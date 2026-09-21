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ராஜினாமா செய்தவர்கள் மீண்டும் எதற்கு அதே பதவியை அடைய துடிக்கிறார்கள் என தெரியவில்லை - சிபிஎம் சண்முகம் காட்டம்

எல்லா ஆட்சிக்காலத்திலுமே ஆதரவு, எதிர்ப்பு என்ற இரட்டை நிலைகளை நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் என சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம்
சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 4:49 PM IST

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சென்னை: எதற்கு ராஜினாமா செய்தார்கள், தற்போது மீண்டும் எதற்கு அதே பதவியை அடைய வேண்டும் என துடிக்கிறார்கள் என தெரியவில்லை என சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

பொதுவுடமை கவிஞர் தமிழ்ஒளி பிறந்தநாளையொட்டி, சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் சிங்காரவேலர் அறிவகம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கலந்து கொண்டு ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார்.

அதனைத்தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ”நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய இடத்தில் ஆட்சியாளர்கள் இருக்கிறார்கள். ஊழல், முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை எல்லா ஆட்சிக்காலத்திலும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலுவாக முன்மொழிந்திருக்கிறது.

முதலமைச்சர் மூன்று கோப்புகள் தன்னுடைய மேசையில் இருப்பதாகவும், அதை எப்போது வேண்டுமானாலும் திறப்போம் என்றும் நீண்டகாலமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்களுக்கு மேலாகிவிட்டது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “எல்லா ஆட்சிக்காலத்திலுமே ஆதரவு, எதிர்ப்பு என்ற இரட்டை நிலைகளை நாங்கள் எப்போதுமே மேற்கொண்டிருக்கிறோம். மக்களுக்குச் சாதகமான திட்டங்களையோ, சட்டங்களையோ அவர்கள் அறிவிக்கிறபோது மனப்பூர்வமாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வரவேற்றிருக்கிறது. மக்களுக்கு எதிரானது, பாதகமானது, தமிழ்நாட்டுக்கு விரோதமானது என்று இருந்தால் உறுதியாக நாங்கள் எதிர்ப்பைத் தெரிவித்து வந்திருக்கிறோம்.

எல்லா ஆட்சிக்காலத்திலும் இதுதான் எங்களுடைய அணுகுமுறை. ஒருவேளை எங்களுடைய அணுகுமுறையைப் புரியாத காரணத்தினால், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தலைவர்கள் இப்படிச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக இந்த அணுகுமுறை தொடரும். அவர்கள் விமர்சிக்கிறார்கள் என்பதற்காக எங்களுடைய அணுகுமுறையை நாங்கள் மாற்றிக் கொள்ளமாட்டோம். ஆதரவு, எதிர்ப்பு, இடித்துரைப்பது, எடுத்துரைப்பது எல்லாம் தொடரும்” என்றார்.

இடைத்தேர்தல் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “பல இடங்களில் வேட்பாளர்கள் பொதுமக்களால் விரட்டி அடிக்கப்படுகிறார்கள் என்கிற செய்திகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கு முக்கியமான காரணம், ஏற்கனவே வெற்றி பெற்றுவிட்டு திரும்பவும் அதே பதவிக்கு போட்டியிடுகிறார்கள். எதற்காக ராஜினாமா செய்தார்கள், திரும்ப எதற்காக இதே பதவியை அடைய வேண்டும் என்று துடிக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை.

20 நாளில் ராஜினாமா செய்துவிட்டு திரும்பவும் எதற்கு தேர்தலில் நிற்கிறார்கள் என்கிற கோபத்தில் பொதுமக்கள் பல இடங்களிலும் எதிர்ப்பைத் தெரிவிக்கிறார்கள்” என்றார்.

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பட்டினப்பாக்கம் தலைமைச் செயலக விவகாரம் குறித்து பதிலளித்த அவர், “முதலமைச்சர் அது சம்பந்தமாக இன்னும் இறுதியான முடிவு எடுக்கவில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். முதலமைச்சர் இறுதியான முடிவை எடுக்காமல் எப்படி அரசாணை வெளிவந்தது?

சீனிவாசபுரத்தில் தலைமைச் செயலகத்தை அமைப்பது என்கிற அரசின் முடிவைத்தான் அரசாணை வெளிப்படுத்துகிறது. முதலமைச்சருக்கே தெரியாமல் அரசாணை வெளிவந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணமான அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அல்லது முதலமைச்சரின் ஒப்புதலோடுதான் வந்திருக்கிறது என்றால், அது தவறான முடிவு. ஆகவே இடத்தை மாற்ற வேண்டும் என்கிற நியாயமான கோரிக்கையை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முன்வைத்திருக்கிறது.

இன்னும் ஜனநாயகப்பூர்வமான அணுகுமுறை தேவை. பல விஷயங்களில் ஒருமித்த கருத்தை ஏற்படுத்துவது, கலந்துரையாடல் நடத்துவதுதான் ஒரு நல்ல அரசுக்கு அழகு. அத்தகைய அணுகுமுறை அவர்களிடம் தேவை” என தெரிவித்தார்.

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