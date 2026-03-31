ETV Bharat / state

நடிகர் என்பதால் விஜய்க்கு கூட்டம் வருகிறது: சிபிஎம் சண்முகம்

விஜய்யை அரசியல் தலைவரா பார்க்க வந்தார்களா? அல்லது நடிகர் என்பதால் வேடிக்கை பார்க்க வந்தார்களா? என்பது வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது தான் தெரியும் என சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 31, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: விஜய் நடிகர் என்பதால் தான் பரப்புரையின் போது அதிக அளவில் கூட்டம் வருவதாக தமிழக சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

தியாகராய நகரில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடவுள்ள சிபிஎம் வேட்பாளர்களை அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அணி மிக வலுவான கூட்டணி. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்த கூட்டணி தொடர்ந்தாலும், இப்போது மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கத்தில் புதிய கட்சிகள் இந்த அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

மாநில அரசின் நிதிநிலைக்கு உட்பட்டு, 100% நிறைவேற்றக்கூடிய வாக்குறுதிகளை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கொடுத்துள்ளது. நிச்சயமாக வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் வகையிலும், தொழில் வளர்ச்சியை உருவாக்கும் வகையிலும் குறிப்பாக பெண்களுக்கான புதிய நலத்திட்டங்களை இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் வெளியிட்டு உள்ளனர்.

இதுவரை வெளிவந்துள்ள தேர்தல் அறிக்கைகளில் சூப்பர் ஸ்டாராக திமுக தேர்தல் அறிக்கை உள்ளது. ஏதாவது ஒரு வகையில் வட்டி தள்ளுபடி அல்லது கடன் தள்ளுபடி என விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் அறிவிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்ததன் அடிப்படையில், இன்று மாலை அறிவிப்பு வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். திமுக கடந்த முறை கொடுத்த வாக்குறுதிகளை கிட்டத்தட்ட 90% மேல் நிறைவேற்றியுள்ளது.

சில வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றுவதற்கு மத்திய அரசு முட்டு கட்டையாக உள்ளது என்பதை திமுக அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதே நேரத்தில் பாஜக அரசு கடந்த தேர்தல்களில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் 10 முதல் 20% கூட நிறைவேற்றவில்லை. இல்லாதது பொல்லாததை சொல்லி மக்கள் வாக்குகளை பெறுவதை தான் மோடி அரசு செய்கிறது. இத்தகைய சூழலில் பாஜகவுடன் தேர்தல் உறவு வைத்துள்ள அதிமுக, இங்கு ஆட்சியில் உள்ள திமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை என்று சொல்வது ஏற்கக்கூடியது அல்ல” என்றார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு மக்கள் வரவேற்பு இருப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த பெ.சண்முகம், “திரையில் பார்த்த நடிகர், தெருவிற்கு வந்துள்ளார் என்பதற்காக தான் மக்கள் பார்க்க வருகின்றனர். அவர்கள் அரசியல் தலைவர் என்பதற்காக பார்க்க வந்தார்களா? அல்லது வேடிக்கை பார்க்க வந்தார்களா? என்பது வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது தான் தெரியும். அவர் மாற்று அரசியல் தலைவராகவும், ஆட்சி மாற்றத்திற்கான தலைவராகவும் தமிழ்நாடு மக்கள் கருதுகிறார்களா? என்று கேட்டால் அதற்கு கடுகளவு கூட வாய்ப்பு இல்லை” என்றார்.

தவெக பிரச்சாரத்திற்கு காவல்துறை முறையாக பாதுகாப்பு கொடுக்கவில்லை என்று குற்றச்சாட்டு வைப்பது குறித்த கேள்விக்கு, ”தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தவுடன் அனைத்து கட்டுப்பாடுகளும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் உள்ளது. வாழ்நாளிலேயே விஜய் இப்போது தான் முதல் முறை தலைமைச் செயலகம் சென்று இருக்கிறார் என்று நினைக்கிறேன். நாங்கள் மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக பலமுறை சென்று இருக்கிறோம். திமுக ஆட்சி மீது ஏதாவது புகார் சொல்ல வேண்டும், அப்போது தான் ஊடகத்திடம் சென்று சேரும் என்பதற்காக செய்கின்றனர்” எனக் கூறினார்.

திமுகவுக்கும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும் இடையில் தான் போட்டி என்று விஜய் தொடர்ந்து பேசுவது குறித்த கேள்விக்கு, “அவர் ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு என கூறிய பிறகும் அவருடன் யாரும் கூட்டணிக்கு செல்லாததே தமிழ்நாட்டில் அவரை எந்த கட்சியும் நம்பவில்லை என்பதற்காக சாட்சி” என்றார்

TAGGED:

SHANMUGAM CRITICIZES VIJAY
சிபிஎம் சண்முகம்
விஜய்
சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.