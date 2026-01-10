தனது படத்திற்கே வாய் திறக்காத விஜய் மக்கள் பிரச்சனைக்கு எப்படி குரல் கொடுப்பார்? சிபிஎம் சண்முகம்
அமலாக்கத்துறை, வருமான வரித்துறையை தொடர்ந்து தற்போது தணிக்கை துறையும் பாஜக கையில் எடுத்துக்கொண்டு அரசியல் எதிரிகளை மிரட்டி வருவதாக சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : January 10, 2026 at 10:48 PM IST
விழுப்புரம்: தனது பட பிரச்சனைக்கே குரல் கொடுக்காத விஜய் மக்கள் பிரச்சனைக்கு எப்படி குரல் கொடுப்பார்? என சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
விழுப்புரத்திலுள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் விளக்க மற்றும் நிதியளிப்பு கூட்டம் அக்கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயலாளர் சண்முகம் தலைமையில் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், வெனிசுலா நாட்டு அதிபர் தங்கியிருந்த வீட்டிற்குள் சட்ட விரோதமாக படைகளை அனுப்பி அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைந்துள்ளார். இது அந்த நாட்டின் இறையான்மைக்கு எதிரானது. இதற்காக அந்நாட்டில் மக்கள் போராடி வருகின்றனர்.
இதனை கண்டித்து கடந்த 5-ஆம் தேதி சென்னையில் போராட்டம் செய்ய முயன்ற போது போலீசார் கைது செய்தனர். பல ஆண்டுகளாக அமெரிக்க தூதரகம் முன்பாக போராட்டம் செய்யவிடாமல் காவல்துறையினர் தடுத்து வருகின்றனர். வாஷிங்டன் முன்பாக கூட அமெரிக்காவில் போராட்டம் நடத்த அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் அமெரிக்க தூதரகம் முன்பாக போராட்டம் நடத்த அனுமதிப்பதில்லை. எனவே அமெரிக்க தூதரம் முன்பாக போராட்டம் நடத்த உரிய இடத்தை ஒதுக்கி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அமலாக்கத்துறையை வைத்து மிரட்டல்
பாரதிய ஜனதாக கட்சி தங்களது எதிரிகளை பழிவாங்க எல்லா வழிமுறைகளை கடைப்பிடித்து கொண்டிருக்கிறது. அமலாக்கத்துறை, வருமானவரித்துறை உள்ளிட்ட நிறுவனங்களை கொண்டு இந்த மிரட்டல் வேலைகளில் ஈடுபட்டது. தற்போது தேர்தல் ஆணையத்தை கைக்குள் வைத்து கொண்டு பல்வேறு மாநிலங்களில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது.
இந்நிலையில், புதிய ஆயுதமாக தற்போது தணிக்கை வாரியத்தையும் கையில் எடுத்துள்ளது. ஜனநாயகம் படத்திற்கு சான்றிதழ் வழங்காமல் உள்ளது கண்டிக்கத்தக்கது. எந்த ஒரு திரைப்படமும் இதுவரை மேல் முறையீட்டிற்கு சென்றதில்லை. இது வேண்டுமென்றே காலம் தாழ்த்துவது. பழிவாங்கும் நோக்கத்தோடு மேல் முறையீட்டு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவசரமாக வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிபதி தேவையில்லாமல் பத்து நாட்களுக்கு விசாரணையை தள்ளி வைத்தது ஏன்?. தனது படம் தொடர்பாக வாய் திறக்காத விஜய், மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி குரல் கொடுக்க போகிறார்? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிச்சயமாக இரட்டை இலக்கத்தில் தொகுதியை கேட்போம். இடை நிலை ஆசிரியர்கள் வைத்துள்ள கோரிக்கை நியாமான ஒன்று, தமிழக அரசு அவர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சரிடம் தெரிவித்துள்ளோம். விரைவில் இந்த விவகாரத்தில் தீர்வு எட்டப்படும்" என்றார்.