மாணவன் அகிலன் விவகாரத்தில் சிபிஎம் போராட்டம்; சகோதரிக்கு அரசு பணி நியமன ஆணையை அமைச்சர் அளித்தார்
"வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டம்-1989 குறித்த விழிப்புணர்வை பாடத்திட்டத்தில் இடம்பெற செய்ய வேண்டும். சாதி அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டினால் அது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்ற அச்சம் மாணவர்களிடையே உருவாக்கப்பட வேண்டும்"
Published : October 26, 2026 at 10:57 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவையில் மாணவன் அகிலன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட விவகாரத்தில் காவல்துறையின் செயல்பாடுகளுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தில், நீதிபதி சந்துரு ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை தமிழக அரசு உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் வலியுறுத்தினார்.
இதனிடையே, மாணவர் அகிலன் குடும்பத்திற்கு ரூ.6 லட்சம் நிதியுதவி மற்றும் சகோதரிக்கு அரசு வேலை வழங்கி அமைச்சர் சம்பத்குமார் ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளார். நாளை மாணவனின் உடலை பெற்றுக்கொள்ள பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர்.
கோவையில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் 11-ம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவன் அகிலன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட விவகாரத்தில், நீதி கேட்டு தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகே 6-வது நாளாக தொடர் காத்திருப்புப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிடப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்றைய தினப் போராட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், ஆதித்தமிழர் பேரவைத் தலைவர் அதியமான், மே 17 இயக்கத்தின் திருமுருகன் காந்தி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
அப்போது சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் பேசுகையில், "மாணவன் அகிலனின் மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏற்கெனவே நாங்குநேரியில் மாணவர் சின்னத்துரை, சக மாணவர்களால் வீட்டிற்குள் புகுந்து வெட்டப்பட்ட சம்பவத்தின்போது தமிழகம் முழுவதும் பெரும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: 14 நாட்களை கடந்தும் கண்டுபிடிக்க முடியாத செஞ்சி சிறுமி: சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி, சாமியார்களிடம் சிபிசிஐடி தீவிர விசாரணை
இதனைத் தொடர்ந்து, உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சந்துரு தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையத்தை முந்தைய திமுக அரசு அமைத்தது. நீதிபதி சந்துரு தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து பல்வேறு அமைப்புகளின் கருத்துகளைக் கேட்டு விரிவான அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார். ஆனால், அந்த ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்படவில்லை.
தற்போதைய தவெக அரசும் இதற்கான உரிய முன்னெடுப்புகளை மேற்கொள்ளவில்லை. எனவே, நீதிபதி சந்துரு ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை அரசு உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும். பள்ளிகளில் மாணவர்களை சேர்க்கும்போதே அவர்களின் சாதி குறித்த விவரங்கள், விண்ணப்பங்களிலும், பள்ளி ஆவணங்களிலும் இடம்பெறுகின்றன. அத்தகைய சூழலில், ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களின் சாதி குறித்து கேட்கவும், சாதிய பாகுபாட்டை ஏற்படுத்தும் வகையில் நடந்துகொள்ளவும் என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது?
காவல்துறை விசாரணை மீது நம்பிக்கை இல்லாத சூழலில், வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றியிருப்பது நமது போராட்டத்தின் முதல் வெற்றி. சிபிசிஐடி விசாரணையை உரிய காலவரையறைக்குள் முடிக்க அரசு உத்தரவிட வேண்டும். அகிலனின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு, குறிப்பாக அவரது சகோதரிக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும்.
வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டம்-1989 குறித்த விழிப்புணர்வை பாடத்திட்டத்தில் இடம்பெற செய்ய வேண்டும். சாதி அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டினால் அது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்ற அச்சம் மாணவர்களிடையே உருவாக்கப்பட வேண்டும். சாதி அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டும் ஆசிரியர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், அவர்களைப் பணியில் இருந்து நீக்கவும் அரசு முன்வர வேண்டும்" என பெ.சண்முகம் கூறினார்.
மாணவனின் சகோதரிக்கு அரசு வேலை
இதனிடையே, மாணவர் அகிலன் குடும்பத்திற்கு ரூ.6 லட்சம் நிதியுதவி மற்றும் சகோதரிக்கு அரசு வேலை வழங்கி அமைச்சர் சம்பத்குமார் ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளார். நாளை மாணவனின் உடலை பெற்றுக்கொள்ள பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர்.
கோவையில் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த மாணவர் அகிலனின் குடும்பத்தினரை, பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் இன்று நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
கோவை தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்தச் சந்திப்பின்போது, அகிலனின் குடும்பத்திற்கு ரூ.6 லட்சம் நிதியுதவி வழங்குவதற்கான ஆணையை அமைச்சர் வழங்கினார்.
மேலும், அகிலனின் சகோதரி நேத்ராவுக்கு ஆனைகட்டி பழங்குடியினர் உண்டு உறைவிடப் பள்ளியில் இளநிலை உதவியாளராகப் பணி நியமன ஆணையையும் அவர் வழங்கினார்.