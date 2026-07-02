"அப்போ புரியல இப்போ தான் புரியுது" - திமுகவை கடுமையாக சாடிய பெ.சண்முகம்
கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு எம்எல்ஏக்கள் பேரம் பேசப்படும் விவகாரத்தில் தொடர்புடையவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பெ.சண்முகம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : July 2, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 4:20 PM IST
கோயம்புத்தூர்: விரைவாக தேர்தல் வரும், ஆட்சி மாற்றம் வரும்' என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதன் பின்னணி இப்போது தான் புரிகிறது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக இன்று கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில், திமுக - அதிமுக அல்லாத ஒரு புதிய அரசு அமைய வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்பியதால் தான், கட்சி தொடங்கிய இரண்டே ஆண்டில் தவெகவிற்கு சுமார் 1.75 கோடி பேர் வாக்களித்துள்ளனர்.
அதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பெற்ற கட்சி என்ற முறையில் தவெக அரசு அமைய, இடதுசாரி கட்சிகள் வெளியிலிருந்து ஆதரவு என்ற முடிவை மேற்கொண்டோம். ஆனால், மக்கள் அளித்த தீர்ப்பை ஏற்க மறுக்கும் திமுக, 'குதிரை பேரம், கழுதை பேரம்' போன்றவற்றில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்களால் ஆட்சி, அதிகாரத்தில் இல்லாமல் இருப்பதை ஏற்க முடியவில்லை. எப்படியாவது இந்த ஆட்சியை கவிழ்த்து, மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்ற நோக்கில் செயல்படுகிறார்கள்.
'விரைவாக தேர்தல் வரும், ஆட்சி மாற்றம் வரும்' என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதன் பின்னணி இப்போது தான் புரிகிறது. எம்எல்ஏக்களை கோடிக்கணக்கில் விலை பேசி இருக்கிற செய்தி வெளியானதும், வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு சிலர் கைதும் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
எம்எல்ஏக்கள் தானாக விரும்பி ஒரு கட்சியில் சேர்வது, மாறுவது தமிழ்நாட்டில் சகஜமான விஷயம். ஆனால், கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு விலை பேசி வாங்குவது நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஆரோக்கியமற்ற அரசியல். இதில் யார் சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் மீது தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, தண்டனை பெற்றுத் தர வேண்டும்.
ஏற்கனவே, 4 எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் சேர்ந்தபோதே, எங்களுடைய அதிருப்தியையும், இத்தகைய நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கக் கூடாது என்ற கருத்தையும் தவெக தலைமையிடம் பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளோம். அதற்கு, “தாமாக முன்வந்து ராஜிநாமா செய்து, கட்சியின் இணைகிறார்கள். நாங்கள் எப்படி தடுக்க முடியும்” என அவர்களும் விளக்கமளித்துள்ளனர்.
அதேபோல, திமுக-அதிமுக இணைந்து ஆட்சி அமைப்பது போன்ற கருத்துக்களை எங்களுக்கு முன்னால் அவர்கள் வெளிப்படுத்திய போது, நாங்கள் அதை ஏற்கவில்லை. எங்களைப் போன்ற தோழமைக் கட்சிகள் ஏற்காத நிலையில், அவர்கள் இப்போது குறுக்கு வழிகளை முயல்கிறார்கள். தேர்தலில் திமுக அணியின் வெற்றிக்காக நாங்கள் முழுமையாகப் பணியாற்றினோம். ஆனால் தேர்தல் முடிவு மாறிவிட்டது. இப்போதைக்கு நாங்கள் எந்த அணியிலும் இல்லை, இடதுசாரி அணி தனித்து நிற்கிறது. எங்கள் நிலைபாட்டில் நாங்கள் உறுதியாக உள்ளோம்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக குற்றங்களைக் கையாள்வது குறித்து நேற்று முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தியுள்ளோம். அதை அவரும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார். தூய்மைப்பணியை தனியாருக்கு ஒப்படைக்கும் டெண்டர் அறிவிப்புக்கு எதிர்ப்பு எழுந்ததால், அது திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது.
அதே போல், மேகதாது அணை விவகாரத்தில் புதிய நடுவர் மன்றம் அமைப்பதில் எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கொடுத்த திட்டத்தை முதலமைச்சர் உடனே ஏற்றுக்கொண்டது எதிரும் புதிருமான நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில், அரசு தன் தரப்பு நியாயத்தை விளக்கி, ஒரு கருத்தொற்றுமையை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
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தமிழ்நாட்டில் இருமொழிக்கொள்கை தான் நடைமுறையில் உள்ளது. அதுவே தொடர வேண்டும். தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் பல லட்ச ரூபாய் கட்டணம் வசூலிப்பது தடுக்கப்பட வேண்டும். அரசு நிர்ணயித்த கட்டண விவரங்களை ஒவ்வொரு பள்ளியின் வாசலிலும் வெளிப்படையாக வைக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை எதிர்த்து தனியார் பள்ளிகள் நீதிமன்றம் சென்றுள்ளன. அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தை மீறி கூடுதலாக வசூலித்தால் அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளால் மாணவி கீர்த்தனா தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் மிகப்பெரிய துயரம். நீட் போன்ற தேர்வுகளை முறையாக நடத்த ஒன்றிய பாஜக அரசு தவறிவிட்டது. இதற்கு பொறுப்பேற்று ஒன்றிய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும். தமிழ்நாட்டிற்கு நீட் தேர்விலிருந்து விதிவிலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பதில் தவெக உட்பட அனைத்து கட்சிகளும் உறுதியாக உள்ளோம்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அணுக்கனிம சுரங்கத்திற்கான அனுமதியை மாநில அரசு நீட்டித்திருப்பது மிகத் தவறான நடவடிக்கை. கனிமவளக் கொள்ளையை தடுத்து நிறுத்துவோம் என்று கூறி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள், இந்த அனுமதியை நீட்டித்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. எனவே, இந்த அனுமதியை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும். இதனை வலியுறுத்தி நாளை கன்னியாகுமரியில் போராட்டம் நடத்த உள்ளோம்” என தெரிவித்தார்.