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விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலையில் பயங்கர வெடி விபத்து

பட்டாசு ஆலை மூடப்பட்டிருந்த நிலையில் ரசாயன பொருட்களில் ஏற்பட்ட வேதியியல் மாற்றம் காரணமாக இந்த வெடிவிபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 7:53 PM IST

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விருதுநகர்: தனியாருக்குக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலையில் இன்று மாலை பயங்கர வெடி விபத்து ஏற்பட்டதில் பட்டாசு ஆலை முழுவதும் சேதமடைந்தது.

விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டை அருகே மூர்த்திநாயக்கன்பட்டியில் சீனி என்பவருக்கு சொந்தமான ஆர். பி. பட்டாசு ஆலையில் இன்று மாலை பயங்கர வெடி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் பட்டாசு ஆலை மூடப்பட்டிருந்த நிலையில் ரசாயன பொருட்களில் ஏற்பட்ட வேதியியல் மாற்றம் காரணமாக இந்த வெடிவிபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த வெடி விபத்தில் பட்டாசு ஆலையில் உள்ள 10-க்கும் மேற்பட்ட அறைகள் சேதமானது.

TAGGED:

CRACKER FACTORY
பட்டாசு ஆலை
வெடி விபத்து
CRACKER FACTORY EXPLOSION
VIRUDHUNAGAR

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