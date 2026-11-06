பறவைகளுக்காகவே ஒளிரும் கிராமம் - 25 ஆண்டுகளாக பட்டாசில்லா தீபாவளி; கோவை கிராமத்தினரின் விழிப்புணர்வு
சுற்றுச்சூழல், காற்று மற்றும் ஒளி - ஒலி மாசுபாடு அதிகரித்து வரும் இந்த காலக்கட்டத்தில் சத்தமில்லா தீபாவளியை கொண்டாடி அசத்து கோவை கிராமம் குறித்த சிறப்பு தொகுப்பு.
Published : November 6, 2026 at 4:09 PM IST
-By எஸ். சீனிவாசன்
எண்ணெய் தேய்த்து குளித்து, புத்தாடைகள் உடுத்திக்கொண்டு, இனிப்புகளை சுவைத்தவாறே, பட்டாசுகளை வெடித்தால் தான் தீபாவளி பண்டிகை முழுமை பெறும். குறிப்பாக, மற்ற பண்டிகைகளை விட தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே காலையில் காதை பிளக்கும் வெடி சத்தமும், இரவில் வாண வேடிக்கையும் தான் இல்லங்களையும் உள்ளங்களையும் மகிழ்விக்கும். ஆனால், கோவை மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு கிராமத்தில் தீபாவளி பண்டிகையானது வெடி சத்தங்கள் இல்லாமல் அமைதியாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
ஆம், கோவை மாவட்டம், கருமத்தம்பட்டி அருகே அமைந்திருக்கிறது கிட்டாம்பாளையம் கிராமம். இங்குள்ள மக்கள் தீபாவளி பண்டிகை வழக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு, இயற்கைக்கும் உயிரினங்களுக்கும் முன்னுரிமை அளித்து ஒரு முன்மாதிரி கிராமமாகத் திகழ்ந்து வருகின்றனர். கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வௌவால்கள் மற்றும் பிற பறவைகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, தீபாவளி நாளன்று பட்டாசு வெடிக்காமல் அமைதியான முறையில் பண்டிகையை கொண்டாடி வருகிறார்கள் இக்கிராம மக்கள்.
பிற உயிர்கள் மீதான மதிப்பு
கிட்டாம்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள பழமை வாய்ந்த பெரிய ஆலமரங்கள், அரச மரங்கள் மற்றும் நாவல் மரங்களில் ஆயிரக்கணக்கான பறவைகளும், அரிய வகை வௌவால்களும் தங்கி வாழ்கின்றன. வழக்கமாக தீபாவளிச் சமயத்தில் வெடிக்கப்படும் அதிவெடிகளின் சத்தம், புகை மாசுபாடு ஆகியவை இந்த பறவைகளை பெரிதும் பாதிக்கும்.
அதிர்வாலும் புகையாலும் நிலைதடுமாறும் பறவைகள் தங்கள் கூடுகளை விட்டு பயந்து ஓடுவதையும், குஞ்சுகள் கீழே விழுந்து உயிரிழப்பதையும் பார்த்த கிராம மக்கள், 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு முடிவை எடுத்தனர். அதிலிருந்து நமது மகிழ்ச்சி மற்ற உயிரினங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கக் கூடாது என்ற உயரிய நோக்கில், கிராம பெரியோர்களும் இளைஞர்களும் ஒன்றிணைந்து பட்டாசு வெடிப்பதை கைவிட்டனர். அன்றிலிருந்து தலைமுறை கடந்தும் இவ்வழக்கத்தை கிட்டாம்பாளைய கிராம மக்கள் பின்பற்றி வருகின்றனர்.
சிறு குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிக்க ஆசைப்படுவது இயற்கை. ஆனால், கிட்டாம்பாளையம் கிராமத்தில் பிறந்து வளரும் குழந்தைகளுக்கும் சிறு வயதிலேயே பறவைகள் மீதான அன்பும், இயற்கைப் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவமும் கற்பிக்கப்படுகிறது. அதனால் இங்குள்ள சிறுவர்கள் கூட பட்டாசு கேட்காமல், இனிப்புகளையும் புத்தாடைகளையும் பகிர்ந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக தீபாவளியை கொண்டாடுகிறார்கள். இரவில் அகல் விளக்குகளை வரிசையாக ஏற்றி வைத்து, உறவினர்களுடனும் நண்பர்களுடனும் அன்பை மட்டுமே வெளிப்படுத்தி மகிழ்கின்றனர்.
பறவைகளுக்காகவே மரங்கள் வளர்க்கும் உன்னதம்
பட்டாசு வெடிக்காமல் இருப்பதுடன் மட்டும் இவர்களின் இயற்கை சேவை நின்றுவிடவில்லை. பறவைகளின் இருப்பிடத்தை பாதுகாக்கவும், அவற்றுக்கு தேவையான உணவை உறுதி செய்யவும் கிராம மக்கள் தொடர்ந்து மரங்களை நட்டு வளர்த்து வருகிறார்கள். பழம் தரும் மரங்களான ஆல மரம், அரச மரம், அத்தி, நாவல் மற்றும் கொய்யா போன்ற மரங்களை ஊரின் பொது இடங்களிலும், விவசாய நிலங்களைச் சுற்றிலும் அதிக அளவில் நட்டு பராமரிக்கின்றனர்.
இதன் காரணமாக, உள்நாட்டுப் பறவைகள் மட்டுமின்றி, பருவகாலங்களில் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வரும் வலசைப் பறவைகளுக்கும் கிட்டாம்பாளையம் ஒரு பாதுகாப்பான புகலிடமாக மாறியுள்ளதாக கிராம மக்கள் கூறுகிறார்கள்.
இது குறித்து அக்கிராமத்தை சேர்ந்த தங்கராஜ் கூறுகையில், “ஆண்டுதோறும், தீபாவளி பண்டிகையை பசுமை தீபாவளியாக கொண்டாடுகிறோம். எங்கள் கிராமத்தில் ஆயிரக்கணக்கான வவ்வால்கள் தங்குகின்றன. இந்த வவ்வால்கள் மாலை நேரத்தில் இங்கிருந்து கிளம்பி நீலகிரி மற்றும் கேரள மாநிலம் வயநாடு வனப்பகுதி வரை சென்று விட்டு, மீண்டும் காலையில் இங்கு திரும்புகிறது. அவ்வாறு வவ்வால்கள் சென்று வரும்போது அதன் எச்சங்கள் பல்வேறு இடங்களில் விழுந்து அதன் மூலம் ஏராளமான மரங்கள் உருவாகிறது.
காட்டை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இந்த வவ்வால்களை பாதுகாக்க கிராம மக்கள் முடிவு செய்து, தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்காமல் பண்டிகையை கொண்டாடி வருகிறோம். இது தவிர ஊரின் மத்தியில் பசுமை வனம் அமைத்து அதில் ஆயிரக்கணக்கான மரங்களையும் நட்டு பராமரித்து வருகிறோம். இந்த மரங்களிலும் ஏராளமான பறவைகள் வந்து தங்குகின்றன” என தெரிவித்தார்.
வவ்வால்களை பாதுகாக்கவே இந்த முயற்சி
கிட்டாம்பாளையம் கிராமத்தைச் சார்ந்த ராக்கிமுத்து கூறுகையில், “வவ்வால்களை பாதுகாக்க கடந்த 25 ஆண்டுகளாக பட்டாசு வெடிக்காமல் தீபாவளியில் கொண்டாடி வருகிறோம். பறவைகளை காப்பதன் மூலம் நாமும் வளமுடன் வாழ முடியும் என்ற கோட்பாட்டில் கிராம மக்கள் இந்த முடிவை எடுத்து செயல்படுத்தி வருகிறோம். தற்போது காலநிலை மாற்றத்தால் எல் நினோ பாதிப்பு போன்ற இயற்கை சீற்றங்கள் வரும்போது ‘இயற்கையை நாம் பாதுகாத்திருந்தால் இயற்கை நம்மை பாதுகாக்கும்’ என்ற அடிப்படையில் தான் இதனை பின்பற்றி வருகிறோம்.
இது மட்டுமல்லாமல் எங்கள் கிராமத்தை சுற்றியும் மரங்களை வளர்த்து பறவைகள் தங்குவதற்கான அனைத்து அமைப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளோம். எங்கள் கிராமத்தில் 1500 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வசித்து வந்தாலும் அனைவரும் கட்டுப்பாடுடன் பட்டாசு வெடிக்காமல் தீபாவளி கொண்டாடி வருகிறோம்” என்றார்.
எங்கள் கிராமம் ஒரு பறவைகள் சரணாலயம்
மகேஷ் என்பவர் கூறுகையில் “எங்களுடைய கிராமம் முழுவதும் எந்த நேரமும் பறவைகளின் சத்தத்தை கேட்க முடியும். பகல் முழுவதும் வவ்வால்கள் மரத்தில் தஞ்சமடையும். மாலை நேரத்தில் அவை சென்றவுடன் கொக்கு, மைனா போன்ற பறவைகள் மரத்தில் தங்குவதால் எங்கள் கிராமம் ஒரு பறவைகள் சரணாலயம் போலவே காட்சியளிக்கும். இவைகளின் சத்தத்தால் எப்போதும் கிராமம் முழுவதும் ஒரு இனிமையான சூழல் நிலவும்” என்று கூறினார்.
சுற்றுச்சூழல், காற்று மற்றும் ஒளி - ஒலி மாசுபாடு அதிகரித்து வரும் இந்த காலக்கட்டத்தில், கிட்டாம்பாளையம் கிராம மக்களின் இந்த முயற்சி ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு திகழ்கிறது. மனிதனின் கொண்டாட்டங்கள் இயற்கையோடு இணைந்து இருக்க வேண்டும் என்பதையும், பிற உயிரினங்களின் வாழ்வுரிமையை மதிப்பதே உண்மையான மனிதநேயம் என்பதையும் தங்களின் செயலால் நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளனர் கிட்டாம்பாளைய கிராம மக்கள்.