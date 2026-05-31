திருவள்ளுவரை 'சனாதனி' என்பதா? - ஆளுநர் அர்லேக்கருக்கு சிபிஎம் கடும் கண்டனம்

திருவள்ளுவரின் சிந்தனைகள், போதனைகள், வாழ்க்கை ஆகியவற்றிற்கு ஆதி இல்லை, அந்தம் இல்லை, எனவே அவரை சனாதன பரம்பரையின் சீடர் என்று அழைப்பதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? என ஆளுநர் அர்லேகர் தெரிவித்திருந்தார்.

திருவள்ளுவர் தின விழாவில் பேசும் தமிழக ஆளுநர் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 31, 2026 at 7:54 PM IST

Updated : May 31, 2026 at 8:00 PM IST

சென்னை: திருவள்ளுவரை சனாதனி என்று வரையறுக்கும் தமிழ்நாடு ஆளுநரின் கருத்து கடும் கண்டனத்திற்குரியது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆளுநர் மாளிகையில் நேற்று நடைபெற்ற திருவள்ளுவர் திருநாள் நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் கலந்து கொண்டு பேசினார்.

இவ்விழாவில் பேசிய அவர், "திருவள்ளுவருடைய உபதேசங்கள், போதனைகளை அவரே தனது வாழ்க்கையில் கடைப்பிடித்து காட்டியுள்ளார். உண்மையில் திருவள்ளுவர் யார் என்பதை நான் முன்பு முழுமையாக அறிந்திருக்கவில்லை. சில நூல்களில், சில எழுத்துக்களில், சில புத்தகங்களில் அவரைப் பற்றிக் கேட்டிருந்தேன். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அவருக்குள்ள மகத்துவம் என்ன என்பதை பின்னர்தான் உணர்ந்தேன்.

உண்மையில் அவர் தமிழ்நாட்டுக்கே உரியவர் அல்ல; நம் நாட்டிற்கே உரியவர். இந்தியா முழுவதற்குமான பெருமைமிகு ஆளுமை அவர். அவருடைய போதனைகள் இன்று நாடு முழுவதும் போற்றப்படுகின்றன. அவர் தமிழ்நாட்டின் எல்லைகளுக்குள் மட்டும் அடங்கியவர் அல்ல. அவரது போதனைகள், சிந்தனைகள், அவர் எழுதிய நூல்கள் மற்றும் குறிப்புகள் அனைத்தையும் படித்துப் பார்த்தால், அவர் எதற்காக வாழ்ந்தார், எதை வலியுறுத்தினார் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

நம்முடைய கடமை என்னவென்றால், திருவள்ளுவர் குறித்து நாம் கேட்ட கருத்துகளையும் புரிந்துகொண்ட சிந்தனைகளையும் மக்களிடையே எவ்வாறு பரப்புவது என்பதுதான். பல நேரங்களில் நாம் நல்ல கருத்துகளைக் கேட்கிறோம்; ஆனால் பின்னர் அவற்றை மறந்துவிடுகிறோம். அதன் வார்த்தைகளை மட்டும் புரிந்துகொள்கிறோம்; ஆனால் அதன் பின்னால் இருக்கும் உண்மையான சாரத்தையும் புரிந்துகொள்வதில்லை. நான் சொல்ல வருவது என்னவென்றால், நாம் எந்தக் கருத்தையும், எந்தப் போதனையையும் அதன் வெளிப்படையான வார்த்தைகளாக மட்டும் பார்க்காமல், அதன் ஆழமான பொருளையும் உணர்ந்து புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதுதான்.

பெற்றோர் பிறப்பு கொடுத்தார்கள்; நாம் இந்த பூமியில் வாழ்கிறோம். அவ்வளவுதான். ஆனால் நாம் வாழ்வதற்கான ஒரு நோக்கம் இருக்கிறதா? வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன? திருவள்ளுவர் போன்ற மகான்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு உயர்ந்த நோக்கம் இருந்தது. அது என்ன? சமூகத்தின் நலன், மக்களின் நலன். அதுவே அவர்களின் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள். அந்த நோக்கத்திற்காகத்தான் அவர்கள் இந்த உலகிற்கு வந்தார்கள். அதனால்தான் இன்றும் அவர்கள் பொருத்தமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கோ, யுகத்திற்கோ மட்டுமே பொருத்தமானவர்கள் அல்ல. எல்லாக் காலங்களிலும் அவர்கள் பொருத்தமானவர்களே. அதனால்தான் அவர்களின் சிந்தனைகளும், நடைமுறைகளும் சனாதனம் எனப்படுகின்றன. சனாதனம் என்பதற்கு நித்தியமானது, புதுமை கொண்டது என்ற பொருள் உண்டு. அதற்கு தொடக்கம் (ஆதி) எது என்று தெரியாது, முடிவு (அந்தம்) எது என்றும் தெரியாது. அதுவே சனாதனம்.

திருவள்ளுவரின் சிந்தனைகள், போதனைகள், வாழ்க்கை ஆகியவற்றிற்கு ஆதி இல்லை, அந்தம் இல்லை. எனவே அவரை சனாதன பரம்பரையின் சீடர் என்று அழைப்பதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? அது ஒரு உண்மை. அதை நாம் மறுக்க முடியாது. அவரது போதனைகள், எழுத்துக்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் படித்துப் பார்த்தால், அவர் சனாதனப் பரம்பரைக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் வாழ்ந்தவர் என்பதை உணரலாம். மனிதநேயம் தான் அவரது அனைத்து எழுத்துகளின் மையக்கருத்தாக இருந்தது" என்றார்.ம

முன்னதாக, திருவள்ளுவர் தின நிகழ்வில் ஆளுநர் மரியாதை செலுத்திய திருவள்ளுவர் புகைப்படத்தில் அவருக்கு காவி உடை உடுத்தப்பட்டிருந்தது. இதற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் சமூக வலைதளம் வாயிலாக ஆளுநருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில், "பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என சமத்துவத்தை வலியுறுத்திய திருவள்ளுவரை 'சனாதனி' என்று வரையறுக்கும் தமிழ்நாடு ஆளுநரின் கருத்து கடும் கண்டனத்திற்குரியது.

எம்மதத்தையும் சாராதவரை காவி உடை தரித்தவராக உருவகப்படுத்துவது வள்ளுவரை அவமானப்படுத்தும் செயல். ஆளுநர் அர்லேகர் இச்செயலுக்காக தமிழ்நாடு மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்" என அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

