தீபாவளி பண்டிகை விற்பனை: தரைக்கடை வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க சிபிஎம் கோரிக்கை
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, திருவள்ளுவர் மைதானத்தில் தற்காலிகக் கடைகள் அமைத்து வியாபாரம் செய்ய மாநகராட்சி நிர்வாகம் உரிய அனுமதி வழங்க வேண்டும் என ஜோதிபாசு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 31, 2026 at 1:51 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 1:57 PM IST
கரூர்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கரூர் மாநகராட்சி திருவள்ளுவர் மைதானத்தில் தற்காலிகக் கடைகள் அமைக்க அனுமதி வழங்கக்கோரி, கரூர் மாவட்ட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர், ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் ஜோதிபாசு மற்றும் கரூர் மாநகர செயலாளர் மாநகராட்சி மன்ற உறுப்பினர் தண்டபாணி ஆகியோர், நேற்று (அக்.30) மாலை கரூர் மாவட்ட புதிய ஆட்சியர் பிரசன்னா ராமசாமியை நேரில் சந்தித்து, இரண்டு முக்கிய கோரிக்கை மனுக்களை அளித்தனர்.
பின்னர் ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் ஜோதிபாசு பேசுகையில், ”கரூர் அமராவதி ஆற்றின் குறுக்கே நூற்றாண்டுக்கும் முன்பாகக் கட்டப்பட்ட பழமையான பாலம், வரலாற்றுச் சிறப்பும் நினைவுச் சின்னத்தின் முக்கியத்துவமும் கொண்டதாகும். இப்பாலத்தைப் பொதுமக்கள் நீண்ட காலமாக நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கும், நடைப்பயிற்சிக்காகவும் பயன்படுத்தி வந்தனர். மேலும் இந்த பாலம் இதுவரை கேவிபி வங்கியின் பராமரிப்பில் இருந்து வந்ததாகும்.
தற்போது பாலம் பழுதடைந்துள்ளதாகக் கூறி, பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்த பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். எனவே, நூற்றாண்டு கால வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அமராவதி பழைய பாலத்தை உரிய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மூலம் ஆய்வு செய்து, தேவையான பழுதுபார்ப்பு, மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
கரூர் மாநகராட்சியே அதன் பராமரிப்புப் பொறுப்பை ஏற்று, பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் வகையில் மீண்டும் திறந்து விட வேண்டும் என்றார். மேலும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து ஏராளமான சிறு வியாபாரிகள், சாலையோர வியாபாரிகள், கரூருக்கு வந்து தற்காலிகக் கடைகள் அமைத்து வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, திருவள்ளுவர் மைதானத்தில் பல ஆண்டுகளாகத் தீபாவளி பண்டிகைக் காலக் கடைகள் அமைக்கப்பட்டு, நூற்றுக்கணக்கான சிறு வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், இந்த ஆண்டு திருவள்ளுவர் மைதானத்தை வாகன நிறுத்துமிடமாகப் பயன்படுத்தத் திட்டமிட்டு, கடைகள் அமைக்க அனுமதி மறுக்கப்படுவதாகத் தெரிய வருகிறது.
எனவே, வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, கடந்த ஆண்டுகளைப் போலவே இந்த ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, திருவள்ளுவர் மைதானத்தில் தற்காலிகக் கடைகள் அமைத்து வியாபாரம் செய்ய மாநகராட்சி நிர்வாகம் உரிய அனுமதி வழங்க வேண்டும்.
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எனவே, மேற்கண்ட இரண்டு கோரிக்கைகளின் மீதும் கரூர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். பொதுமக்கள் மற்றும் சிறு வியாபாரிகளின் நலன் காக்கும் வகையில் விரைந்து தீர்வு காணுமாறு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் வலியுறுத்தி கரூர் மாவட்ட புதிய ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே உள்ள நிலையில், சிறு, குறு தரைக்கடை வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களின் கோரிக்கையை புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் நிறைவேற்றுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.