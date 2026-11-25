தமிழக காவல் துறையில் தொடரும் அதிரடி நடவடிக்கைகள் - பணி நீக்கம் Vs கட்டாய ஓய்வு - என்ன வித்தியாசம்?
"காவல்ரகள் மீதான நடவடிக்கைகள், கடந்த காலங்களில் மிகவும் குறைவாகவே எடுக்கப்பட்டன. தற்போது ஒரே நேரத்தில் பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதால் அதிகமாகத் தெரிகின்றன" என்று ஓய்வு பெற்ற காவல் துறை அதிகாரி கருணாநிதி தெரிவித்தார்.
Published : November 25, 2026 at 8:02 AM IST
-BY சுபாஷ் தயாளன்
தமிழக காவல் துறையில் பணியாற்றும் காவலர்கள் முதல் காவல் அதிகாரிகள் வரை, புகார்கள் எழும்போது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது பணியிடை நீக்கம், கட்டாய ஓய்வு, பணி நீக்கம் என துறைரீதியாக பல்வேறு ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
குறிப்பாக, கடந்த சில மாதங்களாக காவல் துறை அதிகாரிகள் மீது எடுக்கப்படும் துறை ரீதியான நடவடிக்கைகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
ஒரே காலகட்டத்தில் பல அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இத்தகைய நடவடிக்கைகள் தற்போது அதிகரித்துள்ளதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
சமீப கால நடவடிக்கைகள்
தூத்துக்குடி மாவட்டம், வேடநத்தம் அருகே 17 வயது மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை அடுத்து, மாணவி காணாமல் போனதாக குடும்பத்தினர் புகார் அளித்தனர். அந்த புகாரை உடனடியாக கையாளவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில், விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளராகப் பணியாற்றிய பிரவீனா பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். பின்னர், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பணியாற்றிய அவருக்கு நவம்பர் 13-ஆம் தேதி கட்டாய ஓய்வு தரப்பட்டது.
இதேபோல், திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி தாலுகா காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளராகப் பணியாற்றிய ராஜகோபால், புகார் அளிக்க வந்த பெண்ணிடம் முறையற்ற வகையில் பேச முயன்றதாகவும், அவருக்கு தொடர்ந்து தொலைபேசி மற்றும் வாட்ஸ்அப் மூலம் தொடர்பு கொண்டதாகவும் புகார் எழுந்தது. துறை ரீதியான விசாரணையின் முடிவில், தென்மண்டல ஐஜி விஜயேந்திர பிதாரி, காவல் உதவி ஆயவாளர் ராஜகோபாலை பணி நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார்.
இதேபோன்று, திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலகுண்டு காவல் நிலையத்தில் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்த கௌதமன், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பணியாற்றியபோது, புகார் கொடுக்க வந்த பெண்களின் தொலைபேசி எண்ணைப் பெற்று, முறையற்ற வகையில் அவர்களிடம் தொடர்பு கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு அவர் மீது பணிநீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆறுமுகநேரி காவல் ஆய்வாளர் திலீபன், உரிய அனுமதியின்றி 555 நாட்கள் பணிக்கு வராமல் இருந்ததால், துறை ரீதியாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு, அவரை பணிநீக்கம் செய்து, திருநெல்வேலி சரக டிஐஜி திருநாவுக்கரசு கடந்த நவம்பர் 17-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டார். ஏற்கெனவே பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த புகாரில், அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, தூத்துக்குடியில் காவல் கண்காணிப்பாளரின் வாகனம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண் காவலர் இந்திரா காந்திக்கு அக்டோபர் மாதம் கட்டாய ஓய்வு வழங்கப்பட்டது. இவை அனைத்தும் வெவ்வேறு புகார்கள் மற்றும் விசாரணைகளின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்.
பணி நீக்கம், கட்டாய ஓய்வு என்ன வித்தியாசம்?
காவல் துறையில் பணிநீக்கம் மற்றும் கட்டாய ஓய்வு என்றால் என்ன? இவற்றுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன? என்பது குறித்து தெரிந்துகொள்ள ஓய்வுபெற்ற காவல் துறை அதிகாரி ஒருவரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டோம்.
காவல் துறையில் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்போது, பொதுவாக இரண்டு முக்கியமான தண்டனைகள் வழங்கப்படும். ஒன்று, பணி நீக்கம். மற்றொன்று கட்டாய ஓய்வு.
பணி நீக்கம் என்பது, அரசு ஊழியரின் பணியை நிரந்தரமாக முடிவுக்கு கொண்டுவரும் கடுமையான தண்டனை. ஊழல், லஞ்சம், அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்துதல், பெண்களிடம் தவறாக நடப்பது உள்ளிட்ட கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள், துறைரீதியான விசாரணையில் நிரூபிக்கப்பட்டால் குற்றத்தின் தன்மைக்கேற்ப இந்தத் தண்டனை வழங்கப்படலாம். தமிழ்நாடு ஓய்வூதிய விதிகள் 1978, விதி எண் 40-இன் படி, பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டவருக்கு வழக்கமான ஓய்வூதிய உரிமை கிடையாது என்று அவர் தெரிவித்தார்.
இதுவே கட்டாய ஓய்வு என்பது, ஒருவர் விருப்பப்பட்டு ஓய்வு பெறுவது அல்ல. அவரைத் தொடர்ந்து பணியில் வைத்திருப்பது பொருத்தமற்றது எனத் துறை அதிகாரிகள் முடிவு செய்து, விதிகளுக்கு உட்பட்டு முன்கூட்டியே பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறச் செய்வதாகும்.
இதில், முக்கியமான சட்ட வேறுபாடு உள்ளது. பணித்திறன் குறைவு அல்லது பொதுநலன் கருதி வழங்கப்படும் கட்டாய ஓய்வு ஒரு வகை. தவறு செய்ததற்கான தண்டனையாக வழங்கப்படும் கட்டாய ஓய்வு மற்றொரு வகை.
தண்டனையாக கட்டாய ஓய்வு வழங்கப்பட்டால், தமிழ்நாடு ஓய்வூதிய விதிகள் 1978, விதி எண் 39(1)-இன்படி, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி, தகுதியைப் பரிசீலித்து ஓய்வூதியம் அல்லது பணிக்கொடை அல்லது இரண்டையும் வழங்கலாம். எனவே கட்டாய ஓய்வு பெற்ற அனைவருக்கும் முழுமையான ஓய்வூதியங்கள் கிடைக்காது.
தமிழக காவல் துறையின் சார்நிலைப் பணியாளர்களுக்கு தமிழ்நாடு காவல் சார்நிலைப் பணிகள், ஒழுங்கு மற்றும் மேல்முறையீடு விதிகள் 1955 மற்றும் 3(b)-இன் கீழ் கடுமையான தண்டனைகளுக்கான துறை ரீதியான நடவடிக்கைகள் மற்றும் விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. காவல் ஆய்வாளர், உதவி ஆய்வாளர், தலைமைக் காவலர் மற்றும் காவலர் நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த விதிகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
முதலில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி மீதான புகாரின் உண்மைத்தன்மை குறித்து ஆரம்பகட்ட விசாரணை நடத்தப்படும். அதில் முகாந்திரம் இருப்பது தெரியவந்தால் குற்றச்சாட்டுகள் முறையாகப் பதிவு செய்யப்பட்டு விளக்கம் கேட்கப்படும்.
தேவையான இடங்களில் விசாரணை அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டு சாட்சிகள் விசாரிக்கப்படுவார்கள். சம்பந்தப்பட்ட காவலருக்கும் தனது தரப்பு விளக்கத்தை அளிக்கவும், சாட்சிகளை முன்வைக்கவும் வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
விசாரணையில் குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்ட பின்னர் தண்டனை வழங்குவதற்கான அதிகாரி, உரிய ஆவணங்கள் மற்றும் விளக்கங்களைப் பரிசீலித்து இறுதி உத்தரவைப் பிறப்பிப்பார் என்று பெயர் வெளியிட விரும்பாத அந்த அதிகாரி நம்மிடம் கூறினார்.
பணியிடை நீக்கம் என்றால் என்ன?
ஒரு காவலர் மீது குற்ற வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டாலோ அல்லது துறை ரீதியான விசாரணை தொடங்கப்பட்டாலோ விசாரணையின் தன்மையை பொருத்து ஒருவரை பணியிடை நீக்கம் செய்யலாம்.
தமிழக காவல்துறை நிலை ஆணை எண் 90, தமிழ்நாடு காவல் சார்நிலைப் பணிகள் ஒழுங்கு விதி 3(e)-இன்படி குற்றவியல் விசாரணை அல்லது துறை விசாரணை நடைபெறும் சூழலில் பணியிடை நீக்கம் செய்ய அதிகாரம் உள்ளது. மேலும் ஒரு அரசு ஊழியர், குற்றச்சாட்டின் பேரில் 48 மணி நேரத்துக்கு மேல் காவலில் வைக்கப்பட்டால் அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டவராகக் கருதப்படும்.
விசாரணையின் முடிவில் குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படாவிட்டால் உரிய உத்தரவின் அடிப்படையில் பணியிடை நீக்கம் ரத்து செய்யப்பட்டு மீண்டும் பணியில் சேர்க்கப்படலாம். குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ஓய்வுபெற்ற அந்த அதிகாரி தெரிவித்தார்.
ஓய்வுபெற்ற காவல் துறை உதவி ஆணையர் ராஜாராம் கருத்து
காவல் துறையில் எடுக்கப்படும் நவடிக்கைகள் குறித்து ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை உதவி ஆணையர் ராஜாராம் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறுகையில், "காவல் துறையில் பணி நீக்கம் என்பது, மிகக் கடுமையான தண்டனை. கொலை, கொள்ளை, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், லஞ்சம், ஊழல் உள்ளிட்ட தீவிரமான குற்றச்சாட்டுகளில் துறை ரீதியான விசாரணை மூலம் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் ஒருவர் பணி நீக்கம் செய்யப்படலாம்.
கட்டாய ஓய்வு என்பது அதில் இருந்து வேறுபட்டது. உடல்நலக் குறைபாடு, நிரந்தர உடல் பாதிப்பு போன்ற காரணங்களால் பணியைத் தொடர முடியாதவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வுக்கும், தவறு செய்ததற்காகத் தண்டனையாக வழங்கப்படும் கட்டாய ஓய்வுக்கும் வேறுபாடு உள்ளது. குறிப்பாக, தண்டனையாகக் கட்டாய ஓய்வு வழங்கப்பட்டாலும் ஓய்வூதிய விதிகளின்படி சில பணப் பலன்கள் வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
காவல் துறை என்பது கட்டுப்பாடும் ஒழுக்கமும் நிறைந்த அமைப்பு. எனவே, தவறு செய்யும் காவலர்கள் மீது விசாரணைக்குப் பிறகு கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பது மற்ற காவலர்களுக்கும் எச்சரிக்கையாக அமையும். அதேசமயம் நேர்மையாகப் பணியாற்றுபவர்களுக்கு இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளால் பாதிப்பு ஏற்படாது.
காவல் துறையில் தவறு செய்யும் அதிகாரிகள் மீது கட்டாய ஓய்வு மற்றும் பணி நீக்க நடவடிக்கைகள் தற்போது மட்டுமே தொடங்கப்பட்டவை அல்ல. கடந்த காலங்களிலும் இத்தகைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டில் புகாருக்காக தொடர்புகொண்ட பெண்ணிடம் நள்ளிரவில் முறையற்ற வகையில் பேசியதாக எழுந்த புகாரில் காவல் ஆய்வாளர் ஒருவருக்குக் கட்டாய ஓய்வு வழங்கப்பட்டது. 2023-ஆம் ஆண்டில் ஒழுங்கீன நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தலைமைக் காவலர் ஒருவருக்கு கட்டாய ஓய்வு வழங்கப்பட்டது.
இத்தகைய நடவடிக்கைகள் காவல் துறை ஒழுங்கு விதிகளில் நீண்டகாலமாகவே இருந்து வருகின்றன. ஆனால் ஒரே காலகட்டத்தில் பல அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதால், தற்போது அதிகரித்திருப்பது போல் தெரிகிறது" இவ்வாறு கூறினார்.
ஓய்வுபெற்ற காவல் துறை துணை ஆணையர் கருணாநிதி கருத்து
ஓய்வுபெற்ற காவல் துறை துணை ஆணையர் கருணாநிதி கூறுகையில், "பணி நீக்கம் என்பது மிகவும் கடுமையான தண்டனை. பணியில் நீண்ட அனுபவம் இல்லாத இளம் அதிகாரிகள் மிகப்பெரிய தவறுகளில் ஈடுபட்டு, அவை நிரூபிக்கப்பட்டால் பணி நீக்கம் செய்யப்படலாம்.
அதேநேரத்தில் பணிக்காலத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் இருக்கும் அதிகாரிகள் மீதான தவறுகள் நிரூபிக்கப்படும் சூழலில், அவர்களின் பணியின் தன்மை மற்றும் குற்றத்தின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து கட்டாய ஓய்வு வழங்கப்படலாம்.
இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள், கடந்த காலங்களிலும் இருந்தன. மிகவும் குறைவாகவே அப்போது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன.தற்போது ஒரே நேரத்தில் பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதால் அவை அதிகமாகத் தெரிகின்றன.
குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து முழுமையான துறை ரீதியான விசாரணை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்ட காவலருக்கு விளக்கம் அளிக்க வாய்ப்பளித்த பின்னரே இறுதி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். துறை ரீதியாக வழங்கப்படும் தண்டனை இறுதியானது என்றாலும், அதற்கு எதிராகச் சம்பந்தப்பட்ட காவலர்களுக்கு மேல்முறையீடு செய்து, நீதிமன்ற உத்தரவின்படி மீண்டும் பணியில் சேர முடியும்.
காவல் நிலையங்களில் புகார் அளிக்க வரும் பொதுமக்களிடம் முறையாக நடந்துகொள்வது, புகார்களை உடனடியாகப் பதிவு செய்வது, அதிகாரத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது போன்றவை காவல்துறையின் கடமை ஆகும்.
காவல் துறையில் தவறு செய்யும் அதிகாரிகள் மீது பாரபட்சமின்றி விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுப்பதும், அதேசமயம் குற்றமற்ற காவலர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பையும் விளக்கம் அளிக்கும் வாய்ப்பையும் வழங்குவதும் அவசியமாகிறது" என்று கூறினார்.