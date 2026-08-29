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விவசாய நிலங்கள் குறித்த செங்கோட்டையனின் பேச்சு ஏற்புடையதல்ல - சிபிஎம் சண்முகம்

உபரி நீரை மட்டும் தான் கொடுப்போம் என்ற கர்நாடக அரசின் அணுகுமுறை கண்டனத்திற்குரியது என சண்முகம் தெரிவித்தார்.

சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம்
சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2026 at 3:38 PM IST

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சென்னை: ஓசூர் விமான நிலையம் விவகாரம் தொடர்பாக செங்கோட்டையன் பேசியது ஏற்புடையதல்ல என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முழுவதுமுள்ள மக்களின் கோரிக்கைகள், பிரச்சினைகள் மற்றும் வாழ்வாதார தேவைகளை நேரடியாக கேட்டறிந்து, அவற்றை முன்னிறுத்தும் வகையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் மக்கள் சந்திப்பு இயக்கம் நடத்தப்படுகிறது. அந்த வகையில் பெருங்குடியில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு இயக்கத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் தொடங்கி வைத்தார்.

அதன்பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “மக்கள் சந்திப்பின்போது ஏராளமானோர் தங்கள் பிரச்சனைகளை தெரிவிக்கிறார்கள். கல்லுக்குட்டை பகுதியில் 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சாலை வசதி, குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் மக்கள் உள்ளனர். மேலும் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் வசித்தாலும் பட்டா இல்லாத பகுதியாக சென்னையில் பல பகுதிகள் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன. அரசாங்கம் பட்டா வழங்காததால் எந்த அடிப்படை வசதிகளும் கிடைக்காமல் இந்த மக்கள் வாழ வேண்டியுள்ளது. எனவே குடிமனை பட்டா வழங்க தமிழக அரசு முன்வரவேண்டும்" என்றார்.

சம்பா சாகுபடிக்கு 45 நாட்கள் போதுமா?

தொடர்ந்து காவிரி நீர் பிரச்சினை குறித்து பேசிய அவர், “வரும் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கு முதலமைச்சர் தண்ணீர் திறந்துவிட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கர்நாடகாவில் தண்ணீர் நிரம்பி வழியும் சூழலில்கூட அம்மாநில அரசு தண்ணீர் கொடுக்காமல் இருக்கிறது. அவர்களின் அணுகுமுறை கண்டனத்துக்குரியது. காவிரி உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டிற்கு நீர் கிடைக்க வேண்டும். சம்பா சாகுபடி முழுமையாக நடைபெறுவதை தமிழக அரசு உத்தரவாதம் செய்ய வேண்டும்.

எந்த அடிப்படையில் 45 நாட்கள் மட்டுமே தண்ணீர் திறக்க முடியும் என்று நீர்வளத்துறை அமைச்சர் சொன்னார் என தெரியவில்லை. 45 நாட்கள் தண்ணீர் திறப்பதால் நெற்பயிரை பயிரிடவே முடியாது. இது போன்ற நிலையை இப்போது ஏற்படுத்திவிட்டால் வரும் காலங்களிலும் கர்நாடக அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் தராமல் ஏமாற்றும் நிலை ஏற்படும்.

குறுவை சாகுபடியை பொறுத்தவரை கர்நாடகாவிலும் பெரிய அளவில் மழை இல்லை. தமிழகத்திலும் பெரிய அளவில் மழை இல்லை. அதனால் சாகுபடி பாதித்தது தெரிந்த விஷயம். ஆனால், கர்நாடகாவில் அணை நிரம்பி வழிந்தாலும் ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாத நீரை கொடுக்க மாட்டோம், உபரி நீரை மட்டும் தான் கொடுப்போம் என்ற கர்நாடக அரசின் அணுகுமுறை கண்டனத்திற்குரியது” என்றார்.

செங்கோட்டையனின் கருத்து ஏற்கக்கூடியதல்ல

எந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் விவசாய நிலத்தைத்தான் எடுக்க முடியும் என்று செங்கோட்டையன் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு, “அவர் எந்த அடிப்படையில் பேசி உள்ளார் என்று தெரியவில்லை. முப்போகம் விளையும் நிலங்களை வேறு பணிகளுக்கு மாற்றுவது உணவு தானிய உற்பத்தியில் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். தரிசு நிலங்கள் போன்ற லட்சக்கணக்கான நிலங்கள் தமிழகத்தில் உள்ளன. அத்தகைய நிலங்களை கண்டறிய வேண்டியது தமிழக அரசின் பொறுப்பு. வருவாய் துறை அமைச்சர் இது போன்று கருத்து தெரிவித்திருப்பது ஏற்கக்கூடியது அல்ல” என்று பதிலளித்தார்.

இடதுசாரிகளை கணக்கெடுக்க வேண்டும் என்ற சுற்றறிக்கை தொடர்பாக முதலமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியதன் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து செய்தியாளர் கேட்டதற்கு, “விளக்கம் கேட்டு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அது போதுமானது அல்ல. தலைமைச் செயலாளர்தான் முழுமையான காரணம்” என்றார்.

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ஜல்லிக்கட்டு மைதானம் திறந்தது தவறல்ல

இளைஞர் சமுதாயத்தை சீரழிக்கக்கூடிய ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டு என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையா பேசியது குறித்த கேள்விக்கு, “10 கோடி ரூபாய் இருந்தால் அந்த ஆலையை இயக்கியிருக்க முடியும். கடந்த ஆட்சியில் நேரடியாகவே நாங்கள் பலமுறை வற்புறுத்தியும் அப்போதிருந்த திமுக அரசு முன்வராத காரணத்தால் அலங்காநல்லூர் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை மூடப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை ஒவ்வொன்றாக மூடப்பட்டு வருகிறது. இப்போது இருக்கும் தவெக அரசு இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஜல்லிக்கட்டு மைதானம் திறக்கப்பட்டது தவறு கிடையாது. இரண்டையும் ஒப்பிட வேண்டிய தேவை இல்லை” என்று பதிலளித்தார்.

TAGGED:

P SHANMUGAM
SENGOTTAIYAN
CAUVERY WATER ISSUE
பெ சண்முகம்
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