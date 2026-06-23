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ஆணவப்படுகொலையை தடுக்க தனிச்சட்டம்; இல்லாவிட்டால் போராட்டம் தான் என சிபிஎம் எச்சரிக்கை

தவெகவுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு தராமல் இருந்திருந்தால், மே 10-ம் தேதி பதவியேற்பு விழா நடந்திருக்காது என சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் கூறினார்.

ஆணவப்படுகொலை மாதிரி சட்ட மசோதாவை வெளியிடும் சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம்
ஆணவப்படுகொலை மாதிரி சட்ட மசோதாவை வெளியிட்ட சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 5:31 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆணவப்படுகொலைகளை தடுக்க தனிச்சட்டம் கொண்டு வராவிட்டால் பெரிய அளவில போராட்டம் நடத்தப்படும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

சாதி ஆணவக் கொலையை தடுக்க 'மாதிரி சட்டம் வெளியிட்டு நிகழ்வு' தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி சார்பில் சென்னையில் இன்று (ஜூன் 23)நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் பங்கேற்று, இந்த மாதிரி சட்ட மசோதாவை வெளியிட்டார். தொடர்ந்து, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார்.

அவர் கூறுகையில், "சாதிய ஆணவப்படுகொலைகளை தடுக்க தனிச்சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நீண்டகாலமாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தி வருகிறது.

அதிமுக ஆட்சியில் இருந்த போதும், இதே கோரிக்கையை நாங்கள் வலியுறுத்தினோம். அப்பொழுது அமைச்சராக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், அப்படியொரு சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் நடக்கவில்லை என்றும், எனவே அந்த சட்டம் தேவையில்லை எனவும் தெரிவித்தார்.

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அதன் பிறகு, திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக இருந்த போது, அவரை சந்தித்து இந்த சட்டம் கொண்டு வருவதன் அவசியம் தொடர்பாக ஒரு மணிநேரம் பேசினோம்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, சாதி ஆணவ படுகொலைகளை தடுக்க, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே.என். பாஷா தலைமையில் ஒரு தனி ஆணையத்தை தமிழக அரசு அமைத்தது.

எனவே, ஆணவப் படுகொலையை தடுப்பதற்கான பரிந்துரைகளை கே.என். பாஷா ஆணையம் தற்போதைய தவெக தலைமையிலான அரசுக்கு வழங்க வேண்டும்.

அந்த பரிந்துரைகளை ஏற்று, தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக சாதிய ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிராக தனிச்சட்டம் இயற்ற வேண்டும்.

இல்லையென்றால், தமிழகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டங்களை முன்னெடுப்போம். எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடைசி ஆயுதம் போராட்டம் மட்டும்தான்" என்றார்.

அப்போது, "யாருடைய தயவிலும் தவெக ஆட்சி நடக்கவில்லை" என முதலமைச்சர் விஜய் பேசியது தொடர்பாக நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த சண்முகம், "தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆதரவு அளிக்காமல் இருந்திருந்தால், மே 10 ஆம் தேதி பதவியேற்பு விழா நடந்திருக்காது. மாறாக குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சிதான் அமைந்திருக்கும்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய சண்முகம், "கௌசல்யா சங்கர் கொலை வழக்கு நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருக்கிறது. இந்த வழக்கில் கெளசல்யாவின் பெற்றோர்களை குற்றவாளி இல்லை என உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த வழக்கானது, உச்சநீதிமன்றத்தில் தற்போது நிலுவையில் உள்ளது. ஏற்கனவே இந்த வழக்கை விரைவாக நடத்த வேண்டும் என அரசிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். இந்த வழக்கை விரைந்து நடத்த வேண்டும்" என சண்முகம் வலியுறுத்தினார்.

TAGGED:

சிபிஎம் சண்முகம்
போராட்டம்
ஆவண படுகொலை
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