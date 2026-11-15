தந்திரம் செய்யும் டி.கே.சிவக்குமார்... காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடகாவின் சதியை முறியடிப்போம்: பெ.சண்முகம் ஆவேசம்
காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டும் முயற்சியில் கர்நாடகா ஈடுபடுவது அப்பட்டமான அடாவடித்தனமாகும் என்று சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 15, 2026 at 8:36 PM IST
சென்னை: மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழக விவசாயிகள் மத்தியில் பதற்றத்தை உருவாக்க கர்நாடகா முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் தந்திரம் செய்வதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், "மேகதாது அணை கட்டியே தீருவோம் என்று கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் அவர்கள் அடிக்கடி கூறிக் கொண்டே இருக்கிறார். இதன் மூலம் தமிழக விவசாயிகள் மத்தியில் பதற்றத்தை உருவாக்குவதும், கர்நாடக விவசாயிகள் மத்தியில் "காவலன்" என்ற எண்ணத்தை விதைப்பதும் என்று தந்திரமாக செயல்படுகிறார்.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி மாதவாரியாக தமிழகத்திற்கு தரவேண்டிய தண்ணீரை இதுவரை ஒரு வருடம் கூட கர்நாடகா வழங்கியது இல்லை என்ற உண்மையை மறைத்துவிட்டு, தமிழ்நாட்டிற்கு தேவை 177 டி.எம்.சி தானே, அதை நாங்கள் திறந்து விடுவோம் என்று நியாயவான் போல் அவர் பேசுகிறார்.
காவிரி பல மாநிலங்கள் சம்பந்தப்பட்ட நதி என்பதையும், இதுதொடர்பான உச்ச நீதிமன்ற இறுதி தீர்ப்பையும் "இமயமலையை இலைச் சோற்றில் மறைக்கும்" கதையாக கர்நாடக முதலமைச்சர் மூடி மறைப்பது கண்டனத்திற்குரியது.
தமிழ்நாடு காவிரி பாசன உரிமையை பாதுகாப்பதில், கர்நாடகாவின் சதியை முறியடிப்பதில் ஒன்றுபட்டு நிற்போம்" என பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
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சிபிஐ கண்டனம்
இதுகுறித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், 'இயற்கை வழியில் கர்நாடகத்தில் உருவாகி, தமிழ்நாடு வழியாக வங்கக் கடலில் கலக்கும் காவிரி ஆற்றின் வெள்ள பெருக்கினால் ஏற்படும் பாதிப்பை தடுக்க கல்லணை கட்டப்பட்டது என்பது வரலாறு.
இதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னை மாகாண அரசுக்கும்,மைசூரு சமஸ்தான அரசுக்கும் இடையே 1892 மற்றும் 1924 ஆம் ஆண்டுகளில் நதிநீர் பகிர்வு ஒப்பந்தங்கள் செய்து கொள்ளப்பட்டன. அதன்படி, 1974 ஆம் ஆண்டின் நதிநீர் பகிர்வு ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்பட்டு, புதிய ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே பல சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்த போதிலும், கர்நாடகாவின் பிடிவாதத்தாலும், ஒன்றிய அரசின் சார்பு தன்மை மற்றும் அலட்சியத்தாலும் தீர்வு எட்டப்படாத நிலையில் 1956 ஆம் ஆண்டு மாநிலங்களிடையிலான நதிநீர் தாவாச் சட்டத்தின் கீழ் நடுவர் மன்றம் அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.காவிரி பாசன மாவட்டங்களிலும், காவிரி ஆற்றின் நீராதாரத்தை அடிப்படையாக் கொண்டு குடிநீர் வசதி பெற்றுள்ள மாவட்டங்களும் தமிழ்நாட்டின் தண்ணீர் உரிமைக்காக போராட்டங்களை முன்னெடுத்தன.
1989 ஜூன் 12 ல் நடைபெற்ற தஞ்சை முதல் வேதாரண்யம் வரையிலான 110 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை அமைந்த மாபெரும் மனிதச் சங்கிலி போராட்டம் குறிப்பிடத்தக்கது.
இதன் பிறகு, திரு வி. பி .சிங் தலைமையில் அமைந்த தேசிய முன்னணி ஒன்றிய அரசு நடுவர் மன்றம் அமைத்தது. நடுவர் மன்றம் 2007 ஆம் ஆண்டில் இறுதித் தீர்ப்பு வழங்கியது. இதன் மீதான மேல் முறையீடுகளை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் 2018 ஆம் ஆண்டில் இறுதித் தீர்ப்பு வழங்கியது.
நடுவர் மன்றத்தின் இறுதித் தீர்ப்பிலும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இறுதித் தீர்ப்பிலும் காவிரி ஆற்றின் நீரோட்டத்தில், தமிழ்நாடு, கேரளம் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களின் ஒப்புதல் இல்லாமல் கர்நாடக அரசு எந்தவொருமாற்றமும் செய்யக் கூடாது என திட்டவட்டமாகவும், தெளிவுபடவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டும் முயற்சியில் ஈடுபடுவது அப்பட்டமான அடாவடித்தனமாகும். பெங்களூரு மாநகரின் எதிர்காலக் குடிநீர் தேவை என கர்நாடக மக்களை தவறாக வழிநடத்தி, நீதிமன்றத் தீர்வுகளுக்கும், கூட்டாட்சி கோட்பாடுகளுக்கும், இருமாநில நல்லுறவுகளுக்கும், நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டிற்கு எதிராகவும் செயல்படுவது பொறுப்பற்ற செயலாகும்.
இப்போது நாட்டின் பிரதமர் முன்னிலையில், கர்நாடக முதலமைச்சர் டி. கே. சிவகுமார் "மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. எந்த கண்டனங்களுக்கும் அஞ்சமாட்டோம் " என பேசியிருப்பது வரம்பு மீறிய செயலாகும் என்பதால், அவரது பேச்சுக்கு இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறது" என மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.