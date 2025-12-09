சாயப்பட்டறை அமைக்க கம்யூனிஸ்ட் எதிர்ப்பு - மக்களுக்கு பாதிப்பு என அரசுக்கு வலியுறுத்தல்!
Published : December 9, 2025 at 5:30 PM IST
சேலம்: மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் பகுதியில் சாயப்பட்டறைகளை தமிழ்நாடு அரசு அமைக்கக் கூடாது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஜாகீர் அம்மாபாளையம் பகுதியில், ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி பூங்கா அமைக்க, மேக்னசைட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான 184.5 ஏக்கர் நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, சுமார் ரூ.360 கோடி மதிப்பீட்டில் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த இடத்தில் யான் கலரிங் பார்க் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனம் 21 சாயப்பட்டறைகளை அமைக்க கட்டுமானப்பணிகளை தொடங்கியுள்ளது. சாயப்பட்டறைகள் அமைவதால், இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படும் என இப்பகுதி மக்கள் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சம்மந்தப்பட்ட பகுதியை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்து, பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்து, அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், “சேலம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ஜாகீர் அம்மாபாளையம் பகுதியில் மேக்கனசைட் நினுவனத்திற்கு சொந்தமான இடத்தில் சாயப்பட்டறை அமைப்பது இப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெறிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனால் நிலத்தடி நீர், மண்வளம், சுற்றுச்சூழல் மாசுபட்டு வாழ்வதற்கு இடையூறாக இருக்கும் என்ற அச்சம் இப்பகுதி பொதுமக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களின் அச்சத்தை போக்க வேண்டியது மாநில அரசின் கடமையாகும். இத்தகைய சாயப்பட்டறைகள் இயங்க சுமார் 20 லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படும். எங்கிருந்து தண்ணீர் வரும் என அதிகாரிகள் சொல்ல மறுக்கிறார்கள்.
சம்மந்தப்பட்ட இடத்தில் ஏரி, ஆறு போன்ற எந்த நீர் ஆதாரமும் இல்லாத நிலை உள்ளது. தினந்தோறும் 20 லட்சம் லிட்டர் நிலத்தடி நீரை எடுத்தால், இப்பகுதி முழுவதும் உள்ள நீர் ஆதாரம் முழுவதும் உறிஞ்சப்பட்டு பாதிப்பு ஏற்படும். ஆக மக்கள் எழுப்பும் சந்தேகங்களை தீர்க்க வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமை.
மக்களுக்கு உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் விளக்கத்தை அளித்து, மக்களின் ஒத்துழைப்போடு திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டுமே தவிர, மக்கள் எதிர்ப்பை மீறி, ஒரு திட்டத்தை செயல்படுவது மாநில அரசிற்கு நல்ல பெயரை ஏற்படுத்தி தராது.
தமிழ்நாடு அரசை கேட்டுக் கொள்வது என்னவென்றால், உடனடியாக இத்திட்டத்தை நிறுத்திவிட்டு, மக்கள் கேட்கும் விளக்கங்களுக்கு மாநில அரசும் மாவட்ட நிர்வாகமும் பதிலளிக்க முன்வர வேண்டும். மக்கள் ஒத்துழைப்புடன் திட்டத்தை நிறைவேற்றினால், அந்த திட்டம் வரவேற்பு பெறும்.
தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் துறை மாசு கட்டுப்பாட்டை முறையாக கண்காணிப்பதில்லை என்ற புகார்கள் உள்ளது. பூஜ்ஜியம் டிகிரி மாசு பூமிக்குள் செல்லாது என அரசு கூறுவது மக்களிடம் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தவில்லை. எனவே சாயப்பட்டறைகளை தவிர்க்க, என்ன செய்ய வேண்டும் என அரசு யோசிக்க வேண்டும்.
சாயப் பட்டறைகளை மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாத வேறு இடத்தில் அமைக்கலாம். கனிமவளம் மிக்க மேக்னசைட் பகுதியில், இந்த திட்டத்தை அமைப்பது பற்றி பரிசீலிக்க வேண்டும். கனிமவளம் அனைத்து பகுதியிலும் கிடைப்பத்தில்லை.
அரசுக்கு சொந்தமான இடமாக இருந்தாலும், மேக்னசைட் இடத்தில் மாற்றுத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவது பொருத்தமானதா என அரசு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்” என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கேள்வி எழுப்பினார்.