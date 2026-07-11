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இந்து கோயில்களின் நிலத்தை தமிழக அரசு தாரைவார்த்ததா? நயினார் நாகேந்திரனுக்கு சிபிஎம் கண்டனம்

"எந்த ஆவணத்திலும் இந்த நிலங்கள் கோயிலுக்கு சொந்தமான இடம் என்பதற்கான எந்த பதிவும் இல்லை. அப்படியிருக்கையில், நயினார் நாகேந்திரன் பொய்யான செய்தியை தெரிவிப்பது கண்டனத்துக்குரியது" என சாமி. நடராஜன் தெரிவித்தார்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசும் சாமி நடராஜன்
செய்தியாளர்களிடம் பேசும் சாமி நடராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 4:07 PM IST

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மயிலாடுதுறை: கரூரில் இந்து கோயில்களுக்கு சொந்தமான பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை, தமிழக அரசு தனியாருக்கு பட்டா போட்டு கொடுத்ததாக நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து மயிலாடுதுறையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அக்கட்சியின் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாநில பொதுச்செயலாளர் சாமி.நடராஜன் கூறியதாவது:

கரூர் மாவட்டத்தில் 4 கோயில்களை சுற்றியுள்ள 3,084 ஏக்கர் நிலங்களை 3,330 பேருக்கு கடந்த 1963-ஆம் ஆண்டு அன்றைய தமிழக அரசு, இனாம் ஒழிப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் வழங்கியது.

அங்கு சாகுபடி செய்து வந்த விவசாயிகள், குடியிருந்த மக்களுக்கு ரயத்துவாரி பட்டா வழங்கி, அவர்கள் நில உடைமையாளர்களாக மாற்றப்பட்டார்கள்.

இந்த நிலங்களை பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என இந்து சமய அறநிலையத்துறை கடந்த 9-ஆம் தேதி கடிதம் வழங்கியுள்ளது. அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட இடங்களில் பல தலைமுறைகளாக சுமார் 10,000 குடும்பத்தினர் குடியிருந்தும், விவசாயம் செய்தும் வருகிறார்கள்.

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இந்நிலையில், இந்த இடங்கள் கோயிலுக்கு சொந்தமானது என்றும், இதற்கு பட்டா கொடுத்தது தவறு எனவும் சிலர் தொடுத்த பொதுநல வழக்கு காரணமாக அந்த இடங்களை பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் ஜீரோ மதிப்பீடு செய்து, அவற்றை விற்பதற்கோ, வாங்குவதற்கோ தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலங்கள் எந்த காலத்திலும் கோயில் பெயரில் இல்லை. ஆனால், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், வானதி சீனிவாசன் ஆகியோர், இந்து கோயில்களுக்கு சொந்தமான இந்த இடத்தை ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு தனியாருக்கு பட்டா வழங்கப்போவதாக உண்மைக்கு புறம்பாக பேசியுள்ளார்கள்.

இந்த நிலங்களை பெற்றுள்ள பயனாளிகள் 3,000 பேரும் இந்துக்கள்தான். இவர்கள் அனைவருக்கும் 1963-ஆம் ஆண்டு இனாம் ஒழிப்பு சட்டத்தின் மூலமாக பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் பெயரில் பட்டா உண்டி தான் மாற்றப்படவில்லை.

எந்த ஆவணத்திலும் இது கோயில் இடம் என்பதற்கான எந்த பதிவும் இல்லை. அப்படியிருக்கையில், பாஜக தலைவர்கள் இவ்வாறு பொய்யான செய்தியை தெரிவிப்பது கண்டனத்துக்குரியது" என சாமி. நடராஜன் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, காவிரி விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், "காவிரி ஆற்றில் வரக்கூடிய தண்ணீரை தடுப்பதற்கோ, திசை மாற்றுவதற்கோ, சிறிய அணைகளை கட்டுவதற்கோ எந்தவித அனுமதியும் இல்லை என 2018-ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

எனவே, கர்நாடகா அரசு புதிய அணை கட்டுவதற்கு சட்டரீதியாக எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. இருப்பினும், அவர்கள் அரசியல் காரணங்களுக்காக இவ்வாறு முயற்சிக்கிறார்கள். இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது.

இந்த பிரச்சினை தொடர்பாக காவிரி மேலாண்மை வாரியம், மேலாண்மை ஆணையம், நீர் ஒழுங்காற்று குழு ஆகியவற்றில் தமிழக அரசு முறையிட வேண்டும். தேவைப்பட்டால், உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டும்" என அவர் கூறினார்.

TAGGED:

CPM
இந்து கோயில் நிலம்
HINDU TEMPLE LAND
தமிழக அரசு
NAINAR NAGENDRAN

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