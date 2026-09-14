‘பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவு பொருத்தமற்றது’ - பெ. சண்முகம் வலியுறுத்தல்
'தமிழகம் இனி இடது பக்கம்' என்ற முழக்கத்துடன் இடைத்தேர்தலை எதிர்கொள்வோம் எனவும் மார்சிக்ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 14, 2026 at 9:48 AM IST
கோயம்புத்தூர்: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவு பொருத்தமற்றது என்பதால் மாற்று இடத்தில் திட்டத்தை செயல்படுத்தும்படி பெ. சண்முகம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கோவை பீளமேடு பகுதியில் புனரமைக்கப்பட்ட மறைந்த மூத்த தலைவர் தோழர் கே. ரமணி நினைவு இல்லம் மற்றும் கோவை மாவட்ட தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் ஒப்பற்ற தலைவராக விளங்கிய தோழர் கே. தங்கவேலுவின் நினைவாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அரங்கத்தின் (சிபிஎம் பீளமேடு நகர குழு அலுவலகம்) திறப்பு விழா ஞாயிறன்று (செப்.13) நடைபெற்றது.
இதனைத் திறந்து வைத்த பிறகு மார்சிக்ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
பட்டினப்பாக்கம் பொருத்தமானது அல்ல
புதிய தலைமை செயலகம் அமைப்பது குறித்து பேசிய அவர், “மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் ஜெயலலிதா, கருணாநிதி ஆகியோரின் ஆட்சிக் காலங்களிலும் இதற்கான பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஆனால், புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பட்டினப்பாக்கம் பொருத்தமான இடமல்ல.
சுமார் 25 ஏக்கர் பரப்பளவில் இதனை அமைத்தால் அப்பகுதி மீனவர்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு அவர்களது வாழ்வாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனைவிடச் சிறந்த மாற்று இடங்கள் சென்னை மாநகருக்குள் உள்ளன. குறிப்பாக, அரசு வசமுள்ள கிண்டி ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தின் 160 ஏக்கர் நிலம் போன்ற இடங்களில் புதிய தலைமைச் செயலகத்தை அமைப்பதற்கு தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.
இடைத்தேர்தல் இடதுசாரிகள் பக்கம்
இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து பேசிய பெ. சண்முகம், “கட்சியின் மாநிலக் குழு கூடி எடுத்த முடிவின்படி, விரைவில் நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலில் இடதுசாரிகள் போட்டியிடுவது எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மறைவினால் தான் இடைத்தேர்தல் வரும். ஆனால், இந்த இடைத்தேர்தல் மக்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட ஒன்று.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 20 நாட்களுக்குள் கட்சி மாறி, பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்ததன் விளைவாகவே இது ஏற்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துவிட்ட நிலையில் இதனை எதிர்கொண்டுதான் ஆகவேண்டும். அதன்படி, மதுராந்தகத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், தாராபுரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் போட்டியிடுகின்றன.
வேட்பாளர் விவரங்கள் செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும். அ.தி.மு.க - பா.ஜ.க அணி, தி.மு.க அணி, த.வெ.க அணி என மூன்று அணிகள் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ள நிலையில், மக்கள் நலனை முன்னிறுத்தி களம் காணும் மாற்று சக்தியான இடதுசாரி வேட்பாளர்களை மக்கள் ஆதரிக்க வேண்டும்.
இந்த மூன்று அணிகளிலும் இடம்பெறாத பிற அரசியல் கட்சிகளும் இடதுசாரிகளுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம். இதற்காக மற்ற கட்சிகளின் தலைவர்களையும் நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கோரவுள்ளோம். 'தமிழகம் இனி இடது பக்கம்' என்ற முழக்கத்துடன் தேர்தலை எதிர்கொள்வோம்” என்றார்.
தொழிலாளர் விரோத நடவடிக்கை
மேலும், “இத்தேர்தலில் ஆளும் அரசின் பொருளாதாரக் கொள்கைகள், தொழிலாளர் விரோதப் போக்குகள் குறித்துப் பேசுவோம். தி.மு.க ஆட்சியில் கடுமையாக எதிர்க்கப்பட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை ஊக்குவிக்கும் மசோதாவை, தற்போதைய அரசு கடைசி நாளில் அவசர அவசரமாக நிறைவேற்றியுள்ளது கண்டிக்கத்தக்கது” என்று கூறினார்.
தமிழ்நாட்டின் அரசியல் நிலை குறித்து கருத்து தெரிவித்த பெ. சண்முகம், பொதுவெளியில் அமைச்சர்களும், அரசியல் தலைவர்களும் நாகரிகமற்ற முறையிலும், பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையிலும் பேசுவது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது என்றும், பெண்களை அவதூறாகப் பேசுவோர் மீது அந்தந்தக் கட்சிகளின் தலைமை கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.