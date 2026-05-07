விஜய் முதல்வராக இடதுசாரிகள் விதிக்கும் கடும் நிபந்தனைகள்; ஏற்க முன்வருமா தவெக?

விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் தலைவர்களை தவெக இணைப் பொதுச் செயலாளர் நிர்மல்குமார் நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கேட்டுள்ளார்.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவை நாடும் தவெக (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 7, 2026 at 8:41 PM IST

BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைப்பதற்கு தங்களின் ஆதரவை அளிக்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் கடுமையான நிபந்தனைகளை விதிக்க உள்ளதாக அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிபந்தனைகளை தவெக தலைவர் விஜய் ஏற்றுகொள்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. திமுக 59 இடங்களிலும், அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளன. காங்கிரஸ் 5 இடங்களிலும், பாமக 4 இடங்களிலும், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியவை தலா 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. பாஜக, தேமுதிக, அமமுக ஆகியவை தலா 1 இடத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் மொத்தமுள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 118 இடங்களில் வெற்றிபெறும் கட்சி எளிதில் ஆட்சி அமைக்க முடியும். இந்த நிலையில் தவெகவிடம் 108 இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன. அதிலும் விஜய் தான் போட்டியிட்ட பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் ஏதாவது ஒன்று ராஜினாமா செய்தால் 107 தொகுதிகள் இருக்கும். காங்கிரஸ் கட்சியின் 5 உறுப்பினர்கள் தவெகவிற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளனர்.

மேலும் ஆதரவு தேவைப்படும் 6 இடங்களை பெறுவதற்கு தவெக தீவிரமாக முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆதரவு கேட்டு 2 கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கும் தவெக கடிதம் எழுதி உள்ளது.

இந்நிலையில் விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் தலைவர்களை தவெக இணைப் பொதுச் செயலாளர் நிர்மல்குமார் இன்று நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கேட்டுள்ளார்.

அதன் அடிப்படையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு, நிர்வாகக் குழுவின் கூட்டம் நாளை சென்னையில் நடைபெறுகிறது. அந்த கூட்டத்திற்குப் பிறகு தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து அவர்கள் அறிவிக்க உள்ளனர். கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முடிவை தொடர்ந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினரும் தங்கள் முடிவை அறிவிக்க உள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் ஒரு முற்போக்கான ஆட்சி அமைப்பதற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு தர வேண்டும் என்று தவெக தலைமையிடம் இருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு கடிதம் வந்துள்ளதாக அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியவை மக்கள் நல பிரச்சனைகளில், மக்கள் நலப் போராட்டங்களில் இணைந்து பயணிக்கின்றன.

மதசார்பின்மை, உழைக்கும் மக்களின் உரிமை, ஒடுக்கப்பட்ட ஏழை, எளிய மக்களின் நலன் சார்ந்த திட்டங்கள் போன்றவற்றை கோரிக்கையாக முன்மொழிந்து தவெகவிடம் அவர்கள் வலியுறுத்த உள்ளனர். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் அமைச்சரவையில் பங்கேற்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளதாக தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், தவெகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள பல்வேறு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதிக்க இடதுசாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

அதன்படி, ஒவ்வொரு குடும்பத் தலைவிக்கும் மாதந்தோறும் 2,500 மகளிர் உரிமைத்தொகை, வீடுகளுக்கு மாதந்தோறும் 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்துவது, கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு கொண்டு வருவது என்பன போன்ற தவெகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமென நிபந்தனை விதிக்க கம்யூனிஸ்ட்டுகள் திட்டமிட்டுள்ளதாக அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நிபந்தனைகளுடன் முக்கியமாக, முந்தைய திமுக அரசின் மக்கள் நலத் திட்டங்கள் தொடர வேண்டும், மும்மொழிக் கொள்கை, பிஎம்ஸ்ரீ போன்ற மத்திய அரசின் திட்டங்களை தமிழகத்தில் செயல்படுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது என்பன போன்ற கடுமையான நிபந்தனைகளையும் தவெகவிற்கு விதிக்கவும் இடதுசாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

மேலும், குறைந்தபட்ச செயல் திட்டத்தின்படி தங்களின் ஆதரவை தவெக ஏற்க முன்வர வேண்டும் என்பதே கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் முடிவாக இருக்கும் எனத் தெரிகிறது. கம்யூனிஸ்டுகளின் இந்த நிபந்தனைகளை விசிக வழிமொழியும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், இடதுசாரிகளின் கடும் நிபந்தனைகளை தவெக ஏற்குமா? என்பதே நாடே உற்றுநோக்கிக் கொண்டிருக்கும் தமிழக அரசியலில் தற்போதைய மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.

