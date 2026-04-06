விஜய்யின் 'தாய் மாமன் சீர்' சாத்தியமற்றது - மார்க்சிஸ்ட் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் விமர்சனம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை அந்த கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் இன்று வெளியிட்டார்.

சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் பேட்டி
Published : April 6, 2026 at 5:03 PM IST

சென்னை : பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் போடுவேன், தாய் மாமன் சீர் கொடுப்பேன் என தவெக தலைவர் விஜய் சொல்வது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாதது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் விமர்சித்துள்ளார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை அந்த கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், சென்னையில் உள்ள அந்த கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று வெளியிட்டார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ”ஒன்றிய பாஜக அரசு தமிழகத்தில் காலூன்ற தொடர்ச்சியாக பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. அதிமுக - பாஜக கூட்டணியை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மிக முக்கியமான முதல் நோக்கம். சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவது எங்களின் இரண்டாவது முக்கியமான நோக்கம்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மாநில அரசின் நிதி நிலைமை, மாநில அரசின் அதிகாரம் உள்ளிட்டவற்றை வைத்து எங்கள் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. பொய்யான வாக்குறுதிகளை வைத்து ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றி விடலாம் என்பது போல் பல கட்சிகளின் தேர்தல் அறிக்கைகள் உள்ளன. உழைக்கும் மக்களின் உரிமை குரல் சட்டமன்றத்தில் ஒலிக்க, நல்ல வாய்ப்பாக இந்த தேர்தலை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதிர்கொள்கிறது” என்றார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர ஆர்லேகர் குறித்து பேசிய அவர், “ஆர்.என்.ரவியே பரவாயில்லை என்பது போல தான் இப்போது தமிழகத்திற்கு வந்துள்ள ஆளுநர் செயல்பட்டு வருகிறார். வந்த சில நாட்களிலேயே ஆர்எஸ்எஸ் நிகழ்ச்சிகளில் நேரடியாக ஆளுநர் கலந்து கொள்வது கண்டிக்கதக்கது. இந்த போக்கை ஆளுநர் கைவிட வேண்டும்” என கேட்டுக் கொண்டார்.

மேலும், “தேர்தலில் பண ஆதிக்கம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை சி.பி.எம் வலியுறுத்துகிறது. தன்னிச்சையாக மாநில அரசை கண்டுகொள்ளாமல் ஒன்றிய அரசு செயல்படுவதை கண்டிக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற கூட்டத் தொடர் நடைபெறும் நாட்களை அதிகரிக்க வேண்டுமென வலியுறுத்துகிறோம்.

தமிழ்நாடு அரசின் வருவாயை உயர்த்த வரியை அரசு உயர்த்துகிறது. ஆனால் கிரானைட் உள்ளிட்ட குவாரிகளை தனியாரிடம் ஒப்பந்தத்திற்கு விடுவதால் தனியார் நிறுவனங்கள் பல்லாயிரம் கோடி லாபம் ஈட்டுகிறார்கள். இதை அரசே நடத்தி அதன் மூலம் வருவாயை அதிகரிக்க வேண்டும்.

2 கோடி பேருக்கு வேலை தருவோம் என்று சொன்ன மோடி அந்த வாக்குறுதியை மறந்து விட்டார். நாட்டில் வேலையின்மை மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது, தமிழ்நாடும் இதற்கு விதிவிலக்கு இல்லை. தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் விதமாக காலி பணியிடங்களையும் நிரப்ப வேண்டும்.

தனியார்துறையில் இடஒதுக்கீடு வழங்க சட்டம் உருவாக்க வேண்டும். ரயில்வே, எல்ஐசி, பிஎஸ்என்எல் போன்ற பல்வேறு துறைகள் தனியார்மயமாக்கப்படும் நிலையில், தனியார் துறையில் இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்பதை எங்களது தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளோம். மேலும், வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு மாதம் 3000 ரூபாய் மாநில அரசு வழங்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க : தமிழ்நாட்டில் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு; மீண்டும் 'மாஸ்' காட்டும் கரூர் தொகுதி

இளைஞர்கள் மத்தியில் அரசியல் ஆர்வத்தையும், அரசியல் ஒழுக்கத்தையும் உருவாக்கும் வகையில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் மாணவர் பேரவை தேர்தல்களை நடத்த தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்பது உள்ளிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்களை தெரிவித்தார்.

”பல்வேறு சட்ட வல்லுநர்களிடம் கேட்டு தேர்தல் அறிக்கையை தயாரித்துள்ளோம். இதில் கொடுத்துள்ள வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் வகையில் எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் குரல் எழுப்புவார்கள். திமுக தான் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்ற சூழல் உள்ளது” என உறுதிபட கூறினார்.

தொடர்ந்து தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து பேசிய பெ.சண்முகம், “பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் போடுவேன், தாய் மாமன் சீர் தருவேன் என விஜய் சொல்வது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாத விஷயம். தப்பி தவறி விஜய் ஆட்சிக்கு வந்தால், வர மாட்டார் ஒருவேளை வந்தால், வாக்குறுதிகளை எப்படி நிறைவேற்றுவார்? அதற்கான நிதி எங்கே? வருவாய்யை பெருக்க விஜய் என்ன திட்டம் வைத்துள்ளார்? இதனையை எதையையும் சொல்லாமல் குழந்தைக்கு மோதிரம் போட போகிறேன் என விஜய் சொல்லியதை கேட்டு மக்கள் ஏமாறமாட்டார்கள்” என கூறினார்.

”தமிழ்நாட்டில் மதுக்கடைகள் படிப்படியாக மூடப்பட்டு மது ஒழிப்பிற்கு தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்படும். குடிநோயாளிகள் சிகிச்சை மையங்கள் அதிகரிக்கப்படும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள மது உற்பத்தி ஆலைகளின் உற்பத்திக்கு உச்சவரம்பு விதிக்க வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்துவோம்.

போதைப் பொருட்கள் விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்கள் மற்றும் உறுதுணையாக இருப்பவர்கள் மீதும் உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்துவோம். தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கு என்பதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது, அது நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்றது.

ஆணவ படுகொலைக்கு எதிராக தனிச்சட்டம் வேண்டும் என கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடத்தி குரல் கொடுத்து வருகிறோம், அதன் எதிரொலியாக தான் ஆணவ படுகொலைக்கு எதிராக ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது” என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்தார். அப்போது கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் உ.வாசுகி, மூத்த தலைவர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.

