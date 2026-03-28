ஓரிரு நாட்களில் மார்க்சிஸ்ட் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு - பெ.சண்முகம் பேட்டி

தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை திமுக, தேமுதிக இடையே சுமூகமாக நடைபெற்றது என தேமுதிக பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ் கூறியுள்ளார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 3:24 PM IST

சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் ஓரிரு நாட்களில் அறிவிக்கப்படும் என அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. பின்னர் மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் வரும் மார்ச் 30ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. அதனைத்தொடர்ந்து வேட்பு மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை வரும் ஏப்ரல் 7ஆம் தேதியும், வேட்பு மனுவைத் திரும்பப் பெறுவதற்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி, தவெக, நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது. அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தொகுதிகளை உறுதி செய்து பிரச்சாரத்தை துவங்கி விட்டது. மறுபக்கம் திமுக கூட்டணி தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை உறுதி செய்து, தொகுதிகளை அடையாளம் கண்டு அறிவித்துள்ளது.

அந்த வகையில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தொகுதி பங்கீட்டு குழுவுடன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் தேமுதிக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. இதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், “2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுடன் இணைந்து போட்டியிடுகிறோம். 5 தொகுதிகள் எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. அந்த ஐந்து தொகுதிகளை அடையாளம் காண்பதற்கு மூன்று கட்டங்களாக நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைக்கு பின், தொகுதிகள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

பெரும்பாலும் நாங்கள் கேட்ட தொகுதிகளே கிடைத்துள்ளது. கூட்டணியில் அதிக கட்சிகள் இருப்பதன் காரணமாக ஒரே தொகுதியை பல கட்சிகள் கேட்பதால் பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடைபெற்றது. அதனை இழுபறி என்று சொல்ல முடியாது, கருத்து ஒற்றுமை ஏற்படுத்துவதற்கான பேச்சுவார்த்தை. எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 5 தொகுதிகளிலும் 100% வெற்றி பெறுவோம்.

அறிவாலயத்திற்கு தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்த தேமுதிக பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அடுத்த ஓரிரு நாட்களில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் யார் என்பது அறிவிக்கப்படும். நான் போட்டியிடுகிறேனா என்பது குறித்து மாநில குழு ஆலோசனை செய்து முடிவை அறிவிக்கும்” என்றார்.

இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேமுதிக பொருளாளர் எல்.கே.சுதிஷ், “தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை திமுக, தேமுதிக இடையே சுமூகமாக நடைபெற்றது. 10 தொகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு, கையெழுத்து போடப்பட்டுள்ளது” என கூறினார்.

