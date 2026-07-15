உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தனித்து போட்டியா? | சிபிஎம் சண்முகம் விளக்கம்
குதிரைப் பேரம் யார் செய்தாலும் தவறு, அதனை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏற்காது, அந்த செயல் கண்டிக்கத்தக்கது என சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 15, 2026 at 3:37 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 3:52 PM IST
சென்னை: உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தனித்து போட்டியா அல்லது கூட்டணியா என்பது குறித்து இதுவரை முடிவு செய்யவில்லை என சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தலைமையிலான குழுவினர் சந்தித்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர்.
இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், இனாம் நிலங்கள் தொடர்பான அரசாணைக்கு வரவேற்பு தெரிவித்ததுடன், வன உரிமைச் சட்டம், விருதுநகர் மாவட்ட கிராமப் பெயர் மாற்றம், சேலம் மாநகராட்சி குடிநீர் விநியோக ஒப்பந்தம் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்தியதாக தெரிவித்தார்.
அப்போது உள்ளாட்சித் தேர்தலில் இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளதா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், ”அதுகுறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. தேர்தல் தொடர்பான அனைத்து முடிவுகளையும் இடதுசாரி கட்சிகள் இணைந்து ஆலோசித்து எடுப்போம்” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ஜூலை 9 ஆம் தேதி இனாம் நிலங்கள் தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய அரசாணைக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் பாராட்டு தெரிவித்தோம்.
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு கிராமங்களில் இனாம் நிலங்கள் தவறாக கோவில் நிலங்களாகக் கருதப்பட்டு பத்திரப்பதிவுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் இதே பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள இனாம் நிலப் பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண தனி ஆணையம் அமைக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், "கடந்த மே 29 ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவின்படி, களக்காடு-முண்டந்துறை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்-மேகமலை புலிகள் சரணாலயம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாழும் மக்களை ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதிக்குள் வெளியேற்ற வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டிருப்பது கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்து இந்த உத்தரவை நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், வன உரிமைச் சட்டம், 2006ஐ முழுமையாக அமல்படுத்தி பழங்குடியினர் மற்றும் வனத்தைச் சார்ந்து வாழும் மக்களுக்கு நில உரிமை வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பட்டியலின மக்கள் வாழும் பகுதியில் இன்னும் பறைச்சேரி என்ற பெயர் நீடித்து வருவதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், ”கடந்த 15 ஆண்டுகளாக அந்தப் பெயரை நீக்கி, 'வடக்கு அச்சம் தவிர்த்தான்' என மாற்ற வேண்டும் என்று மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
மாவட்ட ஆட்சியர், வருவாய் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊராட்சி மன்றம் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தரப்பினரும் பெயர் மாற்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்துள்ள நிலையிலும், அரசு இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்காதது வருத்தமளிக்கிறது. உடனடியாக பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்துள்ளோம்” என்றார்.
அதேபோல், சேலம் மாநகராட்சியின் குடிநீர் விநியோக உரிமையை பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த சூயஸ் நிறுவனத்துக்கு 25 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கியிருப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்றார். குடிநீர் விநியோகம் அரசின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்க வேண்டும்; தனியார் மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைக்கக் கூடாது என்பதால் அந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்ததாகவும், இதுகுறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசிப்பதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்ததாகவும் சண்முகம் கூறினார்.
நாகர்கோவில் கிளைச் சிறையில் மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து பேசிய அவர், “சம்பந்தப்பட்ட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டதும், இந்த வழக்கு கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டதும் வரவேற்கத்தக்கது. இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இனி நடைபெறாமல் தடுக்க வேண்டும். உயிரிழந்தவரின் மனைவிக்கு தகுதிக்கேற்ப அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என முதலமைச்சரிடம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளோம்” எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் சுரண்டப்படுகிறார்கள். ஒப்பந்த முறையை ரத்து செய்து அனைத்து தூய்மைப் பணியாளர்களையும் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பதே எங்கள் கோரிக்கை. அரசு நிர்ணயித்த ஊதியம்கூட பல இடங்களில் வழங்கப்படுவதில்லை” என்றார்.
பழனி கோயில் நில விவகாரம் குறித்து குறிப்பிட்ட அவர், “இனாம் நிலப் பிரச்சனையும், பழனி கோவில் நிலப் பிரச்சனையும் ஒன்றல்ல. இனாம் நிலங்களை கோயில் நிலங்கள் என தவறாகச் சித்தரிப்பதை ஏற்க முடியாது. முறைகேடாக நடைபெற்ற பதிவை அரசு ரத்து செய்து, சம்பந்தப்பட்ட பதிவாளர் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருப்பது சரியான நடவடிக்கை” என கூறினார்.
தமிழக அரசியலில் தற்போது அதிகம் அடிபடும் குதிரைப் பேரம் குறித்து கூறிய அவர், “யார் குதிரைப் பேரத்தில் ஈடுபட்டாலும் அது கண்டிக்கத்தக்கது. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்.எல்.ஏ.க்கள் சில நாட்களிலேயே ராஜினாமா செய்து கட்சி மாறுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
பதவியில் இருந்தபடியே எம்.எல்.ஏ.க்களை உடைத்து ஆட்சியை மாற்றுவது ஒரு வகை. இங்கு சிலர் ராஜினாமா செய்து வேறு கட்சிக்குச் செல்கிறார்கள். அதிமுகவின் உட்கட்சிப் பிரச்சனையும் இதற்குக் காரணமாக உள்ளது. இரண்டையும் ஒரே மாதிரியாகப் பார்க்க முடியாது.
யாராக இருந்தாலும் குதிரைப் பேரம் தவறுதான். திமுகவாக இருந்தாலும், தவெகவாக இருந்தாலும், வேறு எந்தக் கட்சியாக இருந்தாலும் அதனை நாங்கள் ஏற்கவில்லை” என்றார்.