திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு அதிர்ச்சி தெரிவித்த சிபிஐ வீரபாண்டியன்
வழிபடும் இந்து மக்கள் வேறு; இந்து மதத்தின் பெயரால் பதற்றத்தை உருவாக்கும் அடிப்படைவாதிகள் வேறு; மத அடிப்படைவாதிகளால்தான் பிரச்சனை வருகிறது என்று வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
Published : November 22, 2026 at 4:26 PM IST
சென்னை: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றுவதற்கு உச்சநீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பு அதிர்ச்சி அளிக்கிறது என்றும், கூட்டு இசைவை சிதைக்கும் எந்தவொரு தீர்ப்பும் நியாயமற்றதாகத்தான் கருதப்படும் என்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள லூப் சாலையில் ஏஐடியுசி மீனவத் தொழிலாளர் சங்கத்தின் பெயர் பலகையை திறந்து வைத்து, தொழிலாளர் சங்கத்தின் கொடியை மு.வீரபாண்டியன் ஏற்றி வைத்தார்.
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அதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "மீனவ மக்கள், பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து உள்ளனர். மீனவர்கள் அரசு கட்டித்தரும் இல்லங்களில் வசிக்கிறார்கள். வீடு இல்லா மீ்னவர்களுக்கு அடுத்து கட்டப்படும் வீடுகளில் முன்னுjfமை அளிக்க வேண்டும்.
காசிமேடு மீனவர்கள் 9 பேர் உயிரிழந்தது பெரும் துயரமான சம்பவம். உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசே நிதியுதவி வழங்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும். உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தில் உள்ள ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும்.
சீனிவாசபுரத்தில் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள வீடுகளை அரசு சீரமைத்துத்தர வேண்டும். அதேபோல பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும்.
மீனவ சமூக மக்களின் கல்வி, சுகாதாரம் உள்ளிட்டவற்றுக்காக கூடுதல் திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்த வேண்டும். மீன்பிடி தடைக்காலத்தை மாற்றித் தர வேண்டும் என மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுக்கிறார்கள். ஏனெனில், மீனவர்கள்தான் கடலுடனும் இயற்கையுடனும் போராடுகிறார்கள்.
அவர்களுக்குத்தான் கடலின் தன்மைத் தெரியும். கடல் நுட்பத்தை படித்து அறிந்து கொண்டவர்களைவிட கடலுடன் போராடி தெரிந்து கொண்டவர்களுக்கு அதிகம் தெரியும். எனவே, மீனவர்களின் கோரிக்கையில் எப்போதும் நியாயம். எனவே அதில் அரசு தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றுவதற்கு உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு என்றாலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதராவக தீர்ப்பு அளிப்பதுதான் நீதி. நீண்ட நெடுங்காலமாக இந்து - இஸ்லாமிய பல்வேறு மத மக்கள் ஒற்றுமையாக நட்போடு வாழுகிற மாநிலம், தமிழ்நாடு. சட்டம் தரும் பாதுகாப்பை விட, நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பைவிட பெரும்பான்மை இந்து மக்கள், சிறுபான்மை மக்களுக்கு தரும் பாதுகாப்பு அதிகம்.
பெரும்பாலான இந்து மக்கள் நல்லிணக்த்தை விரும்புகிறார்கள்; அமைதியை விரும்புகிறார்கள். அவர்கள்தான் சிறுபான்மை மக்களை பதற்றத்தில் இருந்து பாதுகாக்கிறார்கள். எனவே, சட்டத்தை விட பெரிய பாதுகாப்பு பெரும்பான்மை இந்து மக்கள்தான். வழிபடும் இந்து மக்கள் வேறு; இந்து மதத்தின் பெயரால் பதற்றத்தை உருவாக்கும் அடிப்படைவாதிகள் வேறு; மத அடிப்படைவாதிகளால்தான் பிரச்சனை வருகிறது.
இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் ஆகியோரால் தமிழ்நாட்டில் எப்போதும் பதற்றம் இல்லை. நாம் ஒன்றுபட்டு வாழ்கிறோம்; இதை பாதுகாக்க வேண்டும். கூட்டு இசைவை சிதைக்கும் எந்த தீர்ப்பும் நியாயம் அற்றதாகத்தான் கருதப்படும்.
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தேனியில் தவெக நிர்வாகிகளே அணையை திறந்தது சரி என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கருத்து தெரிவித்துள்ளார். அரசியலில் வைகோ மிகப்பெரிய தலைவர். இலங்கைத் தமிழர் விவகாரத்தில் அவர் எழுப்பிய குரல் முக்கியமானது. ஆனால் அவருடைய கருத்துகள் எதுவும் ஏற்படையது அல்ல.
போதைப்பொருட்களை தடுக்க அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தவெக கட்சி நிர்வாகிகள் காவல் நிலையம் சென்று ஆய்வு மேற்கொள்ளது, ரீல்ஸ் போடுவது ஆகியவற்றை முதலமைச்சர்தான் தடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.