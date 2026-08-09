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மணி மியூல் வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு எதிராக அதிரடி நடவடிக்கை - 837 பேர் கைது

இந்த சிறப்பு நடவடிக்கையில், மொத்தம் 9,804 புகார்களில், ரூ.545.27 கோடி அளவிலான மோசடி பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 10:33 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் 'மியூல்' எனப்படும் வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு எதிரான சிறப்பு அதிரடி நடவடிக்கையில், மாநிலம் முழுவதும் 837 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வரும் சைபர் கிரைம் வலையமைப்பை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், தமிழ்நாடு காவல் துறையின் இணையவழி குற்ற பிரிவு சார்பில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சிறப்பு அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டது. ஆகஸ்ட் 6, 7 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையின் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் 837 சைபர் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

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இதுகுறித்து தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீசார் கூறுகையில், "சைபர் மோசடிகள் மூலம் பெறப்படும் பணத்தைப் பெறுதல், பரிமாற்றம் செய்தல், பல்வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்றுதல் போன்றவற்றுக்கு தொடங்கப்படும் வங்கிக் கணக்கு மியூல் வங்கிக் கணக்காகும்.

வங்கி கணக்குகளைத் திறந்து கொடுப்பது, பயன்படுத்த அனுமதிப்பது, இயக்குவது மற்றும் இதற்கு உடந்தையாக இருப்பது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட நபர்களை அடையாளம் கண்டு நடவடிக்கை எடுப்பதே இச்சிறப்பு நடவடிக்கையின் முக்கிய நோக்கமாகும். பணம் அல்லது கமிஷன் பெற்றுக்கொண்டு வங்கி கணக்குகளைத் திறந்து கொடுத்தல் அல்லது பயன்படுத்த அனுமதித்தல் போன்ற செயல்களும் இந்நடவடிக்கையின் கீழ் கண்காணிக்கப்பட்டன.

இச்சிறப்பு நடவடிக்கை, தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் உத்தரவின்பேரில், இணையவழி குற்றப்பிரிவு டிஜிபி பாலா நாகதேவி தலைமையில் சைபர் கிரைம் பிரிவினரால் முறையாகத் திட்டமிடப்பட்டு, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாநகரங்களிலும் ஒருங்கிணைந்த முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்தப் பெரிய அளவிலான நடவடிக்கை, மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்திய சைபர் குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மையத்தின் தேசிய சைபர் குற்றப்புகார் இணையதளத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட குற்றவாளிகளின் சுயவிவரப் பகுப்பாய்வை அடிப்படையாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த சிறப்பு நடவடிக்கையில், மொத்தம் 9,804 புகார்களில், 545 கோடியே 27 லட்சத்து 27 ஆயிரத்து 809 ரூபாய் (ரூ.545.27 கோடி) அளவிலான மோசடி பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்த நடவடிக்கையின் போது, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து காவல் நிலையங்களும், அந்தந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், மாநகர காவல் ஆணையர்களின் மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு, சைபர் குற்ற வழக்குகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட 601 முதல் தகவல் அறிக்கைகளில் தொடர்புடைய 837 சைபர் குற்றவாளிகளை கைது செய்யப்பட்டனர்.

மேலும், சைபர் மோசடிகளுக்கு மியூல் வங்கி கணக்குகளை பயன்படுத்துதல், இயக்குதல் ஆகியவற்றைத் தடுக்கும் வகையில், மாநிலம் முழுவதும் 157 புதிய வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

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மாநிலம் முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்ட இச்சிறப்பு நடவடிக்கையின் போது, 204 செல்போன்கள். 185 சிம் கார்டுகள். 4 லேப்டாப் , 1 பென் டிரைவ், ரூ.1,02,000 ரொக்கம், 114 வங்கி பாஸ்புக்குகள், 29 காசோலைப் புத்தகங்கள், 73 ATM , 1 கிரெடிட் கார்டு மற்றும் 2 இதர மின்னணு சாதனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. தொடர் விசாரணை மற்றும் பகுப்பாய்விற்காக 155 செல்போன் எண்கள், 58 வங்கி கணக்கு விவரங்கள் கண்டறியப்பட்டன.

பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை

கமிஷன் அல்லது பணப் பலனுக்காக உங்கள் வங்கி கணக்கு விவரங்களை மற்றவர்களுடன் பகிரவோ அல்லது உங்கள் கணக்கை பயன்படுத்த அனுமதிக்கவோ வேண்டாம்.

பணப் பலனுக்காக, வங்கி கணக்கு விவரங்களைப் பகிர்வது அல்லது உங்கள் வங்கி கணக்கை பிறர் பயன்படுத்த அனுமதிப்பது, அது தெரிந்தோ, தெரியாமலோ செய்யப்பட்டிருந்தாலும், சைபர் குற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கக்கூடும் மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படலாம்.

ஆன்லைன் சூதாட்டம் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனை கொண்ட கேமிங் செயலிகளைப் பயன்படுத்தும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். பணப் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்படும் ஆன்லைன் சூதாட்டம் அல்லது கேமிங் செயலிகளைப் பயன்படுத்தும்போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். இதுபோன்ற தளங்கள் மூலம் பணத்தைப் பெறுதல் அல்லது பரிமாற்றம் செய்தல் சைபர் குற்ற வலையமைப்புகளுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கக்கூடும்.

இதனால், சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு ஆளாகும் வாய்ப்பும் உள்ளது. எனவே. பொதுமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருந்து, இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்" என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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