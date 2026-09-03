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பெண்களுக்கு மட்டும்தான் கற்பு உள்ளதா? ஆண்களுக்கு கிடையாதா? பேரவையில் கொதித்த சிபிஎம் பெண் எம்எல்ஏ

தமிழகத்தில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் கற்பழிப்புகள் அதிக அளவில் நடைபெறுகிறது என தனது உரையின் போது இபிஎஸ் தெரிவித்திருந்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 10:55 PM IST

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சென்னை: கற்பழிப்பு என்ற வார்த்தை புழக்கத்தில் இல்லாதபோது, சட்டப்பேரவையில் அந்த வார்த்தையை இபிஎஸ் பயன்படுத்தியது ஏன்? என சிபிஎம் எம்எல்ஏ லதா கேள்வி எழுப்பினார்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் பேசிய முன்னாள் முதலமைச்சர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை. பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் கற்பழிப்புகள் அதிக அளவில் நடைபெறுகிறது" என்று பேசியிருந்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய சிபிஎம் எம்எல்ஏ லதா, "முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கற்பழிப்பு என்ற வார்த்தையை சட்டப்பேரவையில் பயன்படுத்தி பேசுகிறார். இதற்கு பதில் புதிய வார்த்தை புழக்கத்தில் வந்து பல ஆண்டுகள் ஆகிறது. பாலியல் வன்கொடுமை என்று பதிவு செய்யலாம். ஆனால் ஏதோ பெண்களுக்கு மட்டும்தான் கற்பு இருப்பது போலவும், ஆணுக்கு இல்லாதது போலவும் பேசிப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அப்படிப் பயன்படுத்தக் கூடாது" என்று வலியுறுத்தினார்.

உடனடியாக எழுந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "நான் அவ்வாறு பேசவில்லை, அப்படிப் பேசியிருந்தால் அவைக் குறிப்பில் இருந்து நீக்கிவிடவும்" எனத் தெரிவித்தார்.

உடனடியாக எழுந்த விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "இதற்காக அரசின் சார்பில் வருத்தத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம், இனி சட்டப்பேரவையில் அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படாது" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CPM MLA
ADMK
கற்பு
கற்பழிப்பு
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