கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ விவகாரம் - அரசு மீது மார்க்சிஸ்ட் குற்றச்சாட்டு
ஒருவேளை அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கவில்லை என்றால், அதை அமைச்சர் மறுத்து பேசக் கூடாது. பாதிக்கப்பட்டவர் தான் அதனை மறுத்திருக்க வேண்டும் என பெ.சண்முகம் கூறினார்.
Published : November 13, 2026 at 5:08 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 5:36 PM IST
திண்டுக்கல்: பெண் அதிகாரிக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டதாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் எம்எல்ஏ கைது செய்யப்பட வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பொதுச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சியில் பெ.சண்முகம் கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் கூறுகையில், "தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கும், காயம் அடைந்தவர்களுக்கும் அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தின் பரிந்துரைப்படி முழுமையான இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் வரவேற்கிறோம். அதே நேரத்தில், போராட்டத்தில் பங்கேற்ற நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் மீது பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் போடப்பட்ட பொய் வழக்குகள் காரணமாக அவர்கள் இன்றும் நீதிமன்றங்களுக்கு அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்;
எனவே பொதுமக்கள் மீது போடப்பட்ட அந்த வழக்குகளை அரசு முழுமையாக திரும்பப் பெற வேண்டும். மேலும், துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கு காரணமான அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
போதைக் கலாச்சாரம்
தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவிலான கொலைகளும், வன்கொடுமைகளும் நடைபெற்று வருவது கவலை தரக்கூடிய விஷயமாக உள்ளது. குறிப்பாக, போதை கலாச்சாரம் அதிகரித்ததற்கு பிறகுதான் இத்தகைய வன்கொடுமைகளும், பாலியல் ரீதியான குற்றங்களும், கொலைகளும் அதிக அளவில் நடைபெற்று வருகின்றன.
போதைக் கலாச்சாரத்திற்கு அடுத்தப்படியாக வேலையின்மை தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது; வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களே போதை போன்ற தவறான வழிகளில் திசை திரும்பி வருகிறார்கள். எனவே, வேலையின்மை பிரச்சனைக்கு தமிழக உரிய தீர்வை காண வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம்
கள்ளக்குறிச்சி பெண் அரசு அதிகாரிக்கு அத்தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர், பாலியல் ரீதியான குறுஞ்செய்தி அனுப்பினார் என்பது மக்கள் மத்தியில் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீது உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என ஏற்கனவே வலியுறுத்தியுள்ளோம். ஆனால், தமிழ்நாடு அரசின் சட்ட அமைச்சர் நேற்றைய தினம் பத்திரிகையாளர்களைச் சந்தித்து, அப்படி ஒரு சம்பவமே நடக்கவில்லை எனக் கூறுகிறார்.
ஒருவேளை அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கவில்லை என்றால், பாதிக்கப்பட்டவர்தான் அதனை மறுத்திருக்க வேண்டும்; ஆனால் அவர் இதுவரை எந்தவிதமான கருத்தையும் தெரிவிக்காமல் மௌனம் காப்பது மிகப்பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
இந்த செய்தி 4, 5 நாட்களாக போய்க்கொண்டிருக்கும் நிலையில், அரசு இந்த விஷயத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையோடு நடந்துகொண்டதாக தெரியவில்லை.
தனியார்மயம்
சுகாதாரம், கல்வி, மின்சாரம் போன்ற துறைகளில் தனியார்மயம் என்பது கடந்த ஆட்சிக் காலத்தை விட மிகக் கூடுதலாகவும் தீவிரமாகவும் இந்த ஆட்சியில் அமல்படுத்தப்படுவதை பார்க்க முடிகிறது. இது, அரசு வேலையை எதிர்பார்த்திருக்கும் தமிழக இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரசுத்துறை நிறுவனங்கள் அரசுத்துறையாகவே செயல்பட்டால் மட்டுமே தமிழக இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பும், இட ஒதுக்கீட்டின் முழுமையான பயனும் கிடைக்கும்.
ஆனால், அதற்கு மாறாக அரசுத்துறைகளைத் தனியார்மயமாக்கி, ஒப்பந்தம் மற்றும் வெளிமுகமை (Outsourcing) முறையில் ஆட்களை எடுப்பது இளைஞர்களை அற்பக் கூலிக்கு வேலை செய்ய வைக்கும் நிலைமையையும், மிகப்பெரிய உழைப்புச் சுரண்டலையும்தான் ஏற்படுத்தும்" என பெ.சண்முகம் தெரிவித்தார்.
தவெக எம்எல்ஏ மறுப்பு
முன்னதாக, தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு விளக்கம் அளித்த கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ், அதிகாரிகள் மீது தனக்கு மிகுந்த மதிப்பும் மரியாதையும் இருப்பதாகவும், யாருக்கும் தவறான குறுஞ்செய்தி அனுப்பவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
அரசு நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திலும் தவறாமல் பங்கேற்று வருவதாகவும், சில நிகழ்ச்சிகளின்போது சென்னையில் இருந்ததால் மட்டுமே கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார். யாருக்கும் அஞ்சி அரசு விழாக்களில் பங்கேற்காமல் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம், தனக்கு ஒருபோதும் இருந்ததில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தவெக சார்பில் வெற்றி பெற்ற ஒரே சட்டமன்ற உறுப்பினர் தான்தான் என்பதால், தன்னைப் பற்றித் தவறான தகவல்களைப் பரப்பி அரசியல் ரீதியாகப் பாதிப்பை ஏற்படுத்த முயற்சி நடைபெறுவதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தான் தவறான குறுஞ்செய்தி அனுப்பியது உண்மை என நிரூபிக்கப்பட்டால், தன் மீது என்ன நடவடிக்கை வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.