பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் தேடல் குழுவில் யுஜிசி பரிந்துரைக்கும் நபர் - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கண்டனம்
தமிழ்நாட்டின் உயர்கல்வியில் மத்திய அரசின் தலையீட்டிற்கு வழிவகுக்கும் என்றும், முந்தைய அரசுகளின் மாநில உரிமைக்கான போராட்டத்தை தொடர வேண்டும் என்றும் சிபிஎம் பெ.சண்முகம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : July 9, 2026 at 8:43 PM IST
சென்னை: மாநில பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் தேடல் குழுவில், பல்கலைக்கழக மானிய குழு (யுஜிசி) பரிந்துரைக்கும் நபரை இணைப்பது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு ஆலோசித்து வருவதற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் 15 பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. இப்பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர்களை நியமிப்பதில் நீண்டநாட்களாக சட்டரீதியான போராட்டம் நடைபெறும் நிலையில், விரைவில் துணைவேந்தர் நியமனத்திற்கு ஐந்து பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்படும் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், அந்த தேடல் குழுவில் பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (யுஜிசி) பரிந்துரைக்கும் நபரை இணைக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு முடிவெடுத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம் மற்றும் தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் ம.இராசேந்திரன் ஆகியவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழக அரசின் இந்த ஆலோசனை, தமிழ்நாட்டின் உயர்கல்வியில் மத்திய அரசின் தலையீட்டிற்கு வழிவகுக்கும் என்று தெரிவித்துள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் (சிபிஎம்) மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், முந்தைய அரசுகளின் மாநில உரிமைக்கான போராட்டம் தொடர வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், “பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர் தேடல் குழுவில் பல்கலைக்கழக மானியக் குழு பரிந்துரைக்கும் நபரை இணைக்கலாமென்று தமிழ்நாடு அரசு முடிவெடுத்திருப்பதாக வரும் செய்திகள் கவலையளிக்கிறது, இது ஏற்கத்தக்க முடிவல்ல.
இது நீண்ட காலமாக உயர்கல்வியில் ஒன்றிய அரசு அத்துமீறி தலையிடுவதற்கும், மாநில அரசின் அதிகாரங்களை புறந்தள்ளி ஆளுநர் செயல்பட முனைவதற்கும் எதிரான முயற்சிகளுக்கு பின்னடைவாக அமைந்து விடும்.
தமிழ்நாட்டில் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான துணை வேந்தர்களை தெரிவு செய்யும் அதிகாரத்தை ஆளுநரிடமிருந்து எடுத்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு வழங்கும் சட்டம் ஆளுநரால் நீண்ட காலம் முடக்கி வைக்கப்பட்ட நிலையில் உச்ச நீதிமன்றமே தனது சிறப்பு அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி அதனை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தது.
ஆனாலும், பொது நல வழக்கு ஒன்றின் காரணமாக, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் இடைக்காலத் தடைக்கு அது ஆளானது. பிறகு தடையை உச்சநீதிமன்றம் நீக்கினாலும் உயர் நீதிமன்ற வழக்கு முடிகிற வரை துணை வேந்தர் நியமனங்களை மேற்கொள்வதில்லை என்ற உறுதி மொழியை தமிழ்நாடு அரசு தந்திருந்தது.
ஆகையால் அந்த சட்டமும் அமலாகாமல், பல்கலைக்கழகங்களில் துணை வேந்தர்கள் நியமனம் இல்லாமலும் தொடரும் நிலை உள்ளது. இதனால் உயர்கல்வி பெரும் பாதிப்பிற்கு ஆளாகி இருக்கிறதென்பது உண்மை.
இதற்கான சட்டத் தீர்வு உடனடியாக காணப்பட வேண்டுமென்றாலும், அத்தகைய தீர்வு ஒன்றிய அரசின் அத்து மீறிய தலையீட்டுக்கு வழி வகுப்பதாகவோ, ஆளுநர் மாநில அரசின் உரிமைகளைப் புறந்தள்ள வாய்ப்பு தருவதாகவோ, கல்வியில் சித்தாந்த ரீதியில் ஊடுருவ முனையும் சங்பரிவார முயற்சிகளை அனுமதிப்பதாகவோ அமைந்து விடக் கூடாது.
பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் உறுப்பினரை தேடல் குழுவில் இணைக்க வேண்டுமென்ற நிர்ப்பந்தம், சங்பரிவார ஆட்களின் கைகளில் உயர் கல்வியை கொண்டு வருவதை நோக்கமாக கொண்டதே ஆகும்.
பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் பணி வரம்பு, கல்வி நடவடிக்கைகளை ஒழுங்கு செய்வதாகவே இருக்க வேண்டுமே தவிர, மாநில அரசின் நிர்வாக அதிகாரங்களில் உரிமைகளில் தலையிடுவதாக இருக்க முடியாது. ஆகவே, இந்தியாவின் பன்முகத் தன்மையை அங்கீகரிக்க மறுக்கிற ஒன்றிய அரசாங்கம் பின்புற வாசல் வழியாக தனது பிற்போக்குத்தனங்களை அமல்படுத்துவதற்காக எடுக்கும் முயற்சிகளை உறுதியாக எதிர்கொள்ள வேண்டுமென்றும், சட்டப் போராட்டத்தில் ஏற்கெனவே அரசு எடுத்துள்ள அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாட்டை தொடர வேண்டுமென்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்துகிறது” என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து முன்னாள் துணைவேந்தர் ம.இராசேந்திரன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "துணைவேந்தர் தேடல் குழுவில் பல்கலைக்கழக மானிய குழு உறுப்பினரை நியமிப்பதற்கு இசைவு தரும் போக்கை தமிழ்நாட்டை ஆள்பவர்கள் உடனடியாக கைவிட்டு, மாநில உரிமைகளை நிலைநாட்ட வேண்டும் என கல்வியாளர்கள் சார்பில் வலியுறுத்துகிறோம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.