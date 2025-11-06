திமுக - தவெக இடையே தான் போட்டி என்பது நல்ல நகைச்சுவை; விஜயை கலாய்ந்த கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்!
நாங்கள் சிரமப்பட்டு கூட்டம் கூட்டுவோம். ஆனால் விஜய்க்கு கூடியது தானாக சேர்ந்த கூட்டம். ஆனால் அவர்களின் பாதுகாப்பை விஜய் கவனிக்கத் தவறியதாக பெ. சண்முகம் கூறியுள்ளார்.
Published : November 6, 2025 at 10:30 AM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் இரு திராவிட கட்சிகள் பெரிய இயக்கங்களாக இருக்கும்போது, தவெக - திமுக இடையேதான் போட்டி என்று கூறுவது காமெடியாக இருப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், விஜயை விமர்சித்துள்ளார்.
இந்திய விடுதலைப் போராட்ட வீரரும், மாணவர் இயக்க முன்னோடியுமான பி.ராமச்சந்திரன் நூற்றாண்டு நினைவு சொற்பொழிவு விழா சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள தமிழ் இணைய கல்வி கழக வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், மூத்த பத்திரிகையாளர் இந்து என்.ராம் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய பெ.சண்முகம், “5 ஆண்டுகள் சிறைக்குச் சென்ற ராமச்சந்திரன் ஒருமுறைகூட தான் சிறைக்கு சென்று வந்ததை எங்கும் கூறியதில்லை. ஆனால் இப்போது ஒருநாள் சிறைக்கு சென்றுவந்தாலே மாவீரன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள்” என்றார்.
தொடர்ந்து, "வன்முறைகளை கருத்தில் கொண்டு எம்.ஜி.ஆர் காலத்திலிருந்தே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் பல்கலைக்கழங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளில் நடைபெறுகிற மாணவர் மன்ற தேர்தலை நடத்த திமுக அரசு அனுமதிக்க வேண்டும்" என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.
இதையடுத்து கரூர் சம்பவம் குறித்து பேசிய அவர், "கரூரில் கூடியவர்களில் 90 சதவீதம் பேர் இளைஞர்கள். அரசியல் கட்சி கூட்டத்துக்குச் சென்று இவ்வளவு பேர் உயிரிழந்தது இந்திய வரலாற்றில் இதுதான் முதல்முறை. அங்கு தவெகவினர் மட்டுமல்லாமல் பொதுமக்களும் கூடியிருந்தனர். அதில் குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அந்த துயரத்துக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டிய தலைவர் அங்கு செல்லவில்லை.
நாங்கள் சிரமப்பட்டு கூட்டம் கூட்டுவோம். அவருக்கு அது தானாக சேர்ந்த கூட்டம். கூட்டத்துக்கு வருபவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் நோக்கமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் முற்றிலும் மாறாக இருந்தது. கூட்டத்திற்கு வந்தவர்கள் வீட்டிற்கு திரும்பினார்களா என்று கூட கட்சித் தலைவர் பார்க்கவில்லை. அவர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கிறார். ஆறுதல் பெறுபவர்கள்கூட அவரிடம் சென்று பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது தமிழ்நாட்டிற்கு பொருந்தாத கலாச்சாரம்.
தவெகவின் அரசியல் புதுமையாக இருக்கிறது. ஒரு தேர்தலைக்கூட சந்திக்காத விஜய் தவெக - திமுக இடையேதான் போட்டி என்கிறார். இதை கேட்பதற்கே காமெடியாக இருக்கிறது. தமிழகத்தில் மாபெரும் கட்சிகளாக இருக்கிற திராவிட கட்சிகளை, 100 ஆண்டுகள் பழமையான கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தாலேயே எதிர்க்க முடியவில்லை” என்றார்.
பாஜக குறித்து விமர்சித்த அவர்," அதிமுகவுடன் இணைந்து பாஜக ஆட்சிக்கு வர நினைப்பதாகவும், தேர்தலில் தோற்றுவிடுவோம் என்ற பயத்தில்தான் SIR கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள்" என கூறினார். இந்த திருத்தம் காரணமாக, ஏற்கெனவே வாக்காளர்களாக இருப்பவர்கள் மீண்டும் வாக்காளர் பட்டியலில் இருப்பார்களா என்று தெரியாது. பிப்ரவரி 7ஆம் தேதிதான் யார் யார் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற போகிறார்கள் என்று தெரியும்" என்று பெ.சண்முகம் கூறினார்.
மாமல்லபுரம் அருகே பிரபல நட்சத்திர விடுதியில் தவெக சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் கட்சியின் தலைவர் விஜய் பேசும்போது, "2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக -தவெக இடையே தான் போட்டி" என்று பேசியிருந்தார்.