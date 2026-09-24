இடைத்தேர்தலில் தவெக வேட்பாளர்கள் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் - சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் பேட்டி
வேறு கட்சியிலிருந்து வந்தவர்களை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டு, மீண்டும் அவர்களையே தேர்தலில் போட்டியிட அனுமதித்துள்ளதால் அவர்களுக்கு வாக்கு கேட்பதில் உடன்பாடு இல்லை என சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 24, 2026 at 7:32 AM IST
சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்களில் தவெக வேட்பாளர்கள் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் சுகந்தியை ஆதரித்து, மேலவளம்பேட்டை பகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் இயல்பாக வந்தது அல்ல. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தவெகவில் இணைந்ததன் விளைவாக தொகுதி மக்கள் மீது இந்த இடைத்தேர்தல் திணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்ற உறுப்பினராக தொடர்ந்து செயல்படுவதில் உடன்பாடு இல்லை என்பதற்காக ராஜினாமா செய்ததாக கூறப்படுகிறது. அதிமுகவின் அரசியல் நிலைப்பாட்டில் உடன்பாடு இல்லையென்றால், அக்கட்சியிலிருந்து விலகி சுயேச்சை சட்டமன்ற உறுப்பினராக செயல்பட்டிருக்க முடியும். அதற்காக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்யவேண்டிய அவசியம் இல்லை.
சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 20 நாட்களுக்குள் பதவியை ராஜினாமா செய்திருப்பது பொறுப்பற்ற செயல். தன்னை நம்பி வாக்களித்த மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட துரோகம். எதற்காக பதவியை ராஜினாமா செய்து கட்சி மாறினார்? மீண்டும் அதே தொகுதியில் எதற்காக போட்டியிடுகிறார்? என்ற கேள்விகளை மதுராந்தகம் தொகுதி மக்கள் எழுப்ப வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தவெகவிற்கு ஆதரவு கிடையாது
இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தேர்தல் மூலம் மக்கள் ஆதரவு அளித்தால், எதிர்காலத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதிகள் குறுகிய காலத்திலேயே பதவியை ராஜினாமா செய்து, மீண்டும் வேறு கட்சி சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு அது வழிவகுக்கும். மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளருக்கு இடதுசாரிகள் ஆதரவு அளிக்க முடியாது.
கடந்த தேர்தலில் தவெக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றதன் அடிப்படையில் அவர்கள் ஆட்சியமைக்க, இடதுசாரிகள் ஆதரவு அளித்துள்ளனர். அந்த ஆதரவு தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. ஆனால், வேறு கட்சியிலிருந்து வந்தவர்களை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டு, மீண்டும் அவர்களையே தேர்தலில் போட்டியிட அனுமதித்துள்ளனர். அவர்களுக்காக வாக்கு கேட்பதில் உடன்பாடு இல்லை” என்றார்.
இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டி
தொடர்ந்து, “அதற்காக பாமக போல தேர்தலை புறக்கணிக்கும் முடிவை இடதுசாரிகள் எடுக்கவில்லை. அதே நேரத்தில் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்து வருவதால், திமுகவுடன் இணைந்து போட்டியிட முடியாத சூழலில் இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டியிடும் முடிவை எடுத்துள்ளனர். மதுராந்தகம் தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலக்குழு உறுப்பினரும், பெண்ணுரிமைப் போராளியுமான சுகந்தி போட்டியிடுகிறார். அவருக்கு அரிவாள், சுத்தியல், நட்சத்திரம் சின்னத்தில் வாக்களித்து ஆதரவளிக்க வேண்டும்.
அதேபோல் தாராபுரம் தொகுதியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் லட்சுமணன் போட்டியிடுகிறார். அங்கும் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே இடதுசாரிகளின் நிலைப்பாடு. மதுராந்தகம் தொகுதியில் அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் மீண்டும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடுகின்றன. கடந்த பொதுத்தேர்தலில் அந்தக் கூட்டணிக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்ட நிலைப்பாடு இப்போதும் தொடர்கிறது” என்றார்.
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும்
தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமர் சர்ச்சை குறித்து பேசிய அவர், “நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளில் இதுவரை 15 கோடிக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்திய தேர்தல் வரலாற்றில் இதுபோன்ற சம்பவம் இதுவரை நடந்ததில்லை.
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தேர்தல் ஆணையத்தின் மூன்று ஆணையர்களும் இணைந்து முடிவெடுக்காமல், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக மற்ற இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்ற தேர்தல் ஆணையத்தை மத்திய அரசின் கைப்பாவையாக மாற்றிய குற்றத்துக்காக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும்.
தேர்தல் ஆணையர்களை நியமிப்பது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வழங்கிய வழிகாட்டுதலின்படி பிரதமர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர், உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஆகியோர் அடங்கிய குழு மூலம் தேர்தல் ஆணையர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும்” என கூறினார்.