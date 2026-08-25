கோப்புகள் இருப்பதாக கூறி மிரட்டக் கூடாது: சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் பேச்சு
குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு 15 ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என பெ.சண்முகம் கூறினார்.
Published : August 25, 2026 at 11:32 AM IST
மயிலாடுதுறை: தவறு செய்திருந்தால் தண்டிக்க வேண்டும், கோப்புகள் இருப்பதாக கூறி மிரட்டும் வகையில் பேசக்கூடாது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூறியுள்ளார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், மயிலாடுதுறையில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட அலுவலகத்தில், அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 25) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது தனது மேசையில் மூன்று ஃபைல்கள் இருப்பதாக முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்த கருத்துக்கு பதில் கூறிய அவர், “தவறு செய்தால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுதான். அதற்காக, கோப்புகள் இருப்பதாக கூறி மிரட்டும் வகையில் பேசக்கூடாது” என கூறினார்.
முன்னதாக பேசிய அவர், “ஆகஸ்ட் 26 முதல் 31 வரை மாநிலம் முழுவதும் பாஜக மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்புகளின் வெறுப்பு அரசியல் மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான வன்முறைகளை கண்டித்தும், மக்களை நேரடியாக சந்தித்து மதச்சார்பின்மையின் முக்கியத்துவத்தை அவர்கள் மத்தியில் பிரச்சாரம் செய்யவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களால் கிராமப்புற மக்கள் வேலைவாய்ப்பை இழந்து புலம்பெயரும் நிலை உருவாகியுள்ளது. எனவே 125 நாட்கள் வேலை, அதற்கான உரிய கூலி மற்றும் போதுமான நிதி ஒதுக்கீட்டை மத்திய அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். இதற்கான நிதியை தருமாறு மத்திய அரசிடம் மாநில அரசுகள் வலியுறுத்த வேண்டும்.
வேலையில்லாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க முன் வர வேண்டும். மகளிருக்கு பேருந்துகளில் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்யும் திட்டம், கட்டணமில்லா மூன்று சிலிண்டர் வழங்கும் திட்டம், பரந்தூர் விமான நிலையத்தை கைவிடும் திட்டம் ஆகிய தமிழ்நாட்டு அரசின் அறிவிப்புகள் வரவேற்கத்தக்கது.
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அதே நேரத்தில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் அறிவித்த அனைத்தையும் நிறைவேற்றிட வேண்டும். குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு 15 ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். சாகுபடி செய்யப்பட்டு, தற்போது மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ. 30 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.
காவிரி பிரச்சினையில், நமக்கு உபரி நீர் மட்டுமே திறந்து விடப்படுகிறது. உரிய நீரை தருவதில்லை. இதனை நீதிமன்றத்தில் நாம் அழுத்தமாக பதிவு செய்ய வேண்டும். தமிழர்கள் அனைவரும் இந்த பிரச்சினையில் ஒற்றுமையாக இருக்கிறார்கள் என்று தெரிவிப்பதற்கு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை முதலமைச்சர் கூட்ட வேண்டும். சம்பா சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கும் தேதி பற்றி தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.