் பிடித்த பட்டாசுகளைத் தேர்வு செய்து வாங்குவதற்கு எளிதாக உள்ளது.
வெளியே ஒவ்வொரு வகையான பட்டாசுகளையும் ஒவ்வொரு கடையில் தேடிச் சென்று வாங்க வேண்டிய நிலை இருக்கும். ஆனால், தீவுத்திடலில் அனைத்து வகையான பட்டாசுகளும் ஒரே இடத்தில் கிடைப்பதால் தொடர்ந்து இங்கு வந்து பட்டாசுகளை வாங்கி வருகிறேன். மேலும், தீவுத்திடலில் பட்டாசுகளின் விலையும் ஓரளவு குறைவாக உள்ளது" என்றார்.
இதே போல், பட்டாசு வாங்க வந்த ரிஸ்வான் கூறுகையில், "தீபாவளி பண்டிகையை என்னுடைய நண்பர்கள் கொண்டாடுகின்றனர். நான் சமூக நல்லிணக்கத்தின் அடிப்படையில் எனது நண்பர்களுக்குப் பரிசாக வாங்கித் தருவதற்கு தீவுத்திடலுக்கு வந்துள்ளேன். நான் வாங்கித் தரும் பட்டாசுகள் மூலம் எனது நண்பர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள்" என்றார்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஒருபுறம் புத்தாடை, இனிப்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்குவதற்கு மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வரும் நிலையில், மறுபுறம் தீவுத்திடலில் புதிய ரக பட்டாசுகளை வாங்குவதற்கும் பொதுமக்கள் அதிகளவில் குவிந்து வருகின்றனர். அதே நேரத்தில், குறுகிய கால அவகாசம் காரணமாக வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகப் பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.