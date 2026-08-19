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குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியரின் விநோத உத்தரவு: கொந்தளித்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர்

குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியருக்கு வானளாவிய அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதா என்றும், கைரேகைச் சட்டம் அமலில் இருந்த காலத்தில் கூட வட்டாட்சியர்கள் இதுபோன்ற உத்தரவுகள் பிறப்பித்தது இல்லை என்றும் திண்டுக்கல் எம்.பி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 10:06 AM IST

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திண்டுக்கல்: அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த நபர்களின் பெயர் மற்றும் முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்களை சேகரித்து அளிக்குமாறு குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலியம்பாறை வட்டத்துக்குட்பட்ட கிராமங்களிலுள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களின் பெயர், முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்களை சேகரித்து சமர்ப்பிக்குமாறு கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கு வட்டாட்சியர் உத்தரவிட்டு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருந்தார்.

குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் சார்பில் அனுப்பப்பட்ட சுற்றறிக்கையில், “குஜிலியம்பாறை வட்டத்துக்குட்பட்ட கிராமங்களில் உள்ள குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த நபர்களின் பெயர் மற்றும் முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்களை சேகரித்து, சம்பந்தப்பட்ட வருவாய் ஆய்வாளர்கள் மூலம் வட்டாட்சியரிடம் நேரடியாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இந்தப் பணிக்கு அனைத்து கிராம உதவியாளர்களும், வருவாய் ஆய்வாளர்களுக்கு உரிய ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் வட்டாட்சியர் அறிவுறுத்தியதாக தெரிகிறது.

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு
திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு (ETV Bharat Tamil Nadu)

வட்டாட்சியரின் இந்த செயலுக்கு அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் மத்தியில் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக திண்டுக்கல் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சச்சிதானந்தம், “கைரேகைச் சட்டம் அமலில் இருந்த காலத்தில் கூட, இதுபோன்று உத்தரவுகளை வட்டாட்சியர்கள் பிறப்பித்தது இல்லை. தற்போது குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியருக்கு வானளாவிய அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதா?” என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மேலும் அரசு அதிகாரிகளின் இது போன்ற உத்தரவுகள், அரசியல் கட்சியினரின் தனிப்பட்ட விவரங்களை சேகரிப்பது தொடர்பாக பல்வேறு சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும், இது குறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய விளக்கம் அளிக்கவேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டிருந்தார்.

மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு

இதனையடுத்து வட்டாட்சியர் அய்யாச்சாமி மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) வேடசந்தூர், குஜிலியம்பாறை ஒன்றியக் குழுக்கள் சார்பில் மாபெரும் கண்டனப் பேரணி மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் நாளை (ஆகஸ்ட் 20) காலை 10 மணிக்கு நடைபெறும் என அறிவித்திருக்கிறது. இதனிடையே திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் துர்காமூர்த்தி, குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் உத்தரவு உடனடியாக வாபஸ் பெறப்படுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

பணியிடமாற்றத்திற்கான உத்தரவு
பணியிடமாற்றத்திற்கான உத்தரவு (ETV Bharat Tamil Nadu)

வட்டாட்சியர் மீது குவியும் குற்றச்சாட்டுகள்

குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வரும் பொதுமக்களிடம் வட்டாட்சியர் அய்யாசாமி மரியாதை குறைவாகவும், அதிகார ஆணவத்துடனும் நடந்து கொள்வதாக பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

பொதுமக்கள் தங்களது குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக மனு அளிக்க வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வரும் நிலையில், வாரத்தில் குறிப்பிட்ட நான்கு நாட்களில் மட்டும், மதியம் 12 மணி முதல் 1 மணி வரை மனுக்கள் பெறப்படும் என அலுவலகத்தில் அறிவிப்பு ஒட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், மனு அளிக்க வரும் பொதுமக்கள் செல்போன் கொண்டு வரக்கூடாது எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதற்கான அரசு உத்தரவு ஏதேனும் உள்ளதா? அல்லது இந்த கட்டுப்பாடு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தின் சார்பில் தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பிக்கப்பட்டதா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

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இதனிடையே, பட்டியலின மக்களின் வீட்டுமனை பட்டா தொடர்பான ஆக்கிரமிப்பு முயற்சியை தடுக்கக்கோரி மனு அளிக்கச் சென்ற போது சிபிஎம் கட்சி நிர்வாகிகளிடம் வட்டாட்சியர் ஒருமையில் பேசியதாகவும், அரசியல் கட்சியினருக்கு தனது அலுவலகத்தில் அனுமதி இல்லை எனக் கூறியதாகவும் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து வட்டாட்சியர் அய்யாசாமியின் தரப்பு விளக்கம் இதுவரை வெளியாகவில்லை. எனவே, குற்றச்சாட்டுகளின் உண்மை நிலையை மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய முறையில் விசாரிக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வட்டாட்சியர் பணியிட மாற்றம்

இந்த விவகாரத்தை தொடர்ந்து குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் சென்னை தலைமைச் செயலத்திற்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். திண்டுக்கல் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பணியிட மாற்ற உத்தரவை மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளரிடம் (பொது) பெற்றார்.

TAGGED:

குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர்
திண்டுக்கல்
சிபிஐ ஆர்ப்பாட்டம்
DINDIGUL TAHSILDAR
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